[{"available":true,"c_guid":"b3567773-2a65-436b-8450-139827a79136","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önként vállalt karantén a járvány végéig tart, addig se ki, se be nem léphet senki az intézménybe.","shortLead":"Az önként vállalt karantén a járvány végéig tart, addig se ki, se be nem léphet senki az intézménybe.","id":"20200324_idosotthon_koronavirus_karanten_gondozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3567773-2a65-436b-8450-139827a79136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb3c852-5fe3-44b5-a049-d0e4cb0e0554","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_idosotthon_koronavirus_karanten_gondozok","timestamp":"2020. március. 24. 11:27","title":"Családjukat hátrahagyva zárkóztak be egy somogyi idősotthonba az ott dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A legveszélyeztetettebb, 65 év feletti korosztály számára teljes a tilalom, a többiek igazolással még járhatják az utcákat.","shortLead":"A legveszélyeztetettebb, 65 év feletti korosztály számára teljes a tilalom, a többiek igazolással még járhatják...","id":"20200324_kijarasi_tilalom_romania_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8204bb-67e4-427c-aef4-c121411aa709","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_kijarasi_tilalom_romania_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 13:15","title":"Egész napos kijárási tilalmat rendeltek el Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c4678f-1662-4f62-883e-dad3f8def0a3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Kering-csoport 3 millió orvosi maszkot ajánlott fel Franciaországnak, a Gucci 1,1 milliót gyárt az olasz kórházaknak.","shortLead":"A Kering-csoport 3 millió orvosi maszkot ajánlott fel Franciaországnak, a Gucci 1,1 milliót gyárt az olasz kórházaknak.","id":"20200323_Maszk_adomany_francia_olasz_luxusceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13c4678f-1662-4f62-883e-dad3f8def0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c89348-81df-4bbe-b937-382dc52bef13","keywords":null,"link":"/kkv/20200323_Maszk_adomany_francia_olasz_luxusceg","timestamp":"2020. március. 23. 12:48","title":"Maszkokat gyártanak és adományoznak a francia és az olasz luxuscégek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e857ee-9e5f-4d90-86f0-63941211ac08","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Sok vita hátráltatja a megoldást, de azért nem reménytelen a helyzet. ","shortLead":"Sok vita hátráltatja a megoldást, de azért nem reménytelen a helyzet. ","id":"20200324_eu_olaszorszag_koronavirus_nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27e857ee-9e5f-4d90-86f0-63941211ac08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06bcaa1d-348c-453d-861a-e5d6fdd62751","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_eu_olaszorszag_koronavirus_nemetorszag","timestamp":"2020. március. 24. 13:45","title":"Még vitatkozik arról az EU, hogyan mentsék meg Olaszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2753871c-80e1-433f-b881-ce65f0e6ce6c","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Mennyire bízhatunk annak a kormánynak a válságkezelésében, amely mellesleg nyílt diktatúrát vezet be?","shortLead":"Mennyire bízhatunk annak a kormánynak a válságkezelésében, amely mellesleg nyílt diktatúrát vezet be?","id":"20200323_TGM_Nemmel_szavazni_a_folhatalmazasi_torvenyre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2753871c-80e1-433f-b881-ce65f0e6ce6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c581a6-6f17-4850-b425-dcf392f9456f","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_TGM_Nemmel_szavazni_a_folhatalmazasi_torvenyre","timestamp":"2020. március. 23. 08:35","title":"TGM: Nem a fölhatalmazási törvényre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2320578c-c97d-4f0b-a976-41d30b3411af","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lucia Bosé olasz színésznő 89 éves volt.","shortLead":"Lucia Bosé olasz színésznő 89 éves volt.","id":"20200324_Megfertozte_a_koronavirus_meghalt_a_Fellini_es_Antonionifilmek_divaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2320578c-c97d-4f0b-a976-41d30b3411af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b67cc81b-2b15-44f4-b5ed-e7a497b40fa7","keywords":null,"link":"/kultura/20200324_Megfertozte_a_koronavirus_meghalt_a_Fellini_es_Antonionifilmek_divaja","timestamp":"2020. március. 24. 09:27","title":"Megfertőzte a koronavírus, meghalt a Fellini- és Antonioni-filmek dívája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa013c2e-d759-4cee-a032-e16f42ad5084","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyesítik erejüket az amerikai technológiai cégek a koronavírus ellen. Az együttműködést bejelentő Donald Trump elnök szerint a társulás legfőbb célja a védőoltás kifejlesztése.","shortLead":"Egyesítik erejüket az amerikai technológiai cégek a koronavírus ellen. Az együttműködést bejelentő Donald Trump elnök...","id":"20200323_donald_trump_szuperszamitogep_koronavirus_vedooltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa013c2e-d759-4cee-a032-e16f42ad5084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b7b9d9-9e02-4a88-a130-bd6c063d409c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_donald_trump_szuperszamitogep_koronavirus_vedooltas","timestamp":"2020. március. 23. 17:03","title":"Amerika a szuperszámítógép erejével akarja megsemmisíteni a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0791b52-e0d5-4dd9-a941-fa7ead0fe867","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatalos adatok szerint 167-re emelkedett Magyarországon a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma. Egy idős férfi haláláról is tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A kormány hat újabb ponttal egészítette ki a gazdaságvédelmi csomagot. Kövesse itt járványról szóló híreket percről percre!","shortLead":"A hivatalos adatok szerint 167-re emelkedett Magyarországon a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma. Egy idős...","id":"20200323_koronavirus_jarvany_fertozes_marcius23_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0791b52-e0d5-4dd9-a941-fa7ead0fe867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786be398-5a18-454d-aca8-e4f839d900e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_koronavirus_jarvany_fertozes_marcius23_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 23. 08:31","title":"Jóval több fertőzött van 167-nél, Orbán újabb intézkedéseket jelentett be – hírek a koronavírus-járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]