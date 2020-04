Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Romániában összesen már 85-en vesztették életüket a koronavírus-járványban.","shortLead":"Romániában összesen már 85-en vesztették életüket a koronavírus-járványban.","id":"20200401_Romaniaban_egy_nap_alatt_16an_haltak_meg_a_jarvanyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc842bd-1193-47c6-98ca-2116245ebb48","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Romaniaban_egy_nap_alatt_16an_haltak_meg_a_jarvanyban","timestamp":"2020. április. 01. 13:31","title":"Romániában egy nap alatt 16-an haltak meg a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b532e4-8c72-4a80-8cc6-7b30b252bdcf","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"vilag","description":"Hollandiában fejleszthetik ki a koronavírus elleni vakcinát.","shortLead":"Hollandiában fejleszthetik ki a koronavírus elleni vakcinát.","id":"20200401_Egymilliard_dollar_koronavirus_elleni_oltoanyagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2b532e4-8c72-4a80-8cc6-7b30b252bdcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b24cc9-2f87-4dd2-9688-0a14d5f2f242","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Egymilliard_dollar_koronavirus_elleni_oltoanyagra","timestamp":"2020. április. 01. 14:50","title":"Egymilliárd dollárt adnak a koronavírus elleni oltóanyagra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter szerint a bizottság diszkriminatív módon járt el.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter szerint a bizottság diszkriminatív módon járt el.","id":"20200402_varga_judit_kvotaper_itelet_europai_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3fc5224-a15c-4b99-bf13-1b65f44210d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_varga_judit_kvotaper_itelet_europai_birosag","timestamp":"2020. április. 02. 12:17","title":"Varga Judit a kvótaperről: Felháborító, hogy bíróság elé citálták Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1554600a-71e5-442d-91c2-5a615605eea3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hirtelen nagyon népszerűvé vált Zoom szoftverről szinte minden napra jut egy aggasztó hír. A fejlesztők ígéretet tettek, most egy darabig nem új funkciókon, hanem a meglévők biztonságossá tételén dolgoznak.","shortLead":"A hirtelen nagyon népszerűvé vált Zoom szoftverről szinte minden napra jut egy aggasztó hír. A fejlesztők ígéretet...","id":"20200402_zoom_biztonsagi_res_videokonferencia_home_office_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1554600a-71e5-442d-91c2-5a615605eea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9729697e-1ad5-4dd4-a660-917cb2f19204","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_zoom_biztonsagi_res_videokonferencia_home_office_koronavirus","timestamp":"2020. április. 02. 12:03","title":"Megnyitotta a Zoomot, hirtelen 995 idegen fotóihoz kapott hozzáférést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97992e2a-25c9-4aee-b5bb-65915618e113","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tanároknak, szülőknek most kijár egy kis varázslat – véli az író.\r

