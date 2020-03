Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccb1c6cd-d746-42a3-8613-3839d31cce7a","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A fenntartók a vállalkozásukat, a családok a gyereküket és a pénzüket féltik. Egységes iránymutatást, egyáltalán tájékoztatást arról, hogyan járjanak el veszélyhelyzet esetén, máig nem kaptak. ","shortLead":"A fenntartók a vállalkozásukat, a családok a gyereküket és a pénzüket féltik. Egységes iránymutatást, egyáltalán...","id":"20200319_Teljes_a_kaosz_a_maganbolcsodekben_es_ovodakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccb1c6cd-d746-42a3-8613-3839d31cce7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85bf188-4a74-470d-a866-c0a737ecfdc7","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_Teljes_a_kaosz_a_maganbolcsodekben_es_ovodakban","timestamp":"2020. március. 19. 06:30","title":"Teljes a káosz a magánbölcsődékben és -óvodákban a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055fdd7f-cbae-4057-8f7a-a516e2c5a85e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Kézmosás: Semmelweis. És a maszk? Nagyjából egyidős a koronavírus elleni harc két könnyűfegyvere.","shortLead":"Kézmosás: Semmelweis. És a maszk? Nagyjából egyidős a koronavírus elleni harc két könnyűfegyvere.","id":"20200319_Kezmosas_Semmelweis_maszk_koronavirus_Paul_Berger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=055fdd7f-cbae-4057-8f7a-a516e2c5a85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1bdae8d-1c28-4c73-a5f7-6b931900afd2","keywords":null,"link":"/360/20200319_Kezmosas_Semmelweis_maszk_koronavirus_Paul_Berger","timestamp":"2020. március. 19. 16:10","title":"Nem kívánjuk, hogy maszkot kelljen viselnie, de ha mégis: itt van néhány szempont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce99b00-8c26-48b0-84b8-a21a0b31db8f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Blaise Matuidival együtt már tizenegy Serie A-játékos fertőződött meg.\r

","shortLead":"Blaise Matuidival együtt már tizenegy Serie A-játékos fertőződött meg.\r

","id":"20200317_Ujabb_Juventusjatekos_kapta_el_a_koronavirust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ce99b00-8c26-48b0-84b8-a21a0b31db8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3660254-9ea4-40c8-a152-079eed3cf5ba","keywords":null,"link":"/sport/20200317_Ujabb_Juventusjatekos_kapta_el_a_koronavirust","timestamp":"2020. március. 17. 21:15","title":"Újabb Juventus-játékos kapta el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 25 éves sportoló nemrég Magyarországon járt, később pozitív lett a tesztje.\r

","shortLead":"A 25 éves sportoló nemrég Magyarországon járt, később pozitív lett a tesztje.\r

","id":"20200318_Magyar_versenyen_is_reszt_vett_egy_koronavirusos_delkoreai_vivo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57fc07ff-9318-4035-9cf4-2c0324b558e6","keywords":null,"link":"/sport/20200318_Magyar_versenyen_is_reszt_vett_egy_koronavirusos_delkoreai_vivo","timestamp":"2020. március. 18. 17:08","title":"Magyar versenyen is részt vett egy koronavírusos dél-koreai vívó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f917044-202d-4942-bdf3-aa9f68f21c4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vészhelyzetben a korrekt, gyors, pontos információ életeteket ment. A tévinformáció, az elhallgatás és a cenzúra emberéleteket veszélyeztet – figyelmeztet a Magyar Újságírók Országos Szövetsége.\r

","shortLead":"Vészhelyzetben a korrekt, gyors, pontos információ életeteket ment. A tévinformáció, az elhallgatás és a cenzúra...","id":"20200319_koronavirus_jarvany_kormanyzati_kommunikacio_veszelyhelyzet_muosz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f917044-202d-4942-bdf3-aa9f68f21c4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"381f7326-4313-43b0-bfe6-297134af2576","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_koronavirus_jarvany_kormanyzati_kommunikacio_veszelyhelyzet_muosz","timestamp":"2020. március. 19. 10:37","title":"MÚOSZ: A kormánykommunikáció jelenlegi formája nem segítség, hanem veszélyforrás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2348e70c-0dc7-4f17-93c9-b77cc3228d06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyfeleket arra kérik, hogy elektronikus úton, a vállalat honlapján vagy mobilos applikációjában adják meg a fogyasztásmérők állását. ","shortLead":"Az ügyfeleket arra kérik, hogy elektronikus úton, a vállalat honlapján vagy mobilos applikációjában adják meg...","id":"20200319_meroora_leolvasas_elmuemasz_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2348e70c-0dc7-4f17-93c9-b77cc3228d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3ce329-351c-4129-8cc7-4f0a028f2255","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_meroora_leolvasas_elmuemasz_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 17:12","title":"Felfüggeszti a mérőórák leolvasását az ELMŰ-ÉMÁSZ ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Érdemes odafigyelni, mert a rendkívüli ítélkezési szünet elrendelése az adóhatóság előtti határidőket nem érinti.","shortLead":"Érdemes odafigyelni, mert a rendkívüli ítélkezési szünet elrendelése az adóhatóság előtti határidőket nem érinti.","id":"20200319_Adougyekben_nem_hosszabbitja_a_hataridoket_a_rendkivuli_itelkezesi_szunet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b24fe3-71b6-415c-b972-bb0d7f224278","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_Adougyekben_nem_hosszabbitja_a_hataridoket_a_rendkivuli_itelkezesi_szunet","timestamp":"2020. március. 19. 18:26","title":"Adóügyekben nem hosszabbítja a határidőket a rendkívüli ítélkezési szünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf5c211-a678-4d89-bf08-710f2f0a1523","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átalakul az ügyintézés rendje is a járvány miatt.","shortLead":"Átalakul az ügyintézés rendje is a járvány miatt.","id":"20200318__kormanyhivatal_ugyintezes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbf5c211-a678-4d89-bf08-710f2f0a1523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713e8b98-7468-4887-83aa-5fe42bafe487","keywords":null,"link":"/itthon/20200318__kormanyhivatal_ugyintezes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 12:58","title":"Már csak előzetes időpontfoglalással lehet a kormányhivatalokba menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]