[{"available":true,"c_guid":"affda317-16e2-495d-a9f0-8bd7a289d839","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyárak világszerte bezárnak, de a gyerekeknek azért lehet megfelelő időtöltést adni. Nem is akármilyet.","shortLead":"A gyárak világszerte bezárnak, de a gyerekeknek azért lehet megfelelő időtöltést adni. Nem is akármilyet.","id":"20200325_Profi_szinezokonyvet_a_gyerekeknek_az_Audi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=affda317-16e2-495d-a9f0-8bd7a289d839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6325b1-7636-4c46-b6b0-4da8fc759823","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_Profi_szinezokonyvet_a_gyerekeknek_az_Audi","timestamp":"2020. március. 25. 12:54","title":"A gyárak állnak, így színezőkönyvvel állt elő az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68643d89-e0bf-418b-892a-e5f9ce63503a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Műholdfelvételek segítségével hasonlították össze a spanyol tudósok, hogy milyen mértékű volt a nitrogén-oxidok koncentrációja március 10-14. és 15-20. között. Az eredmény magáért beszélt.","shortLead":"Műholdfelvételek segítségével hasonlították össze a spanyol tudósok, hogy milyen mértékű volt a nitrogén-oxidok...","id":"20200326_spanyolorszag_koronavirus_jarvany_legszennyezettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68643d89-e0bf-418b-892a-e5f9ce63503a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b411fc66-6efa-46f8-a55f-c261e78379f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_spanyolorszag_koronavirus_jarvany_legszennyezettseg","timestamp":"2020. március. 26. 16:03","title":"Rendkívüli mértékben csökkent a légszennyezettség a járvány miatt Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81867482-fd16-40c4-9993-20ac3613ee82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A miniszterelnök szerint \"személyes és szakmai okok\" miatt jelentette be távozását Costache. A román média szerint a kormányfő menesztette.","shortLead":"A miniszterelnök szerint \"személyes és szakmai okok\" miatt jelentette be távozását Costache. A román média szerint...","id":"20200326_koronavirus_romania_egeszsegugyi_miniszter_lemondas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81867482-fd16-40c4-9993-20ac3613ee82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe952320-75ac-4ea8-bef9-3cf1e9d9f575","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_koronavirus_romania_egeszsegugyi_miniszter_lemondas","timestamp":"2020. március. 26. 11:56","title":"Lemondott a román egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cbe54dd-6d45-4cea-ba82-a7e881a1c3ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 35-el lett több beteg a hivatalos adatok szerint. Ennél sokkal több fertőzött lehet.","shortLead":"Egy nap alatt 35-el lett több beteg a hivatalos adatok szerint. Ennél sokkal több fertőzött lehet.","id":"20200326_261re_nott_a_koronavirusfertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cbe54dd-6d45-4cea-ba82-a7e881a1c3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2257f55c-e16a-4752-a7b8-cc72c6d89aa0","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_261re_nott_a_koronavirusfertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 26. 06:40","title":"261-re nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vizsgálatot a háziorvos rendeli el.","shortLead":"A vizsgálatot a háziorvos rendeli el.","id":"20200325_Hazhoz_kuldhetik_a_mentot_koronavirusmintavetelre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b6ec46-9d87-47df-b4eb-b3931f8ea806","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Hazhoz_kuldhetik_a_mentot_koronavirusmintavetelre","timestamp":"2020. március. 25. 18:12","title":"Házhoz küldhetik a mentőt koronavírus-mintavételre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eredetileg 250 ezer plusz dolgozót toboroztak a britek.","shortLead":"Eredetileg 250 ezer plusz dolgozót toboroztak a britek.","id":"20200325_Egy_nap_alatt_400_ezernel_is_tobb_onkentes_segito_jelentkezett_NagyBritanniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6dd3ac-1a5e-483b-8e5c-369c17aab3c4","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_Egy_nap_alatt_400_ezernel_is_tobb_onkentes_segito_jelentkezett_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. március. 25. 20:23","title":"Egy nap alatt 400 ezernél is több önkéntes segítő jelentkezett Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f487522-ef45-4b2f-944e-c769e2ff826d","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"A vállalati hálózatokra egyre több veszély leselkedik: a kommunikációs csatornák bővülésével a hackerek lehetőségei is megszaporodtak, a támadások súlya pedig a céges hálózat méretével, az alkalmazottak és az ügyfelek számával arányosan nő. Ebben a környezetben egyre nagyobb igény mutatkozik az olyan integrált szolgáltatókra, amelyek a felhő- és IT-biztonsági megoldásokon túl innovatív szolgáltatásokat is tudnak nyújtani, ahol már a mesterséges intelligencia is szerepet játszik.\r

","shortLead":"A vállalati hálózatokra egyre több veszély leselkedik: a kommunikációs csatornák bővülésével a hackerek lehetőségei is...","id":"invitech_20200325_Ha_valamikor_most_meg_fontosabb_mikent_kezelhetok_hatekonyan_az_egyre_komplexebb_ceges_halozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f487522-ef45-4b2f-944e-c769e2ff826d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6b0a10-ae96-43fb-a435-b1db48ddacd4","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20200325_Ha_valamikor_most_meg_fontosabb_mikent_kezelhetok_hatekonyan_az_egyre_komplexebb_ceges_halozatok","timestamp":"2020. március. 27. 07:30","title":"Ha valamikor, most még fontosabb: miként kezelhetők hatékonyan az egyre komplexebb céges hálózatok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"A járvány a közös ellenség\" – üzeni Kína.","shortLead":"\"A járvány a közös ellenség\" – üzeni Kína.","id":"20200327_Telefonon_beszelt_Trump_es_Hszi_Csinping","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c744e9e-f1f1-42c9-a49e-eac2058273d0","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Telefonon_beszelt_Trump_es_Hszi_Csinping","timestamp":"2020. március. 27. 09:07","title":"Telefonon beszélt Trump és Hszi Csin-ping","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]