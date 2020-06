Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52524dd8-9a46-4b00-a020-40bb3b41fe86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem népszerűsítették a rasszizmust, hanem kifigurázták azt a humorista szerint.","shortLead":"Nem népszerűsítették a rasszizmust, hanem kifigurázták azt a humorista szerint.","id":"20200612_john_cleese_waczak_szallo_bbc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52524dd8-9a46-4b00-a020-40bb3b41fe86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fc85f9-4f9a-400c-beed-e506662200b1","keywords":null,"link":"/elet/20200612_john_cleese_waczak_szallo_bbc","timestamp":"2020. június. 12. 17:26","title":"John Cleese: Hülyeség volt törölni a Waczak szálló epizódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jönnek a speciális önkéntes tartalékos katonák, csak azt nem tudni, mitől lesznek speciálisak.","shortLead":"Jönnek a speciális önkéntes tartalékos katonák, csak azt nem tudni, mitől lesznek speciálisak.","id":"20200612_Uj_onkentes_tartalekos_katonai_csoportot_hoz_letre_a_kormany_5_milliard_megy_ra_a_Gazdasagvedelmi_Alapbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2c524c-61ee-4311-91cb-a4c1cc74f5f5","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Uj_onkentes_tartalekos_katonai_csoportot_hoz_letre_a_kormany_5_milliard_megy_ra_a_Gazdasagvedelmi_Alapbol","timestamp":"2020. június. 12. 08:41","title":"Új önkéntes tartalékos katonai csoportot hoz létre a kormány, 5 milliárd megy rá a Gazdaságvédelmi Alapból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f8dbea-c138-46da-9a94-6ca605a9d60e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már itthon is rendelhető az elsőtől az utolsó csavarig megújult, negyedik generációs Leon.","shortLead":"Már itthon is rendelhető az elsőtől az utolsó csavarig megújult, negyedik generációs Leon.","id":"20200612_magyarorszagon_a_vw_golf_8_izgalmasabb_testvere_az_uj_seat_leon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5f8dbea-c138-46da-9a94-6ca605a9d60e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce3aa0c-0c8d-4c8d-8da7-f36e8382ca5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_magyarorszagon_a_vw_golf_8_izgalmasabb_testvere_az_uj_seat_leon","timestamp":"2020. június. 12. 16:05","title":"Magyarországon a VW Golf 8 izgalmasabb testvére, az új Seat Leon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c2c9b5-5082-47af-85a4-94c54298d0ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A G-nap után indult be igazán a NER-közeli vállalkozók szekere.","shortLead":"A G-nap után indult be igazán a NER-közeli vállalkozók szekere.","id":"20200611_Simicska_NER_Fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03c2c9b5-5082-47af-85a4-94c54298d0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14410ec-a16d-4cd9-9c0f-b12ef397a677","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_Simicska_NER_Fidesz","timestamp":"2020. június. 11. 14:32","title":"Ma már ott tartunk, hogy négy Simicskát tart el az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64539679-2ceb-461e-b838-45dd3db21a33","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Amit egy ország megtehet, azt a törökök meg is tették, hogy a leginkább rendszerető német vendégeik visszatérjenek a szállodáikba. Kérdés, hogy a szigor képes-e feledtetni a fertőzések jelentős számát.","shortLead":"Amit egy ország megtehet, azt a törökök meg is tették, hogy a leginkább rendszerető német vendégeik visszatérjenek...","id":"20200613_Katonas_rendet_teremtett_Torokorszag_a_szallodaiban_es_nagyon_drukkolnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64539679-2ceb-461e-b838-45dd3db21a33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25249f5-3173-49ce-b63b-5f9a9fbbe1cf","keywords":null,"link":"/360/20200613_Katonas_rendet_teremtett_Torokorszag_a_szallodaiban_es_nagyon_drukkolnak","timestamp":"2020. június. 13. 12:30","title":"Katonás rendet teremtett Törökország a szállodáiban, és nagyon drukkol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatarveszély miatt az egész országban első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben.","shortLead":"Zivatarveszély miatt az egész országban első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben.","id":"20200613_idojaras_elorejelzes_zivatar_figyelmeztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bcf97c-62c8-45b9-99b2-8c74ab8b15e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_idojaras_elorejelzes_zivatar_figyelmeztetes","timestamp":"2020. június. 13. 08:14","title":"Viharos szombattal folytatódik a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kevesebb alkohol, energiaital és édesség fogyott a kijárási korlátozás alatt.","shortLead":"Kevesebb alkohol, energiaital és édesség fogyott a kijárási korlátozás alatt.","id":"20200612_Atlagosan_egy_kilot_hiztak_a_magyarok_a_jarvany_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fccbc0c5-4110-4b06-844c-5879646ee8e2","keywords":null,"link":"/elet/20200612_Atlagosan_egy_kilot_hiztak_a_magyarok_a_jarvany_alatt","timestamp":"2020. június. 12. 06:46","title":"Átlagosan egy kilót híztak a magyarok a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a946bcc8-9fd8-4083-b8c5-d90a076e3ac8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, mennyire lehet hinni annak az információnak, ami az Amazon brit webshopjában tűnt fel. Az viszont beszédes, hogy az érintett adatlapot nyilvánosságra kerülése után gyorsan elérhetetlenné tették.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mennyire lehet hinni annak az információnak, ami az Amazon brit webshopjában tűnt fel. Az viszont...","id":"20200611_sony_playstation_5_ps5_ara_mennyibe_kerul_a_playstation_5","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a946bcc8-9fd8-4083-b8c5-d90a076e3ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f481751f-b2c2-4800-8978-bc7c2b6fe195","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_sony_playstation_5_ps5_ara_mennyibe_kerul_a_playstation_5","timestamp":"2020. június. 11. 15:18","title":"Véletlenül felkerülhetett a PlayStation 5 az Amazonra, árral együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]