[{"available":true,"c_guid":"eae70383-9818-4d85-8e1e-83ec760745ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Országossá váltak a rendőri erőszak elleni tüntetések Amerikában. Egy ember meghalt, miután valaki egy autóból a tömegbe lőtt Detroitban. ","shortLead":"Országossá váltak a rendőri erőszak elleni tüntetések Amerikában. Egy ember meghalt, miután valaki egy autóból...","id":"20200530_Detroitban_a_rendori_eroszak_ellen_tuntetok_koze_lottek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eae70383-9818-4d85-8e1e-83ec760745ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26233131-d54d-45ca-9055-db16c9be0917","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Detroitban_a_rendori_eroszak_ellen_tuntetok_koze_lottek","timestamp":"2020. május. 30. 09:24","title":"Detroitban a rendőri erőszak ellen tüntetők közé lőttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b5a9f5-f24c-4bed-bd77-eb0b976c25cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hatalmas robbanással semmisült meg péntek este a SpaceX eddigi legmerészebb tervének nélkülözhetetlen összetevője. A Starship űrhajó egyelőre prototípusként létező rakétájának megbízhatóan kell majd működnie ahhoz, hogy Elon Musk terveinek megfelelően százasával utaztathassunk embereket más bolygókra.","shortLead":"Hatalmas robbanással semmisült meg péntek este a SpaceX eddigi legmerészebb tervének nélkülözhetetlen összetevője...","id":"20200529_spacex_starship_raketa_negyedik_robbanas_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96b5a9f5-f24c-4bed-bd77-eb0b976c25cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23cf81d-0cd2-41f7-84d2-289644d39747","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_spacex_starship_raketa_negyedik_robbanas_video","timestamp":"2020. május. 29. 22:40","title":"Felrobbant a SpaceX Starship űrhajó/rakéta új prototípusa – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5d0e4d-872f-4bf7-9d89-dddf65389666","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség azzal érvelt, a megmozdulás nem tartozott a gyülekezési törvény hatálya alá.","shortLead":"A rendőrség azzal érvelt, a megmozdulás nem tartozott a gyülekezési törvény hatálya alá.","id":"20200531_TASZ_A_rasszista_vonulason_lett_volna_ok_a_buntetesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b5d0e4d-872f-4bf7-9d89-dddf65389666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9a3ce0-d624-4b61-8462-94eeb4255862","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_TASZ_A_rasszista_vonulason_lett_volna_ok_a_buntetesre","timestamp":"2020. május. 31. 12:40","title":"TASZ: A \"rasszista vonuláson\" lett volna ok a büntetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4186882-0eee-4242-bb94-b02d1ae573bd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Főleg a felnőtt, városi lakosság aggódik amiatt, hogy munkanélküli lesz, az idősek vagy a nyolc általánossal rendelkezők kevésbé tartanak ettől.","shortLead":"Főleg a felnőtt, városi lakosság aggódik amiatt, hogy munkanélküli lesz, az idősek vagy a nyolc általánossal...","id":"20200531_allas_munka_munkanelkuli_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4186882-0eee-4242-bb94-b02d1ae573bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05d0e99-e234-4329-8c37-5eaf5133dcca","keywords":null,"link":"/kkv/20200531_allas_munka_munkanelkuli_felmeres","timestamp":"2020. május. 31. 13:24","title":"Kiszolgáltatottnak érzi magát a negyvenes, ötvenes korosztály a munkaerőpiacon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24af675-4647-416f-bf5e-ec0e223f16b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sólymos László került a parlamentből kiesett magyar-szlovák vegyespárt élére.","shortLead":"Sólymos László került a parlamentből kiesett magyar-szlovák vegyespárt élére.","id":"20200530_Bukas_es_Bugar_utan_uj_elnokot_valasztott_a_HidMost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d24af675-4647-416f-bf5e-ec0e223f16b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f856c2-f4e8-452a-9f4a-316c3c8ecdf1","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Bukas_es_Bugar_utan_uj_elnokot_valasztott_a_HidMost","timestamp":"2020. május. 30. 17:20","title":"Bukás és Bugár után új elnököt választott a Híd-Most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b9dce59-6773-44d1-ae23-8845e7e91ec9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jen Green A fák varázslatos világa című munkája elkápráztat és meghökkent.","shortLead":"Jen Green A fák varázslatos világa című munkája elkápráztat és meghökkent.","id":"202022_konyv__egig_ernek_jen_green_afak_varazslatos_vilaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b9dce59-6773-44d1-ae23-8845e7e91ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8d4f1c-f4c2-47da-aeff-dda75c2871eb","keywords":null,"link":"/360/202022_konyv__egig_ernek_jen_green_afak_varazslatos_vilaga","timestamp":"2020. május. 31. 14:15","title":"Minden, amit tudni szeretnél a fákról, de sosem merted megkérdezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombatra virradóan 3867 főre nőtt beazonosított fertőzöttek száma, és több mint 520 ember halt eddig bele a járványba hazánkban. ","shortLead":"Szombatra virradóan 3867 főre nőtt beazonosított fertőzöttek száma, és több mint 520 ember halt eddig bele a járványba...","id":"20200530_Koronavirus_Magyarorszagon_ujabb_7_ember_halt_meg_es_26tal_nott_a_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586f7e90-278b-4839-9732-fed00b58b4fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Koronavirus_Magyarorszagon_ujabb_7_ember_halt_meg_es_26tal_nott_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. május. 30. 08:51","title":"Újabb 7 ember halt meg és 26-tal nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Szöulban és a dél-koreai fővároshoz közeli településeken több helyen is újra felütötte a fejét az egyszer már visszaszorított koronavírus-járvány, ezért újra bevezették a korábbi hullámot megállító korlátozások jó részét. De a lazítások első hetei után már más országokból is baljós fertőzésjelentések érkeznek.","shortLead":"Szöulban és a dél-koreai fővároshoz közeli településeken több helyen is újra felütötte a fejét az egyszer már...","id":"20200530_Ovatosan_a_nyitassal__Szoul_kornyekere_megerkezett_a_jarvany_masodik_hullama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35dbba98-baa7-4bb6-b696-954f6617fe37","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Ovatosan_a_nyitassal__Szoul_kornyekere_megerkezett_a_jarvany_masodik_hullama","timestamp":"2020. május. 30. 20:30","title":"Covid-19.2? - Dél-Koreában már újra szigorítanak, máshol még csak aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]