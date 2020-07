Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"050c8420-e00f-47bd-824b-8fa12eb95135","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A turisták egyre súlyosabbak, így pedig egyre nehezebb volt a gondolákat irányítani. Az új szabályok némelyike egyúttal a szakma kiváltságait is védi.","shortLead":"A turisták egyre súlyosabbak, így pedig egyre nehezebb volt a gondolákat irányítani. Az új szabályok némelyike egyúttal...","id":"20200722_velence_gondola_tulsulyos_turistak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=050c8420-e00f-47bd-824b-8fa12eb95135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c13f3a-e877-42ba-b7fe-9db79dffff50","keywords":null,"link":"/vilag/20200722_velence_gondola_tulsulyos_turistak","timestamp":"2020. július. 22. 20:39","title":"A túlsúlyos turisták miatt szabályozzák újra a velencei gondolázást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52065f96-90b5-400b-a335-005c99bf5b84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tizenöt méteres zuhanás után egy fa állított meg egy autót Kisújbánya mellett egy szakadékban. Az autóban hárman utaztak.","shortLead":"Tizenöt méteres zuhanás után egy fa állított meg egy autót Kisújbánya mellett egy szakadékban. Az autóban hárman...","id":"20200722_szakadek_mecsek_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52065f96-90b5-400b-a335-005c99bf5b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddcf0c00-ce5a-46e2-888e-ecc7ad1eceef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_szakadek_mecsek_baleset","timestamp":"2020. július. 22. 11:58","title":"Egy fa tartotta meg a szakadékba zuhant autót a Mecsekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b39a21f-3332-4480-ba3a-c6953f75bc4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok kérdés megválaszolatlan még a tragédiával kapcsolatban.","shortLead":"Sok kérdés megválaszolatlan még a tragédiával kapcsolatban.","id":"20200723_Deak_teri_gyilkossag_segitsegnyujtas_elmulasztasa_miatt_vonhatnak_felelossegre_biztonsagi_oroket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b39a21f-3332-4480-ba3a-c6953f75bc4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efd6e13c-f716-4a4e-95ec-864168882dd9","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_Deak_teri_gyilkossag_segitsegnyujtas_elmulasztasa_miatt_vonhatnak_felelossegre_biztonsagi_oroket","timestamp":"2020. július. 23. 07:25","title":"Deák téri gyilkosság: segítségnyújtás elmulasztása miatt vonhatnak felelősségre biztonsági őröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pénzügyminisztérium is elismeri, hogy a 2020-as büdzsének már köze sincs a valósághoz. A bevételek ugyan jól alakultak, de a kiadások elszálltak. A hiány fél év alatt elérte az egész évre tervezett összeg ötszörösét, a központi költségvetés adóssága 2200 milliárd forinttal nőtt.","shortLead":"A Pénzügyminisztérium is elismeri, hogy a 2020-as büdzsének már köze sincs a valósághoz. A bevételek ugyan jól...","id":"20200722_A_forint_arfolyamanak_beszakadasa_385_milliard_forintot_huzott_ki_az_allamhaztartasbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d27bff34-7f2e-4cd6-ab06-9a36d5a0e417","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200722_A_forint_arfolyamanak_beszakadasa_385_milliard_forintot_huzott_ki_az_allamhaztartasbol","timestamp":"2020. július. 22. 13:06","title":"A forint árfolyamának beszakadása 385 milliárd forintot húzott ki az államháztartásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"68 ezer diák került a felsőoktatásba, megforgatják a belváros közlekedését, űrfegyvert tesztelhettek az oroszok. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"68 ezer diák került a felsőoktatásba, megforgatják a belváros közlekedését, űrfegyvert tesztelhettek az oroszok...","id":"20200724_Radar360_Szijjartot_az_Indexrol_kerdeztek_ujabb_ujsagirok_mondhatnak_fel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85b7c90-287a-4874-bb70-5e98b0b550e4","keywords":null,"link":"/360/20200724_Radar360_Szijjartot_az_Indexrol_kerdeztek_ujabb_ujsagirok_mondhatnak_fel","timestamp":"2020. július. 24. 08:00","title":"Radar360: Szijjártót az Indexről kérdezték, közben újabb újságírók mondhatnak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbae76a9-7eb2-4aff-80a8-a43aba3befc4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megrendezik a Strandok éjszakája nevű, már hagyományos eseményt több tucat fürdőhely részvételével.","shortLead":"Megrendezik a Strandok éjszakája nevű, már hagyományos eseményt több tucat fürdőhely részvételével.","id":"20200722_Hiaba_a_jarvany_jon_az_orszagos_ejszakai_strandparty","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbae76a9-7eb2-4aff-80a8-a43aba3befc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27de829-479d-42a2-8e35-db6577b328da","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200722_Hiaba_a_jarvany_jon_az_orszagos_ejszakai_strandparty","timestamp":"2020. július. 22. 11:54","title":"Hiába a járvány, jön az országos, éjszakába nyúló strandparty","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy élelmes informatikus a közösségnek ajánlotta fel az Index tükördomainjét.","shortLead":"Egy élelmes informatikus a közösségnek ajánlotta fel az Index tükördomainjét.","id":"20200722_index_xedni_domain_webcim_dull_szabolcs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6642459-63b3-4b8f-b2f1-882e85bd9d35","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_index_xedni_domain_webcim_dull_szabolcs","timestamp":"2020. július. 22. 17:50","title":"Index-ügy: valaki már lefoglalta a xedni.hu címet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő néhány hónap alatt 14 milliónyi számítástechnikai eszközt lopott.","shortLead":"A nő néhány hónap alatt 14 milliónyi számítástechnikai eszközt lopott.","id":"20200723_Harom_evre_sulyositottak_a_sikkaszto_parlamenti_raktaros_bortonbunteteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe28550-69a9-476a-a9c0-35b287f017b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_Harom_evre_sulyositottak_a_sikkaszto_parlamenti_raktaros_bortonbunteteset","timestamp":"2020. július. 23. 10:38","title":"Három évre súlyosították a sikkasztó parlamenti raktáros börtönbüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]