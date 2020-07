Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Kijött az új Magyar Közlöny, benne az iskolaőrökre vonatkozó szabályokkal.","shortLead":"Kijött az új Magyar Közlöny, benne az iskolaőrökre vonatkozó szabályokkal.","id":"20200717_iskolaor_iskolaorseg_igazgato_iskolak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67aad352-ec6e-4daa-b1b7-e44f406de1a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_iskolaor_iskolaorseg_igazgato_iskolak","timestamp":"2020. július. 17. 19:30","title":"Az iskolaőrök nem viselhetnek testékszert, és nem nyilatkozhatnak a sajtónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97169127-0694-4ec5-94ff-8bcb14aa608a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elmúlt 15 évben 12 százalékkal nőtt azoknak a fiatal felnőtteknek az aránya, akik szüleikkel élnek.","shortLead":"Az elmúlt 15 évben 12 százalékkal nőtt azoknak a fiatal felnőtteknek az aránya, akik szüleikkel élnek.","id":"20200716_27_evesen_koltoznek_el_otthonrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97169127-0694-4ec5-94ff-8bcb14aa608a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b5d7ac-6d1e-4f1a-b1fd-8426a187c899","keywords":null,"link":"/elet/20200716_27_evesen_koltoznek_el_otthonrol","timestamp":"2020. július. 16. 19:20","title":"27 évesen költözik el szüleitől az átlagos magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c25914e-fa75-47b3-92ce-8e39cd0bdf8e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Igor Matovic elismerte, hogy tanulmányai során „másolt”, és elnézést kért ezért, de jelezte, hogy nem készül lemondani.\r

","shortLead":"Igor Matovic elismerte, hogy tanulmányai során „másolt”, és elnézést kért ezért, de jelezte, hogy nem készül...","id":"20200717_igor_matovic_szlovak_miniszterelnok_szakdolgozat_plagium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c25914e-fa75-47b3-92ce-8e39cd0bdf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e5836f3-ce35-4066-b176-5dca206f3862","keywords":null,"link":"/kultura/20200717_igor_matovic_szlovak_miniszterelnok_szakdolgozat_plagium","timestamp":"2020. július. 17. 05:29","title":"A miniszterelnök is érintett a szlovák plágiumbotrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9ef90d-67e6-43cc-bfab-5db136081aef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem csitulnak az indulatok a koncerttilalom miatt.\r

\r

","shortLead":"Nem csitulnak az indulatok a koncerttilalom miatt.\r

\r

","id":"20200717_Fluor_Tomi_Ennel_azert_jobb_hazugsagot_erdemeltunk_volna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f9ef90d-67e6-43cc-bfab-5db136081aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a7db8c-fd3e-4240-b0ee-90f2e9fe4e8d","keywords":null,"link":"/kultura/20200717_Fluor_Tomi_Ennel_azert_jobb_hazugsagot_erdemeltunk_volna","timestamp":"2020. július. 17. 09:24","title":"Fluor Tomi: „Ennél azért jobb hazugságot érdemeltünk volna”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f536a648-0c7c-4724-9d5b-0c5aafc23c52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Solar Orbiter nevű napszondának nemcsak a csillagunkat sikerült lefotóznia, de az égitest mágneses mezejét is megfigyelhette, sőt, még a kozmikus porról visszaverődő fényt is rögzítette.","shortLead":"A Solar Orbiter nevű napszondának nemcsak a csillagunkat sikerült lefotóznia, de az égitest mágneses mezejét is...","id":"20200716_solar_orbiter_napszonda_megfigyeles_nasa_europai_urugynokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f536a648-0c7c-4724-9d5b-0c5aafc23c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6931e5c-fc0b-4f8a-a91f-23ce314c8f84","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_solar_orbiter_napszonda_megfigyeles_nasa_europai_urugynokseg","timestamp":"2020. július. 16. 20:03","title":"Hazaküldte az első képeket a Napnál járó űrszonda, különleges jelenséget láthattak a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd24f4e-2344-4f3b-b6c1-9ddba158e17e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha a bolygó összes lakosa vegán életmódra váltana, akkor több mint felére csökkenne az élelmiszer előállítással összefüggő károsanyag-emisszió.","shortLead":"Ha a bolygó összes lakosa vegán életmódra váltana, akkor több mint felére csökkenne az élelmiszer előállítással...","id":"20200718_A_veganok_mentik_meg_a_Foldet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bd24f4e-2344-4f3b-b6c1-9ddba158e17e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e5450a-2a77-467c-9b11-c3401dd49b5f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200718_A_veganok_mentik_meg_a_Foldet","timestamp":"2020. július. 18. 11:16","title":"A vegánok mentik meg a Földet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f16c2f-b872-4c3f-9d6f-a23901b71040","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes szerint, ha őseink nem vadásztak volna, akkor nem maradtak volna életben. Mindezt Széchenyi Zsigmond szobrának a leleplezésekor mondta Balatongyörökön.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes szerint, ha őseink nem vadásztak volna, akkor nem maradtak volna életben. Mindezt Széchenyi...","id":"20200717_semjen_zsolt_szobor_szechenyi_zsigmond_vadaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4f16c2f-b872-4c3f-9d6f-a23901b71040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00dc6f5b-97fe-4ae7-b458-c415eab51c52","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_semjen_zsolt_szobor_szechenyi_zsigmond_vadaszat","timestamp":"2020. július. 17. 15:28","title":"Semjén: A természeti lét maga a vadászlét, hiszen mindannyiunk őse vadászott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0fb167-a363-494a-8f85-fc3014ca9a5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legendás német cég csődvédelmet kért.","shortLead":"A legendás német cég csődvédelmet kért.","id":"20200717_Csod_szelen_egy_autoipari_klasszikus_a_BBS_felnigyarto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf0fb167-a363-494a-8f85-fc3014ca9a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b62ebb6-76ed-4c9f-8730-130a13830bc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200717_Csod_szelen_egy_autoipari_klasszikus_a_BBS_felnigyarto","timestamp":"2020. július. 17. 09:07","title":"Csőd szélén egy autóipari klasszikus, a BBS felnigyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]