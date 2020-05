Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b47ef87-559a-42c8-b719-7b728a7e9366","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Crew Dragon két bátor űrhajósa magyar idő szerint 22:33-kor emelkedik a levegőbe, hogy a SpaceX szerkezetével a Nemzetközi Űrállomáshoz (ISS) jusson. A startot több helyen élőben közvetítik. [Frissítés: törölték a startot.]","shortLead":"A Crew Dragon két bátor űrhajósa magyar idő szerint 22:33-kor emelkedik a levegőbe, hogy a SpaceX szerkezetével...","id":"20200527_spacex_crew_dragon_start_kiloves_live_stream_elo_kozvetites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b47ef87-559a-42c8-b719-7b728a7e9366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7436a55-a9f3-4210-a028-6f5eb72486a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_spacex_crew_dragon_start_kiloves_live_stream_elo_kozvetites","timestamp":"2020. május. 27. 16:03","title":"Mutatjuk, hol nézheti élőben a történelem újabb fontos űrrepülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ed63d3-3389-4200-8cf3-8165643cd3ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajtóértesülések szerint az Apple megbízta az egyik beszállítóját, hogy készítsen környezetfiény-érzékelő szenzorokat – élettani paramétereket is mérhet majd az AirPods fülhallgató.","shortLead":"Sajtóértesülések szerint az Apple megbízta az egyik beszállítóját, hogy készítsen környezetfiény-érzékelő szenzorokat –...","id":"20200528_apple_airpods_egeszsegugyi_eszkoz_fulhallgato_szenzor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7ed63d3-3389-4200-8cf3-8165643cd3ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe15aae-729d-4401-9427-1e1fe440491e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_apple_airpods_egeszsegugyi_eszkoz_fulhallgato_szenzor","timestamp":"2020. május. 28. 10:03","title":"Pulzust és véroxigénszintet is mérhet az AirPods","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezúttal három cég képviselői vehették át a támogatói okiratot Szijjártó Pétertől.","shortLead":"Ezúttal három cég képviselői vehették át a támogatói okiratot Szijjártó Pétertől.","id":"20200528_versenykepesseg_novelo_program_kormanytamogatas_szijjarto_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34af7934-e051-49bc-a60e-1b594abceb5f","keywords":null,"link":"/kkv/20200528_versenykepesseg_novelo_program_kormanytamogatas_szijjarto_peter","timestamp":"2020. május. 28. 15:45","title":"Asztaloscég és klímagyártó is tízmilliókat kapott Szijjártóéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két, a Kínai Kommunista Pártot (KKP) szidó kínai kifejezést is eltüntet a videókhoz érkező hozzászólások közül a YouTube. A cég szerint egy hibáról van szó, a felhasználók viszont fél éve kezdtek el panaszkodni róla.","shortLead":"Két, a Kínai Kommunista Pártot (KKP) szidó kínai kifejezést is eltüntet a videókhoz érkező hozzászólások közül...","id":"20200527_youtube_kinai_kommunista_part_hozzaszolas_cenzura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7efc6f67-dd52-4d9d-8086-819c99775e90","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_youtube_kinai_kommunista_part_hozzaszolas_cenzura","timestamp":"2020. május. 27. 10:33","title":"Cenzúrázza a YouTube a kommenteket, ha a Kínai Kommunista Pártot szidják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentősen csökkent a koronavírusos aktív esetek száma Magyarországon, az elmúlt napon pedig 140 embert minősítettek gyógyultnak. Szlávik János főorvos elmondta, a betegség hosszú lefolyású, van olyan betegük, aki már négy hete van lélegeztetőgépen. ","shortLead":"Jelentősen csökkent a koronavírusos aktív esetek száma Magyarországon, az elmúlt napon pedig 140 embert minősítettek...","id":"20200528_operativ_torzs_sajtotajekoztato_muller","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6037cd-6873-4fb3-8bb7-c85d6e101eaf","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_operativ_torzs_sajtotajekoztato_muller","timestamp":"2020. május. 28. 12:16","title":"Szlávik: Több tízezer olyan ember lehet, aki átesett a fertőzésen, de nem tud róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a tervek szerint fejenként 1000 dollárt adna a munkavállalóinak, hogy odahaza is megfelelő munkakörülményeket tudjanak kialakítani a cég dolgozói.","shortLead":"A Google a tervek szerint fejenként 1000 dollárt adna a munkavállalóinak, hogy odahaza is megfelelő munkakörülményeket...","id":"20200528_google_home_office_otthoni_munkavegzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818d60d9-4d8c-4199-9959-8ec9964dd1de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_google_home_office_otthoni_munkavegzes","timestamp":"2020. május. 28. 08:33","title":"Fejenként 316 ezer forintnyi dollárt ad a távmunkás dolgozóinak a Google, hogy jobb legyen a home office","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ebdc25-f363-420a-a7da-9d8fd7a0d8fa","c_author":"Raj Persaud","category":"360","description":"Nők leginkább akkor kerülnek vezető pozícióba, amikor az veszélyes és kockázatos. A koronavírus-járvány során világszerte bizonyították rátermettségüket - írja Raj Persaud pszichológus. Vélemény. ","shortLead":"Nők leginkább akkor kerülnek vezető pozícióba, amikor az veszélyes és kockázatos. A koronavírus-járvány során...","id":"202021_az_uvegszikla_hosei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0ebdc25-f363-420a-a7da-9d8fd7a0d8fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d22f8629-01b1-4dd7-bc40-122f91e62c1b","keywords":null,"link":"/360/202021_az_uvegszikla_hosei","timestamp":"2020. május. 27. 17:00","title":"Női vezetők mutatják meg, milyen a sikeres válságkezelés járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93363fc2-a212-4534-bab9-dbf628ce0cfb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hitelből finanszírozott támogatást szerdán jelentették be. ","shortLead":"A hitelből finanszírozott támogatást szerdán jelentették be. ","id":"20200528_Kiderult_mennyi_penzt_kaphat_Magyarorszag_az_EU_helyreallitasi_alapjabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93363fc2-a212-4534-bab9-dbf628ce0cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ca35b9-94c8-4c98-9e19-a4861c1cc3e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200528_Kiderult_mennyi_penzt_kaphat_Magyarorszag_az_EU_helyreallitasi_alapjabol","timestamp":"2020. május. 28. 17:08","title":"Kiderült, mennyi pénzt kaphat Magyarország az EU helyreállítási alapjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]