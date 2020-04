Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4125f97-5318-4784-b403-01e8c2fb2b76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pilóta nélküli rendszerek gyorsabbak, mint a rendes szállítóeszközök, ami nagy előny egy járvány idején.","shortLead":"A pilóta nélküli rendszerek gyorsabbak, mint a rendes szállítóeszközök, ami nagy előny egy járvány idején.","id":"20200429_amerika_koronavirus_apolo_orvos_dron_ups","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4125f97-5318-4784-b403-01e8c2fb2b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941ac427-4826-4df3-9ddb-be7c24e6f15c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_amerika_koronavirus_apolo_orvos_dron_ups","timestamp":"2020. április. 29. 09:33","title":"Amerikában drónokkal segítenék a vírus ellen küzdő orvosokat és ápolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adba19a9-1c7f-44fc-9480-17346c1c9fa0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A manuális váltóval stopper szerint kicsit lassabb a német sportkocsi, de nagyobb élvezetet nyújthat a vezetése.","shortLead":"A manuális váltóval stopper szerint kicsit lassabb a német sportkocsi, de nagyobb élvezetet nyújthat a vezetése.","id":"20200429_7_fokozatu_kezivaltot_kapott_es_okosabb_lett_az_uj_porsche_911","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adba19a9-1c7f-44fc-9480-17346c1c9fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5daacbd3-f10b-4969-8ec3-cd265aa9dfd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200429_7_fokozatu_kezivaltot_kapott_es_okosabb_lett_az_uj_porsche_911","timestamp":"2020. április. 29. 09:21","title":"7 fokozatú kéziváltót kapott és okosabb lett az új Porsche 911","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ed7240-bc9b-4f22-b73d-165e9488ef16","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halálesetek napi száma is csökkenő trendet mutat, és három hét óta először került 90 alá.","shortLead":"A halálesetek napi száma is csökkenő trendet mutat, és három hét óta először került 90 alá.","id":"20200429_torokorszag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0ed7240-bc9b-4f22-b73d-165e9488ef16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9148c5-37db-4b72-b26f-b78d1e5eaee2","keywords":null,"link":"/vilag/20200429_torokorszag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 29. 21:55","title":"Rekordmértékben nőtt a gyógyultak száma Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d696d765-41c3-43c6-af81-72b6f5cc071d","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Csaknem négy órán keresztül faggatta a Parlament Népjóléti bizottsága az operatív törzs tagjait. Kiderült, a tatabányai kórházban történtek miatt vizsgálatot rendelt el a tiszti főorvos, a külügyi államtitkár nem tud arról, hogy ide hibás maszkok érkeznének, Rétvári Bence államtitkár pedig elmondta, bármilyen lazítás a mostani korlátozásokon csak fokozatosan, a legnagyobb szigor mellett képzelhető el. Több fontos kérdésre viszont itt sem kaptak konkrét választ a bizottság tagjai.","shortLead":"Csaknem négy órán keresztül faggatta a Parlament Népjóléti bizottsága az operatív törzs tagjait. Kiderült, a tatabányai...","id":"20200428_Karacsony_Gergely_Muller_Cecilia_a_nepjoleti_bizottsag_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d696d765-41c3-43c6-af81-72b6f5cc071d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cf4db8-1870-4748-ab7b-8d1053db8978","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_Karacsony_Gergely_Muller_Cecilia_a_nepjoleti_bizottsag_elott","timestamp":"2020. április. 28. 17:16","title":"Ha arra számított, korlátlan enyhítés jön, téved – az operatív törzset faggatták a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91379639-38a6-4b4c-b3c7-0483cbfe2683","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Márki-Zay Péter a járványhelyzet miatt átírná az önkormányzatnál dolgozók munkarendjét, és ezzel együtt a bérét is, ezért ment neki a polgármesternek a kormányzó párt helyi szervezete. A közalkalmazotti szakszervezet sem látja jónak a polgármesterek hasonló lépéseit, de szerintük a kassza kulcsa a kormánynál van.","shortLead":"Márki-Zay Péter a járványhelyzet miatt átírná az önkormányzatnál dolgozók munkarendjét, és ezzel együtt a bérét is...","id":"20200429_A_Fidesz_a_szakszervezetek_oldalara_allt_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91379639-38a6-4b4c-b3c7-0483cbfe2683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adea322c-e406-45bd-ac1b-3e2819286ec9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_A_Fidesz_a_szakszervezetek_oldalara_allt_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2020. április. 29. 17:38","title":"A Fidesz a szakszervezetek oldalára állt Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc0a69ee-f8aa-4471-a05c-e4fc61d55c9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kijavított egy komoly sebezhetőséget a Microsoft videocsevegő és csoportmunka-alkalmazásában, így mindenképpen érdemes frissíteni, nehogy hackerek áldozatává váljunk.","shortLead":"Kijavított egy komoly sebezhetőséget a Microsoft videocsevegő és csoportmunka-alkalmazásában, így mindenképpen érdemes...","id":"20200428_microsoft_teams_befoltozott_biztonsagi_res_javitas_szoftverfrissites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc0a69ee-f8aa-4471-a05c-e4fc61d55c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da77307d-dc12-4488-8af8-45653ea6400e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_microsoft_teams_befoltozott_biztonsagi_res_javitas_szoftverfrissites","timestamp":"2020. április. 28. 15:33","title":"Ha használja a Microsoft Teams alkalmazást, frissítse gyorsan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff53a606-301a-4d01-8694-6a4ab4ea0bf1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Súlyos megállapítások vannak az Andrej Babis cseh miniszterelnök összeférhetetlenségét vizsgáló európai parlamenti bizottság jelentésében.","shortLead":"Súlyos megállapítások vannak az Andrej Babis cseh miniszterelnök összeférhetetlenségét vizsgáló európai parlamenti...","id":"20200430_Bajban_a_cseh_Orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff53a606-301a-4d01-8694-6a4ab4ea0bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1bccbcb-8f26-49c6-a164-9fca050c88d0","keywords":null,"link":"/360/20200430_Bajban_a_cseh_Orban","timestamp":"2020. április. 30. 07:30","title":"Bajban az őrültező és árulózó cseh Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27399823-dbb0-429d-b991-9a134bc205bb","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Több magyar facebookozónál is megjelentek a közösségi oldal vadonatúj reakciógombjai. A vélhetően csak ideiglenes jelleggel használható jeleket a járvány miatt vezette be a Facebook.","shortLead":"Több magyar facebookozónál is megjelentek a közösségi oldal vadonatúj reakciógombjai. A vélhetően csak ideiglenes...","id":"20200429_facebook_uj_reakciogombok_jarvany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27399823-dbb0-429d-b991-9a134bc205bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef857c07-b337-43b4-ac11-fc3980bcabc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_facebook_uj_reakciogombok_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. április. 29. 12:23","title":"Megjöttek a Facebook új reakciógombjai, amiket a járvány miatt vezetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]