[{"available":true,"c_guid":"1aa5793c-8a81-4132-a149-9c6c171c81ca","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az illiberális kormányok nem számíthatnak a feltétel nélküli európai támogatásra, ha továbbra is lábbal taposnak az EU demokratikus alapjain - írja az Euractivban megjelent véleménycikkében Udo Bullmann, német szociáldemokrata EP-képviselő, aki szerint Orbán politikája már alattomosan benyomult az unió legfontosabb döntési szervébe is.","shortLead":"Az illiberális kormányok nem számíthatnak a feltétel nélküli európai támogatásra, ha továbbra is lábbal taposnak az EU...","id":"20200502_Euractiv_Bullmann","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1aa5793c-8a81-4132-a149-9c6c171c81ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab553760-b4aa-4786-9848-d73fea2f2dcc","keywords":null,"link":"/360/20200502_Euractiv_Bullmann","timestamp":"2020. május. 02. 07:30","title":"Van, aki Orbán emberétől már az Európai Bizottságot félti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"307742ca-bc47-4fa9-9a02-97759330ffef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családanya azt tervezi, hogy máris visszamegy dolgozni, mert szükség van rá a vírus elleni védekezésben.","shortLead":"A családanya azt tervezi, hogy máris visszamegy dolgozni, mert szükség van rá a vírus elleni védekezésben.","id":"20200501_monori_tuz_segedapolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=307742ca-bc47-4fa9-9a02-97759330ffef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c989b53-f8b6-4177-a0d6-2be32171d0de","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_monori_tuz_segedapolo","timestamp":"2020. május. 01. 20:03","title":"Ismeretlenek is segítenek a monori segédápolón, akinek leégett a háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leginkább északkeleten számíthatunk záporokra vasárnap délután, másutt élénk gomolyfelhőképződés lesz, de esetére kitisztul az idő. Hétfőn 22 Celsius fok is lehet, kedden újabb hidegfront jön csapadékkel, utána viszont tovább melegszik az idő.","shortLead":"Leginkább északkeleten számíthatunk záporokra vasárnap délután, másutt élénk gomolyfelhőképződés lesz, de esetére...","id":"20200503_Delutan_zaporok_csaphatnak_le_eszakkeleten_idojaras_majus_3an","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b79714-c784-4ae6-893a-2f2cb1349286","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Delutan_zaporok_csaphatnak_le_eszakkeleten_idojaras_majus_3an","timestamp":"2020. május. 03. 15:21","title":"Délután záporok csaphatnak le északkeleten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479e237b-fd50-435e-91f6-3246f57a47de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 61 énekesnő szerint jó lépés lehet, ha mostantól elhagyja önkéntes karanténját.","shortLead":"A 61 énekesnő szerint jó lépés lehet, ha mostantól elhagyja önkéntes karanténját.","id":"20200502_Madonnanak_kiderult_hogy_antiteste_van_szoval_jo_nagy_levegot_vesz_innentol_kezdve_a_koronavirusos_levegobol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=479e237b-fd50-435e-91f6-3246f57a47de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8743b3ee-f033-4fbc-a4c4-103b516b05b5","keywords":null,"link":"/elet/20200502_Madonnanak_kiderult_hogy_antiteste_van_szoval_jo_nagy_levegot_vesz_innentol_kezdve_a_koronavirusos_levegobol","timestamp":"2020. május. 02. 16:06","title":"Madonna azt állítja, átesett a betegségen, ezért jó nagyot szippant a koronavírusos levegőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331e8d66-b6af-4b13-8af6-9a45424aa73b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mit jelentett a Most múlik pontosan a Csík zenekar tagjainak? Kiss Tibi elmeséli, hogyan küzdött meg függőségével az elvonón. Kiderül az is, hogyan reagálnak az erdélyi zenészek, mikor először hallják meg apjuk dallamait a Csík zenekar átdolgozásában. Engedem, hadd menjen, második rész. ","shortLead":"Mit jelentett a Most múlik pontosan a Csík zenekar tagjainak? Kiss Tibi elmeséli, hogyan küzdött meg függőségével...","id":"20200429_Doku360_Engedem_hadd_menjen_Masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=331e8d66-b6af-4b13-8af6-9a45424aa73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306e3980-49ba-438a-be49-a4bfb20a1d55","keywords":null,"link":"/360/20200429_Doku360_Engedem_hadd_menjen_Masodik_resz","timestamp":"2020. május. 02. 20:30","title":"Doku360: Ez a dal segített túllépni édesapám halálán ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a99535-e48e-4c25-8d30-6b23129bfab3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Európa legforgalmasabb repülőterének igazgatója arra figyelmeztet, hogy nem lesz kivitelezhető a jövőben az, hogy az utasok egymástól megfelelő távolságban közlekedhessenek.","shortLead":"Európa legforgalmasabb repülőterének igazgatója arra figyelmeztet, hogy nem lesz kivitelezhető a jövőben az...","id":"20200502_A_Heathrow_szerint_lehetetlen_betartani_a_tarsadalmi_tavolsagtartast_a_reptereken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92a99535-e48e-4c25-8d30-6b23129bfab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb45a1a-5309-437d-987c-47cdd2f0080a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200502_A_Heathrow_szerint_lehetetlen_betartani_a_tarsadalmi_tavolsagtartast_a_reptereken","timestamp":"2020. május. 02. 15:05","title":"Lehetetlen a távolságtartás a reptereken a Heathrow vezetője szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca49958-a430-42cf-b830-8b6f7d7b1f4a","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Az egykor szépreményű Kontrax Irodatechnika Rt. alapító-tulajdonosának receptje az volt, hogy a jó vállalkozónak nem szak-, hanem üzletembernek kell lennie. A HVG 1990 júliusában készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"Az egykor szépreményű Kontrax Irodatechnika Rt. alapító-tulajdonosának receptje az volt, hogy a jó vállalkozónak nem...","id":"20200503_Rendszervaltok30__Dicso_Gabor_1990_HVGportre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ca49958-a430-42cf-b830-8b6f7d7b1f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c38ba53-b14d-4438-9051-c11b86619b46","keywords":null,"link":"/360/20200503_Rendszervaltok30__Dicso_Gabor_1990_HVGportre","timestamp":"2020. május. 03. 13:30","title":"Rendszerváltók30 – Dicső Gábor: Van egy Lenin-szobrom. Befektetésnek sem rossz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 30 éve a rendszerváltás után megalakult első Országgyűlésre emlékeztek Göncz Árpád szobránál az ellenzéki politikusok.","shortLead":"A 30 éve a rendszerváltás után megalakult első Országgyűlésre emlékeztek Göncz Árpád szobránál az ellenzéki politikusok.","id":"20200502_Goncz_Arpadrol_emlekezett_Hiller_es_Gyurcsany_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f76824-3797-4bc4-97ff-2845cf79361f","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Goncz_Arpadrol_emlekezett_Hiller_es_Gyurcsany_is","timestamp":"2020. május. 02. 19:50","title":"Gyurcsány a \"köztársaságnak hazudott önkényuralom köztársasági elnöknek hazudott bábjáról\" beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]