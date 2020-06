Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Először találták hallucinogén anyagok nyomát Júda királyságában. A kannabiszt a vallási szertartásokon használhatták.","shortLead":"Először találták hallucinogén anyagok nyomát Júda királyságában. A kannabiszt a vallási szertartásokon használhatták.","id":"20200531_Meglepo_anyagot_talaltak_kutatok_egy_osi_izraeli_oltaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab9cf1b-e144-4858-8667-0bf9078c7218","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Meglepo_anyagot_talaltak_kutatok_egy_osi_izraeli_oltaron","timestamp":"2020. május. 31. 12:27","title":"Meglepő anyagot találtak kutatók egy ősi izraeli oltáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Rijad Mahrez házába törtek be. ","shortLead":"Rijad Mahrez házába törtek be. ","id":"20200531_Kozel_200_millio_forintnyi_zsakmannyal_tavoztak_a_Manchester_City_jatekosanak_hazabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c02446-5fc4-4376-86a3-8087c9594335","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_Kozel_200_millio_forintnyi_zsakmannyal_tavoztak_a_Manchester_City_jatekosanak_hazabol","timestamp":"2020. május. 31. 18:52","title":"300 ezer fontot érő órákat loptak el a Manchester City kirabolt játékosától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae3e5d6-4b54-428d-b5d7-20fa0cf1bb88","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Szombaton, magyar idő szerint 21 óra 22 perckor elindult a SpaceX Crew Dragon űrhajó. Két utasával a Nemzetközi Űrállomásra tart.","shortLead":"Szombaton, magyar idő szerint 21 óra 22 perckor elindult a SpaceX Crew Dragon űrhajó. Két utasával a Nemzetközi...","id":"20200530_spacex_demo2_indulas_crew_dragon_iss_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fae3e5d6-4b54-428d-b5d7-20fa0cf1bb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7073fd3-93b2-42dd-97b8-29c942bcf69f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_spacex_demo2_indulas_crew_dragon_iss_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2020. május. 30. 21:24","title":"Elindult a SpaceX Crew Dragon űrhajó a Nemzetközi Űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8738ec-08f3-4e3c-bbd2-d7ba0a1bd83a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem könnyű kezelni a koronavírus miatt kialakult problémákat, de egy igazán briliáns elme néhány rendelettel megoldja a főbb gondokat. A Duma Aktuálból Litkai Gergely tűnt a legalkalmasabbnak a feladatra és nem is okozott csalódást. Néhány egyszerű szabály bevezetése után nem lesz gond a klímaváltozással és az utakon sem, sőt mindenkinek lesz munkája.","shortLead":"Nem könnyű kezelni a koronavírus miatt kialakult problémákat, de egy igazán briliáns elme néhány rendelettel megoldja...","id":"20200529_Duma_Aktual_Litkai_rendeletei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a8738ec-08f3-4e3c-bbd2-d7ba0a1bd83a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9548388-760a-4a33-8fcf-1478544bebb6","keywords":null,"link":"/360/20200529_Duma_Aktual_Litkai_rendeletei","timestamp":"2020. május. 30. 19:00","title":"Duma Aktuál: Ki az okosabb Gergely, Litkai vagy Karácsony? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő ebben bízik.","shortLead":"Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő ebben bízik.","id":"20200531_Hamarosan_feloldhatjak_az_idoseknek_fenntartott_vasarlasi_savot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbb933d-5ca9-4443-8302-b2b4367ac691","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Hamarosan_feloldhatjak_az_idoseknek_fenntartott_vasarlasi_savot","timestamp":"2020. május. 31. 07:42","title":"Hamarosan feloldhatják az időseknek fenntartott vásárlási sávot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b921aff-4cb1-4019-b9f5-231be170aee2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az A-Híd Zrt. szerint több hibára nem most derült fény, állításuk szerint a megrendelő már rég tudott róluk.","shortLead":"Az A-Híd Zrt. szerint több hibára nem most derült fény, állításuk szerint a megrendelő már rég tudott róluk.","id":"20200531_A_kivitelezo_szerint_nem_miattuk_hasznalhatatlan_a_budai_uszoda_milliardos_medenceje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b921aff-4cb1-4019-b9f5-231be170aee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6ea790-fa6b-416a-ac7f-b645430bdb36","keywords":null,"link":"/kkv/20200531_A_kivitelezo_szerint_nem_miattuk_hasznalhatatlan_a_budai_uszoda_milliardos_medenceje","timestamp":"2020. május. 31. 14:29","title":"A kivitelező szerint nem miattuk használhatatlan a budai uszoda milliárdos medencéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Késő este történt az akció.","shortLead":"Késő este történt az akció.","id":"20200531_Kivonult_a_TEK_egy_szombathelyi_lakashoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ad09e8-79e0-4efd-9d6e-401858aa1b76","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Kivonult_a_TEK_egy_szombathelyi_lakashoz","timestamp":"2020. május. 31. 22:35","title":"Rátörte az ajtót a TEK egy fenyegetőző férfire Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b6dfb2c-8d9e-4336-87e1-1b9e544ff296","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A \"radikális baloldalt\" is okolta az országossá váló tüntetésekért és az erőszak elharapódzásáért Donald Trump amerikai elnök, amikor a SpaceX űrhajó ismételt felbocsátási kísérletére Floridába indulva újságíróknak nyilatkozott Washingtonban szombaton.","shortLead":"A \"radikális baloldalt\" is okolta az országossá váló tüntetésekért és az erőszak elharapódzásáért Donald Trump amerikai...","id":"20200530_Trump_szerint_a_radikalis_baloldal_tehet_az_eroszakrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b6dfb2c-8d9e-4336-87e1-1b9e544ff296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"418a9790-e8eb-4782-8ece-ce2bdac3e1b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Trump_szerint_a_radikalis_baloldal_tehet_az_eroszakrol","timestamp":"2020. május. 30. 21:48","title":"Trump szerint a radikális baloldal tehet az erőszakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]