[{"available":true,"c_guid":"0dd6c1dd-62f1-458a-95d9-0693a492cd00","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Daniele Rugani, a Juventus focistája koronavírusos.","shortLead":"Daniele Rugani, a Juventus focistája koronavírusos.","id":"20200311_Koronavirussal_fertozott_a_Juventus_egyik_futballistaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dd6c1dd-62f1-458a-95d9-0693a492cd00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04517651-c547-47ef-bc71-5e420317fd3f","keywords":null,"link":"/sport/20200311_Koronavirussal_fertozott_a_Juventus_egyik_futballistaja","timestamp":"2020. március. 11. 23:12","title":"Koronavírussal fertőzött a Juventus egyik futballistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f36010-e08e-4368-b09f-03a947cd4026","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Három szakaszt rendeztünk volna, de a szervezőbizottság jelezte, ennek most nagyon nincs itt az ideje.","shortLead":"Három szakaszt rendeztünk volna, de a szervezőbizottság jelezte, ennek most nagyon nincs itt az ideje.","id":"20200313_giro_ditalia_kerekparos_verseny_revesz_mariusz_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78f36010-e08e-4368-b09f-03a947cd4026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3aeefea-6304-4efc-a985-db77d82cafab","keywords":null,"link":"/sport/20200313_giro_ditalia_kerekparos_verseny_revesz_mariusz_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 12:12","title":"Nem rendezzük meg a Giro d'Italia ránk eső szakaszait a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aki nem a pénz visszatérítését kéri, az a viteldíja 120 százalékát levásárolhatja 2022-ig – jelezte a Wizz Air, miután a járvány miatt törölte a Budapest–Oslo útjait.","shortLead":"Aki nem a pénz visszatérítését kéri, az a viteldíja 120 százalékát levásárolhatja 2022-ig – jelezte a Wizz Air, miután...","id":"20200313_Torolte_a_Wizz_Air_a_Budapest_es_Oslo_kozotti_jaratait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b7a9d5-5a5a-4420-8f2d-b4a1246e0b02","keywords":null,"link":"/kkv/20200313_Torolte_a_Wizz_Air_a_Budapest_es_Oslo_kozotti_jaratait","timestamp":"2020. március. 13. 09:27","title":"Törölte a Wizz Air a Budapest és Oslo közötti járatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f882cdd8-957e-4507-b093-1cad271462c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt is javasolják, hogy a koronavírus miatt zárjanak be valamennyi önkormányzati fenntartású kulturális intézményt, uszodát és egyéb sportlétesítményt, és mondjanak le valamennyi önkormányzati szervezésű kulturális rendezvényt.","shortLead":"Azt is javasolják, hogy a koronavírus miatt zárjanak be valamennyi önkormányzati fenntartású kulturális intézményt...","id":"20200313_budapest_onkormanyzat_bolcsode_ovoda_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f882cdd8-957e-4507-b093-1cad271462c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8732e78-6181-42e0-abfe-b0f8a8cdd914","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_budapest_onkormanyzat_bolcsode_ovoda_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 15:09","title":"A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége engedélyezné, hogy otthon maradjanak a bölcsődések és óvodások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3198f0-adde-4405-8de0-939b84eb043c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a rendszer hivatalos támogatása véget ért, számos olyan intézmény van, ahol még Windows 7-es gépek dolgoznak. Többek közt az egészségügyben.","shortLead":"Bár a rendszer hivatalos támogatása véget ért, számos olyan intézmény van, ahol még Windows 7-es gépek dolgoznak...","id":"20200312_egeszsegugy_windows_7_kepalkoto_rendszer_lejart_windows_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b3198f0-adde-4405-8de0-939b84eb043c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3b78af7-fa4d-4020-8b5c-301756315949","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_egeszsegugy_windows_7_kepalkoto_rendszer_lejart_windows_tamogatas","timestamp":"2020. március. 12. 17:30","title":"Az amerikai egészségügy lehet a lejárt Windows 7 egyik legnagyobb vesztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8aa10b9-b79d-454a-ac4e-79d8c87b55e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópályák új királyának ígérkezik ez a kereken 1 000 Nm nyomatékú motorral szerelt új Flying Spur.","shortLead":"Az autópályák új királyának ígérkezik ez a kereken 1 000 Nm nyomatékú motorral szerelt új Flying Spur.","id":"20200313_veszjosloan_sotet_a_710_loeros_uj_bentley_flying_spur_luxusszedan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8aa10b9-b79d-454a-ac4e-79d8c87b55e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a11f70-43af-49a8-bd6b-6691ac2a9b13","keywords":null,"link":"/cegauto/20200313_veszjosloan_sotet_a_710_loeros_uj_bentley_flying_spur_luxusszedan","timestamp":"2020. március. 13. 07:59","title":"Vészjóslóan sötét a 710 lóerős új Bentley luxusszedán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor pénteki rádióinterjújában arról beszélt: meg fogják hosszabbítani a magyar veszélyhelyzetet, ugyanis a koronavírus ezt indokolja. Települések lezárása egyelőre nem várható, de az iskolabezárás igen. Ebben a cikkben mindent megtalál a világjárvánnyá vált koronavírusról.","shortLead":"Orbán Viktor pénteki rádióinterjújában arról beszélt: meg fogják hosszabbítani a magyar veszélyhelyzetet, ugyanis...","id":"20200313_orban_viktor_radiointerju_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec97606-e8b5-426b-a458-9c6a18b0ae34","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_orban_viktor_radiointerju_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 13. 09:57","title":"A Fidesz is az iskolák bezárását javasolja a kormánynak – percről percre a járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921caeb-7a45-4db7-a49d-8fb215004130","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy 50 kilós szerkezetet fognak hatástalanítani reggel 8-tól.","shortLead":"Egy 50 kilós szerkezetet fognak hatástalanítani reggel 8-tól.","id":"20200313_vilaghaborus_bomba_taban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5921caeb-7a45-4db7-a49d-8fb215004130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c84a4a-f214-4e6e-8ba8-3fe592da8d5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_vilaghaborus_bomba_taban","timestamp":"2020. március. 13. 06:55","title":"Világháborús bomba miatt lezárják a Tabán környékét péntek reggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]