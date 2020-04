Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40927bf7-dd62-4dab-b9aa-ff169fdf11f0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Véletlenszerű kiválasztás alapján kezdenek a lakosság tömeges tesztelésébe Észtországban, hogy kimutassák az új típusú koronavírus terjedését – közölte csütörtökön a Tartui Egyetem. Az intézmény tájékoztatása szerint a nyolc hétig tartó vizsgálatban 16 ezer lakost ellenőriznek és kérdeznek majd ki a járvánnyal összefüggésben.","shortLead":"Véletlenszerű kiválasztás alapján kezdenek a lakosság tömeges tesztelésébe Észtországban, hogy kimutassák az új típusú...","id":"20200423_esztorszag_koronavirus_veletlenszeru_teszteles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40927bf7-dd62-4dab-b9aa-ff169fdf11f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3201f61-f4e0-4661-91b2-3773ebefc0f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_esztorszag_koronavirus_veletlenszeru_teszteles","timestamp":"2020. április. 23. 19:33","title":"Nem számít, hogy nincs tünet: az észtek 16 ezer embert tesztelnek koronavírusra véletlenszerű kiválasztás alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4253a6b0-9604-49fe-b25b-27a3772383f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány miatt kialakult gazdasági helyzet sok vállalkozás számára szükségessé teszi, hogy újragondolják a dolgozók foglalkoztatási jogviszonyát – erre mutatott be példákat az Adózóna.","shortLead":"A járvány miatt kialakult gazdasági helyzet sok vállalkozás számára szükségessé teszi, hogy újragondolják a dolgozók...","id":"20200423_Adozona_adokedvezmeny_biztositas_koronavirus_munka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4253a6b0-9604-49fe-b25b-27a3772383f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30abdde4-b3ce-460c-957a-596cb5ef896e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_Adozona_adokedvezmeny_biztositas_koronavirus_munka","timestamp":"2020. április. 23. 16:28","title":"Az adókedvezményt vagy a biztosítást is bukhatja, akinek átgondolatlanul írják át a munkaszerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazolt fertőzöttek száma hatvannal nőtt az elmúlt 24 órában.","shortLead":"Az igazolt fertőzöttek száma hatvannal nőtt az elmúlt 24 órában.","id":"20200425_Ujabb_12_aldozata_van_a_jarvanynak_Magyarorszagon_meghalt_egy_41_eves_ferfi_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f69122-0d16-4b95-aa69-e68017a9eb7e","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_Ujabb_12_aldozata_van_a_jarvanynak_Magyarorszagon_meghalt_egy_41_eves_ferfi_is","timestamp":"2020. április. 25. 08:12","title":"Újabb 12 áldozata van a járványnak Magyarországon, meghalt egy 41 éves férfi is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0bd50a-c610-41ba-b6f2-9bb69a8ebde4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszti főorvos beszélt a fiatal férfi halálának az okairól, két súlyos problémával is küszködött az elhunyt. A Pénzügyminisztérium egyik államtitkára felsorolta a kormány intézkedéseit. Az operatív törzs szombati tájékoztatója.","shortLead":"A tiszti főorvos beszélt a fiatal férfi halálának az okairól, két súlyos problémával is küszködött az elhunyt...","id":"20200425_Operativ_torzs_sajttaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de0bd50a-c610-41ba-b6f2-9bb69a8ebde4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c500958-05d6-4fdf-88ce-54c1c8201495","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_Operativ_torzs_sajttaj","timestamp":"2020. április. 25. 11:22","title":"Müller Cecília: Súlyos betegségektől szenvedett a 41 éves elhunyt férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da4701d5-3875-4a3e-9cbb-1a828bda1a4f","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Az Orbán-kormány válságkezelő intézkedései eddig egyáltalán nem foglalkoztak azokkal, akiknek a helyzete már a járvány kitörése előtt is szinte kilátástalan volt. Pedig egyházi és roma vezetők, civil szervezetek és neves közgazdászok is arra a figyelmeztetnek, hogy akár teljes országrészek szakadhatnak le a növekvő szegénység miatt. ","shortLead":"Az Orbán-kormány válságkezelő intézkedései eddig egyáltalán nem foglalkoztak azokkal, akiknek a helyzete már a járvány...","id":"202017__kiszolgaltatottak__szolidaritas__joleti_erkely__aki_szegeny_az_alegszegenyebb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da4701d5-3875-4a3e-9cbb-1a828bda1a4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5863b65f-94ce-4c70-a88c-d9e20431f3e3","keywords":null,"link":"/360/202017__kiszolgaltatottak__szolidaritas__joleti_erkely__aki_szegeny_az_alegszegenyebb","timestamp":"2020. április. 24. 11:00","title":"Hiába a püspöki figyelmeztetés, a legszegényebbeken a kormány nem segít ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a449c2c6-0e8e-4e1c-8631-ad0197b98058","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész szerint a propagandamédia bántani akar mindenkit, aki nem ők, mert irigyek.","shortLead":"A színész szerint a propagandamédia bántani akar mindenkit, aki nem ők, mert irigyek.","id":"20200425_Cserhalmi_Gyorgy_A_mostani_hatalmat_pusztan_a_cinizmus_hajtja_direktben_gonosz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a449c2c6-0e8e-4e1c-8631-ad0197b98058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e784b31-1d97-4e55-8f1b-6f662e6d6010","keywords":null,"link":"/elet/20200425_Cserhalmi_Gyorgy_A_mostani_hatalmat_pusztan_a_cinizmus_hajtja_direktben_gonosz","timestamp":"2020. április. 25. 13:18","title":"Cserhalmi György: A mostani hatalmat pusztán a cinizmus hajtja, direktben gonosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b61a709-ccf5-4a5e-b4aa-077ec6d1daf9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két ügyben érdeklődött Hadházy Ákos a legfőbb ügyésznél, az Öveges-program ügyében még kihallgatás sem volt.","shortLead":"Két ügyben érdeklődött Hadházy Ákos a legfőbb ügyésznél, az Öveges-program ügyében még kihallgatás sem volt.","id":"20200424_hid_a_munka_vilagaba_Farkas_Florian_kihallgatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b61a709-ccf5-4a5e-b4aa-077ec6d1daf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aaeeccf-a831-43ba-8168-b720fe944412","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_hid_a_munka_vilagaba_Farkas_Florian_kihallgatas","timestamp":"2020. április. 24. 09:26","title":"Öt gyanúsítottat kihallgattak a Híd a munka világába program ügyében, Farkas Flórián nincs köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e","c_author":"Schmuck Erzsébet, Kendernay János","category":"itthon","description":"A keddi parlamenti vita során kiderült, a klímaváltozás a kormány számára csak kommunikációs trükk. Az LMP társelnökeinek írása.","shortLead":"A keddi parlamenti vita során kiderült, a klímaváltozás a kormány számára csak kommunikációs trükk. Az LMP...","id":"20200424_Mennyire_veheto_komolyan_a_miniszterelnok_zold_fordulata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320dce94-5c8d-470f-bd10-3584def5b867","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_Mennyire_veheto_komolyan_a_miniszterelnok_zold_fordulata","timestamp":"2020. április. 24. 12:10","title":"Mennyire vehető komolyan a miniszterelnök zöld fordulata?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]