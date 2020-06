Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8347bc3-318b-4f54-a201-81919c1d8506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A veszélyhelyzet végével egy korszak lezárult. ","shortLead":"A veszélyhelyzet végével egy korszak lezárult. ","id":"20200617_Bucsuzott_az_operativ_torzs_a_memgyarosoknak_is_koszonetet_mondtak_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8347bc3-318b-4f54-a201-81919c1d8506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aeede95-a013-4584-b76f-c35bed43a7f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Bucsuzott_az_operativ_torzs_a_memgyarosoknak_is_koszonetet_mondtak_koronavirus","timestamp":"2020. június. 17. 11:58","title":"Búcsúzott az operatív törzs, a mémgyárosoknak is köszönetet mondtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c0b583-56a2-4f7e-94a2-0312cf6906b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendkívüli jogrend végeztével változnak a határátlépésre vonatkozó szabályok – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter.","shortLead":"A rendkívüli jogrend végeztével változnak a határátlépésre vonatkozó szabályok – jelentette be a külgazdasági és...","id":"20200618_koronavirus_jarvany_veszelyhelyzet_feloldasa_hatarnyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8c0b583-56a2-4f7e-94a2-0312cf6906b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6905903-b52f-47cc-90e2-85e7062fa970","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_koronavirus_jarvany_veszelyhelyzet_feloldasa_hatarnyitas","timestamp":"2020. június. 18. 09:45","title":"Minden uniós polgár karanténkötelezettség nélkül utazhat Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49b47dad-36f3-4a62-9f52-fa8c2726a0e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kétszáz méteren zúdult a vágányokra sár és víz Nagymaros és Szob között, bizonytalan időre leállt a forgalom.","shortLead":"Kétszáz méteren zúdult a vágányokra sár és víz Nagymaros és Szob között, bizonytalan időre leállt a forgalom.","id":"20200617_Sarlavina_Nagymaros_szob_vonat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49b47dad-36f3-4a62-9f52-fa8c2726a0e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e1e0ec0-d803-46ad-938c-aa47d795bd1a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200617_Sarlavina_Nagymaros_szob_vonat","timestamp":"2020. június. 17. 15:32","title":"Sárlavina zúdult a sínekre, nem járnak a vonatok Nagymarosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az is látható, hogy a családi házaké a főszerep.","shortLead":"Az is látható, hogy a családi házaké a főszerep.","id":"20200617_lakasepites_ingatlan_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04108f94-6cdb-4411-8bbf-4858e7720a91","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200617_lakasepites_ingatlan_koronavirus","timestamp":"2020. június. 17. 09:22","title":"A lakásépítési kedv fittyet hány a koronavírus-járványra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a726d4b5-dec7-43c0-9998-cfaa64f56204","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus ROG-szériás telefonjait igen jó specifikációk jellemzik. Nem lesz ez másképp a hamarosan megjelenő újabb családtagnál sem, legalábbis a legújabb kiszivárogtatások szerint.","shortLead":"Az Asus ROG-szériás telefonjait igen jó specifikációk jellemzik. Nem lesz ez másképp a hamarosan megjelenő újabb...","id":"20200618_asus_rog_phone3_okostelefon_antutu_benchmark_eredmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a726d4b5-dec7-43c0-9998-cfaa64f56204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"267bffea-a641-4622-b6c2-800787fa4448","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_asus_rog_phone3_okostelefon_antutu_benchmark_eredmeny","timestamp":"2020. június. 18. 11:03","title":"Sosem látott erőgép: kiszivárgott, mekkora teljesítmény lakozik az Asus új telefonjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e56bb2-39de-4873-9c84-df3de8705a33","c_author":"Puszta Dóra","category":"360","description":"Magyarországon ő használta először az illiberális demokrácia kifejezést. A liberális politikai elit legnagyobb hibájának a doktrinerséget tartja. Volt Oroszország-kutatóként nem az oroszokat, hanem a velük üzletelő magyar vezetőket látja veszélyesnek. Humora legendás, de mostanában kevesebbet nevet, és fáj neki, hogy ezzel az egész ország így van. Portréinterjú Szilágyi Ákos költő-esztétával.","shortLead":"Magyarországon ő használta először az illiberális demokrácia kifejezést. A liberális politikai elit legnagyobb...","id":"202025_szilagyi_akos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20e56bb2-39de-4873-9c84-df3de8705a33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd982ff-c6a8-4da4-9055-bfc9e2c26bdf","keywords":null,"link":"/360/202025_szilagyi_akos","timestamp":"2020. június. 18. 17:00","title":"Szilágyi Ákos: Liberális demokráciából választásos autokráciába jutottunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ffb208-aef6-4af1-934e-bb573d1f744e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A testület úgy döntött, nem sérült közösségi érdek a Bayer-show-ban, ahol a házelnök fejtette ki a véleményét Szabó Tímea felszólalásáról.","shortLead":"A testület úgy döntött, nem sérült közösségi érdek a Bayer-show-ban, ahol a házelnök fejtette ki a véleményét Szabó...","id":"20200617_NMHH_Kover_Laszlo_nem_kerdojelezte_meg_a_nok_emberi_meltosagat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46ffb208-aef6-4af1-934e-bb573d1f744e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f20b415-fd51-4113-81c5-1c0cc6ee3fd6","keywords":null,"link":"/kultura/20200617_NMHH_Kover_Laszlo_nem_kerdojelezte_meg_a_nok_emberi_meltosagat","timestamp":"2020. június. 17. 15:12","title":"NMHH: Kövér László nem kérdőjelezte meg a nők emberi méltóságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc591875-e5db-421e-a80a-c15140c37e77","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Környezeti szempontból és az állatvédők szemszögéből is igencsak támadható a selyem. Már van olyan divatcég, amelyik felhagyott a forgalmazásával, ám van egy probléma: kistermelők millióinak megélhetése kerülhet veszélybe.","shortLead":"Környezeti szempontból és az állatvédők szemszögéből is igencsak támadható a selyem. Már van olyan divatcég, amelyik...","id":"20200616_selyem_fenntarthatosag_kornyezetiterheles_energia_divatipar_textilipar_ruhazatiipar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc591875-e5db-421e-a80a-c15140c37e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a058018-0b89-4dfc-bb5f-8ccfca3b5b23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200616_selyem_fenntarthatosag_kornyezetiterheles_energia_divatipar_textilipar_ruhazatiipar","timestamp":"2020. június. 16. 18:00","title":"A bőr után a selyem lehet az új közellenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]