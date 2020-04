Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a008ad33-e992-4721-b44b-2960f0b65487","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök bejelentéséből egyelőre az irányok látszanak, a konkrétumokra még várni kell. Vagyis még mindig megmaradt a bizonytalanság.","shortLead":"A miniszterelnök bejelentéséből egyelőre az irányok látszanak, a konkrétumokra még várni kell. Vagyis még mindig...","id":"20200406_A_forint_arfolyama_nem_koszonte_meg_Orban_Viktor_nagy_bejelenteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a008ad33-e992-4721-b44b-2960f0b65487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b8db28-1cf2-4e7e-9d8a-592c96480ac8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200406_A_forint_arfolyama_nem_koszonte_meg_Orban_Viktor_nagy_bejelenteset","timestamp":"2020. április. 06. 14:40","title":"A forint árfolyama nem köszönte meg Orbán Viktor nagy bejelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813e6e26-82db-427e-a044-9c580a9b15e1","c_author":"Lőrinc László","category":"360","description":"Retró mártírkultusz vagy konstruktív sikertörténet? A kerettantervből nemcsak hogy a hivatalos ideológia, de egyenesen az aktuálpolitikai doktrína irdatlan lólábai lógnak ki minden irányba. Vélemény.","shortLead":"Retró mártírkultusz vagy konstruktív sikertörténet? A kerettantervből nemcsak hogy a hivatalos ideológia, de egyenesen...","id":"20200408_Lorinc_Laszlo_Retro_martirkultusz_vagy_konstruktiv_sikertortenet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=813e6e26-82db-427e-a044-9c580a9b15e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11fe6bf6-ca1e-489b-ba9b-1dacc3acfa8a","keywords":null,"link":"/360/20200408_Lorinc_Laszlo_Retro_martirkultusz_vagy_konstruktiv_sikertortenet","timestamp":"2020. április. 08. 11:00","title":"Lőrinc László: Esztelen öncsalás a történelemtanítás új kerettanterve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fde6cb-bac9-470a-ab79-a0503142ce50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Várhatóan a \"történelmi léptékű\" gazdasági akcióterv részleteiről beszél majd. ","shortLead":"Várhatóan a \"történelmi léptékű\" gazdasági akcióterv részleteiről beszél majd. ","id":"20200406_Delben_bejelentest_tesz_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20fde6cb-bac9-470a-ab79-a0503142ce50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb55277-166c-4d84-9c7d-83cc7fc368e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Delben_bejelentest_tesz_Orban_Viktor","timestamp":"2020. április. 06. 11:27","title":"Délben bejelentést tesz Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sorozatban három olyan hónapja volt a magyar gazdaságnak, ami nemrég még meglepően gyengének számított. Nemsokára visszasírjuk azt is, hogy egyáltalán növekedés volt, de a most közölt adatokon látszik, hogy már a járvány előtti időszak sem volt fényes.","shortLead":"Sorozatban három olyan hónapja volt a magyar gazdaságnak, ami nemrég még meglepően gyengének számított. Nemsokára...","id":"20200407_ipar_valsag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d230faa4-12d6-4fad-82b4-f0462e1291b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_ipar_valsag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 07. 09:25","title":"Legyengült állapotában találta meg a magyar ipart a válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0390cba9-39a8-410e-9faf-de17495f3ecd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint ötezer lopott autótól eljutottunk az alig ötszázig. ","shortLead":"Több mint ötezer lopott autótól eljutottunk az alig ötszázig. ","id":"20200407_Tiz_ev_alatt_tizedere_csokkent_az_autolopasok_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0390cba9-39a8-410e-9faf-de17495f3ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26cbc209-b1e3-403a-b11d-1318623a4bcf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200407_Tiz_ev_alatt_tizedere_csokkent_az_autolopasok_szama","timestamp":"2020. április. 07. 09:23","title":"Tíz év alatt tizedére esett az autólopások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b443f577-639e-4ea0-b65c-30fdfbc680b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mentőszolgálat közben új gyorsteszttel szűri a fertőzésgyanús betegeket, pedig szakemberek szerint a módszer megbízhatatlan. Budapesten van a legtöbb koronavírusos. Folyamatosan frissülő cikkben számolunk be a magyaroroszági járványhelyzetről.","shortLead":"A Mentőszolgálat közben új gyorsteszttel szűri a fertőzésgyanús betegeket, pedig szakemberek szerint a módszer...","id":"20200408_koronavirus_fertozott_halalos_aldozat_jarvany_magyarorszag_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b443f577-639e-4ea0-b65c-30fdfbc680b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b81d43-f1f0-472d-82c9-ee4a3988cebd","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_koronavirus_fertozott_halalos_aldozat_jarvany_magyarorszag_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 08. 07:12","title":"Eddig 58-an haltak bele a koronavírusba Magyarországon – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint. Az alapos fertőtlenítést viszont továbbra sem bírja a kórokozó.","shortLead":"Egy új kutatás szerint. Az alapos fertőtlenítést viszont továbbra sem bírja a kórokozó.","id":"20200407_arcmaszk_sebeszeti_maszk_arcvedo_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909a0a82-5667-4b41-bf98-2808c5c35bc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_arcmaszk_sebeszeti_maszk_arcvedo_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 07. 17:25","title":"Napokig életben maradhat a koronavírus az arcmaszkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c00018-e367-48dc-b19e-995db519d0c2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány ellenére nem halasztotta el a voksolást a helyi legfelsőbb bíróság.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány ellenére nem halasztotta el a voksolást a helyi legfelsőbb bíróság.\r

","id":"20200407_Tomott_sorokban_varakoznak_az_emberek_az_elovalasztasokon_Wisconsinban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2c00018-e367-48dc-b19e-995db519d0c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741c0afb-8dc0-436f-a3d7-fe7d2777d3b2","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_Tomott_sorokban_varakoznak_az_emberek_az_elovalasztasokon_Wisconsinban","timestamp":"2020. április. 07. 21:45","title":"Tömött sorokban várakoznak az emberek az előválasztáson Wisconsinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]