[{"available":true,"c_guid":"fb8f25cd-feeb-4cbe-beda-8906a7d5c0c6","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Egyértelműen van rá igényük az embereknek, hogy a hétköznapi munkaidőn kívül is tudjanak pénzt utalni. A másodlagos azonosító egyelőre fehér holló. Nagyrészt hiba nélkül működik az azonnali utalás, de azért akadtak visszadobott tranzakciók.","shortLead":"Egyértelműen van rá igényük az embereknek, hogy a hétköznapi munkaidőn kívül is tudjanak pénzt utalni. A másodlagos...","id":"20200321_A_magyarok_azonnal_rakaptak_az_azonnali_fizetesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb8f25cd-feeb-4cbe-beda-8906a7d5c0c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66f876c-e3f8-4f23-bcd7-2a525f232d7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200321_A_magyarok_azonnal_rakaptak_az_azonnali_fizetesre","timestamp":"2020. március. 21. 07:00","title":"A magyarok azonnal rákaptak az azonnali fizetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132092db-3a63-4bee-a2b0-7e565b0a2d32","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Talán az Apple egyetlen termékét sem övezte még olyan hosszú várakozás, mint az iPhone 9 eljövetelét. Nem hivatalos, de megbízható forrásból lehet tudni: most már tényleg csak néhányat kell aludni.","shortLead":"Talán az Apple egyetlen termékét sem övezte még olyan hosszú várakozás, mint az iPhone 9 eljövetelét. Nem hivatalos, de...","id":"20200321_apple_iphone_9_plus_megjelenes_datum_iphone_se_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=132092db-3a63-4bee-a2b0-7e565b0a2d32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec51ab3-ab6b-46e6-99b0-0e7fb9792d77","keywords":null,"link":"/tudomany/20200321_apple_iphone_9_plus_megjelenes_datum_iphone_se_2020","timestamp":"2020. március. 21. 12:03","title":"Napokra lehetünk az olcsó iPhone-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380bf7fc-ff42-485e-b7a3-a0b72a5c2932","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Külföldről viszont sokan beviszik a vírust.","shortLead":"Külföldről viszont sokan beviszik a vírust.","id":"20200321_Kinaban_napok_ota_nincs_uj_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=380bf7fc-ff42-485e-b7a3-a0b72a5c2932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89902a29-5e11-40b7-b7e4-c5654a086b64","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Kinaban_napok_ota_nincs_uj_fertozott","timestamp":"2020. március. 21. 09:25","title":"Kínában napok óta nincs új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5035cd3b-78f8-4e0b-9a2a-b976cfe00e00","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezzel járulnak hozzá a digitális oktatáshoz.","shortLead":"Ezzel járulnak hozzá a digitális oktatáshoz.","id":"20200321_Kilencven_film_nezheto_ingyen_a_Nemzeti_Filmintezet_oldalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5035cd3b-78f8-4e0b-9a2a-b976cfe00e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b10913c-ca8e-4bec-a478-6d0c7511709a","keywords":null,"link":"/kultura/20200321_Kilencven_film_nezheto_ingyen_a_Nemzeti_Filmintezet_oldalan","timestamp":"2020. március. 21. 09:52","title":"Kilencven film nézhető ingyen a Nemzeti Filmintézet oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065afa97-5f50-42e4-b51f-fff627e771ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Durván visszaesik a hőmérséklet.","shortLead":"Durván visszaesik a hőmérséklet.","id":"20200321_Vasarnap_havazhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=065afa97-5f50-42e4-b51f-fff627e771ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4131bcc2-4bea-4c70-9eec-596bbeac5a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Vasarnap_havazhat","timestamp":"2020. március. 21. 09:35","title":"Vasárnap havazhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy ember sérült meg Szigetszentmiklósnál.","shortLead":"Egy ember sérült meg Szigetszentmiklósnál.","id":"20200320_Kamionok_utkoztek_az_M0son_kilometeres_a_dugo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7690243b-1a50-4f7a-8f18-5fb0424cec54","keywords":null,"link":"/cegauto/20200320_Kamionok_utkoztek_az_M0son_kilometeres_a_dugo","timestamp":"2020. március. 20. 13:39","title":"Kamionok ütköztek az M0-son, kilométeres a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b83cb24-73fb-40a6-a9d4-faa6da3c54b7","c_author":"Dénes Ferenc","category":"360","description":"A koronavírus-járvány miatt rendkívüli megbeszélést tartottak az UEFA érintettjei, hogy fontos döntéseket hozzanak a futballszezon befejezéséről. Az eddig a kiváló szervezettség látszatát keltő intézményről az elmúlt hetekben kiderült: nem áll a helyzet magaslatán. Vélemény.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt rendkívüli megbeszélést tartottak az UEFA érintettjei, hogy fontos döntéseket hozzanak...","id":"202012_a_futball_virusa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b83cb24-73fb-40a6-a9d4-faa6da3c54b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6efb4e-a2f7-47bd-b18a-7028242136fe","keywords":null,"link":"/360/202012_a_futball_virusa","timestamp":"2020. március. 20. 13:00","title":"Dénes Ferenc: \"A labdarúgók és a nézők egészségénél mi lehet fontosabb? Úgy van, a profit\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ha ezt elfogadják, azzal az országgyűlés jóváhagyja az eddigi kormányrendeleteket, és felhatalmazza a kormányt a veszélyhelyzet meghosszabbítására, de ezt vissza is vonhatja.","shortLead":"Ha ezt elfogadják, azzal az országgyűlés jóváhagyja az eddigi kormányrendeleteket, és felhatalmazza a kormányt...","id":"20200320_Benyujtottak_a_rendkivuli_jogrendrol_szolo_torvenyjavaslatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d56785-464b-49d9-88c0-191c0c87953a","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_Benyujtottak_a_rendkivuli_jogrendrol_szolo_torvenyjavaslatot","timestamp":"2020. március. 20. 21:48","title":"Benyújtották a rendkívüli jogrendről szóló törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]