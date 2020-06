Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b6c63b2-f196-484a-ad09-f681b34c52c5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Orbán Viktor március elején fogalmazott így, és jóslata be is jött a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján.","shortLead":"Orbán Viktor március elején fogalmazott így, és jóslata be is jött a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján.","id":"20200605_koronavirus_turizmus_visszaeses_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c63b2-f196-484a-ad09-f681b34c52c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a34cb01-7ced-4f9b-8bfa-fac77deb9e44","keywords":null,"link":"/kkv/20200605_koronavirus_turizmus_visszaeses_gazdasag","timestamp":"2020. június. 05. 09:01","title":"Ilyen, amikor a turizmusnak kampó: 97 százalékos visszaesés áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb9be45-333a-4c7d-90c0-bd7b7e2baba9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több észrevételt is tett a Nemzeti Pedagógus Kar azzal kapcsolatban, hogy iskolaőröket küldenének több száz iskolába. Azt szeretnék, ha az őrök megbízatása határozott időre szólna és az intézményvezetőknek utasítási joga legyen az őrök felett.","shortLead":"Több észrevételt is tett a Nemzeti Pedagógus Kar azzal kapcsolatban, hogy iskolaőröket küldenének több száz iskolába...","id":"20200604_nemzeti_pedagogus_kar_iskolaor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbb9be45-333a-4c7d-90c0-bd7b7e2baba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2264cec-d666-499a-9160-bec41d497a89","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_nemzeti_pedagogus_kar_iskolaor","timestamp":"2020. június. 04. 07:40","title":"Nemzeti Pedagógus Kar: Rendeljék alá az iskolaőröket az igazgatóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb43abd5-0949-49a3-b795-4e6874289b63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány közösségi oldalán Kovács Zoltán beszélt a témákról.","shortLead":"A kormány közösségi oldalán Kovács Zoltán beszélt a témákról.","id":"20200604_nemzeti_konzultacio_kerdesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb43abd5-0949-49a3-b795-4e6874289b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11394567-adb0-4cf6-af38-06106eefbaa7","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_nemzeti_konzultacio_kerdesek","timestamp":"2020. június. 04. 19:10","title":"Soros és a migráció - itt vannak a nemzeti konzultáció újabb kérdései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b32cd5e-308e-4ec5-b1c8-870b4060be08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megállapodás szerint az állandó közvélemény-kutatások mellett havonta legalább ezer órában adnak stratégiai tanácsokat és évente 12 stratégiai tanulmányt állítanak elő. ","shortLead":"A megállapodás szerint az állandó közvélemény-kutatások mellett havonta legalább ezer órában adnak stratégiai...","id":"20200604_Szazadveg_Palkovics_Innovacios_miniszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b32cd5e-308e-4ec5-b1c8-870b4060be08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73a50f4-f155-4e77-8c11-79d9d4541206","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200604_Szazadveg_Palkovics_Innovacios_miniszterium","timestamp":"2020. június. 04. 11:18","title":"Több mint 9 milliárdért ad tanácsokat a Századvég Palkovicséknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb19731-d69f-4bb4-bd9a-a0eed886edc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi legnagyobb elektromos repülőgép, egy Cessna eCaravan sikerrel teljesítette a számára előírt tesztet, így újabb lépéssel került közelebb az emberiség ahhoz, hogy végül környezetbarát repülőgépeken utazhassunk. A legkomolyabb problémára viszont még mindig nem sikerült megoldást találni.","shortLead":"Az eddigi legnagyobb elektromos repülőgép, egy Cessna eCaravan sikerrel teljesítette a számára előírt tesztet...","id":"20200604_elektromos_repulogep_magnix_cessna_ecaravan_rekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edb19731-d69f-4bb4-bd9a-a0eed886edc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a62502b7-37b4-4120-81bf-a379eeac0bdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_elektromos_repulogep_magnix_cessna_ecaravan_rekord","timestamp":"2020. június. 04. 09:03","title":"Ilyen még nem volt: egyhuzamban 28 percen át volt a levegőben a magniX e-repülőgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f89d43-afa1-416a-9130-0c493328531f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zárt kapus mérkőzés és bírság is járhat a kupadöntőn a távolságtartást figyelmen kívül hagyó szurkolók miatt, de a miniszter és Csányi Sándor jelenléte nem jelentett kockázatot az MLSZ szerint.","shortLead":"Zárt kapus mérkőzés és bírság is járhat a kupadöntőn a távolságtartást figyelmen kívül hagyó szurkolók miatt, de...","id":"20200605_mlsz_kupadonto_eloirasok_szijjarto_csanyi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32f89d43-afa1-416a-9130-0c493328531f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d90e62-b6a7-4df5-bd5d-d8e0504e1f19","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_mlsz_kupadonto_eloirasok_szijjarto_csanyi","timestamp":"2020. június. 05. 13:28","title":"Szijjártót is tesztelték koronavírusra, mielőtt a focisták közé engedték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden valószínűség szerint különösebb felülvizsgálat nélkül jelent meg a The Lancet című rangos tudományos lapban egy tanulmány arról, hogy a koronavírus-fertőzöttek kísérleti kezelésére használt hidroxi-klorokinnak súlyos mellékhatása lehet. A tanulmányt nemrég visszavonták a szerzők.","shortLead":"Minden valószínűség szerint különösebb felülvizsgálat nélkül jelent meg a The Lancet című rangos tudományos lapban...","id":"20200605_koronavirus_hidroxi_klorokin_publikacio_visszavonasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e9b6750-0520-4b38-aee6-25904e03172f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_koronavirus_hidroxi_klorokin_publikacio_visszavonasa","timestamp":"2020. június. 05. 13:03","title":"Megvezethették a világot a hidroxi-klorokint kutató \"tudósok\", az egész tudományos élet megérezheti a hatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ce9dfb-3023-46b8-9e4f-91d7e88c2c64","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Parászka Borókával beszélgettünk, dél-erdélyi származású újságíróval, a Marosvásárhelyi Rádió szerkesztő-műsorvezetőjével, aki ki tudja csemegézni magának Magyarországból és Romániából is, ami szerethető. Szerinte Erdély egy büszke nő, aki minden viharban ellenállónak bizonyult.","shortLead":"Parászka Borókával beszélgettünk, dél-erdélyi származású újságíróval, a Marosvásárhelyi Rádió...","id":"20200604_Paraszka_Boroka_Hallom_hogy_Erdely_elveszett_pedig_itt_van_es_nagyszeru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04ce9dfb-3023-46b8-9e4f-91d7e88c2c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b2be4e-9a73-49c8-b679-bab1e735369d","keywords":null,"link":"/360/20200604_Paraszka_Boroka_Hallom_hogy_Erdely_elveszett_pedig_itt_van_es_nagyszeru","timestamp":"2020. június. 04. 19:00","title":"Parászka Boróka: Hallom, hogy Erdély elveszett, pedig itt van, és nagyszerű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]