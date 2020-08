Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"928deff4-056a-4ad9-944e-f0b1a2cc5e9e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Befejezte a a rendőrség a nyomozást a csantavéri sorozatgyilkos ügyében, és nyilvánosságra hoztak egy felvételt arról, amin D. Csaba elmondja hogyan ölte meg áldozatát.","shortLead":"Befejezte a a rendőrség a nyomozást a csantavéri sorozatgyilkos ügyében, és nyilvánosságra hoztak egy felvételt arról...","id":"20200807_d_csaba_gyilkossag_ugyeszsseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=928deff4-056a-4ad9-944e-f0b1a2cc5e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8271dc-90ec-46f2-8def-f088edd61085","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_d_csaba_gyilkossag_ugyeszsseg","timestamp":"2020. augusztus. 07. 14:19","title":"Videó: D. Csaba a gyilkosság helyszínen mutatta meg, hogyan ölte meg a gödöllői vállalkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53e841d-e96a-45f3-b81b-4f4c70dc21c0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Athén bejelentette, hogy minden és bármilyen eszközzel megvédi az országhoz tartozó tengerfeneket. Nagyon sok földgáz a tét.","shortLead":"Athén bejelentette, hogy minden és bármilyen eszközzel megvédi az országhoz tartozó tengerfeneket. Nagyon sok földgáz...","id":"20200808_Egy_EUtag_katonai_lepeseket_helyezett_kilatasba_Torokorszaggal_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d53e841d-e96a-45f3-b81b-4f4c70dc21c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c14f12c-239e-4de9-864c-2c680d0e2869","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200808_Egy_EUtag_katonai_lepeseket_helyezett_kilatasba_Torokorszaggal_szemben","timestamp":"2020. augusztus. 08. 08:42","title":"Egy EU-tag katonai lépéseket helyezett kilátásba Törökországgal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Külföldi turisták híján újra a magyaroké a Balaton, de a fizetőképes kereslet hiánya sem törte le az árakat. ","shortLead":"Külföldi turisták híján újra a magyaroké a Balaton, de a fizetőképes kereslet hiánya sem törte le az árakat. ","id":"202032__balaton__magyar_tenger__elszallo_arak__fapados_riviera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5318d33e-202c-4a69-a12f-d165eec510f1","keywords":null,"link":"/360/202032__balaton__magyar_tenger__elszallo_arak__fapados_riviera","timestamp":"2020. augusztus. 07. 13:00","title":"Úgy tűnik, a több Balaton többe is kerül, mint az Adria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8bedf3-0ea4-41ba-8e07-06c9839291a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Űrhajóival pedig túl akarja szárnyalni Elon Musk rakétáit a Roszkozmosz.","shortLead":"Űrhajóival pedig túl akarja szárnyalni Elon Musk rakétáit a Roszkozmosz.","id":"20200807_venusz_roszkozmosz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a8bedf3-0ea4-41ba-8e07-06c9839291a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f089be8-5f97-44d8-85db-4189ad4b9a2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_venusz_roszkozmosz","timestamp":"2020. augusztus. 07. 21:39","title":"Célba vette a Vénuszt az orosz űrügynökség, mert \"sokkal érdekesebb, mint a Mars\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d53264b-da6f-4e6f-ba0d-9c89c420a614","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sportóriás több százmillió dolláros veszteséget könyvelhetett el a koronavírus-járvány miatt, azonban több mint 90 százalékkal nőtt az online értékesítésük aránya.","shortLead":"A sportóriás több százmillió dolláros veszteséget könyvelhetett el a koronavírus-járvány miatt, azonban több mint 90...","id":"20200807_360_millio_dollart_vesztett_a_legutobbi_negyedevben_az_Adidas_de_nagyon_optimistak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d53264b-da6f-4e6f-ba0d-9c89c420a614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbed552c-81bd-4a65-8bbf-c36063d78d54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200807_360_millio_dollart_vesztett_a_legutobbi_negyedevben_az_Adidas_de_nagyon_optimistak","timestamp":"2020. augusztus. 07. 10:49","title":"360 millió dollárt vesztett a legutóbbi negyedévben az Adidas, de nagyon optimisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e910b214-1409-4326-89e7-1eea12cd5ee0","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Videóra vett farkaskölyök és medvebocsok, rendszeres medveészlelések, sőt medvehajsza is jelzi, hogy visszatelepedtek Magyarországra a nagyragadozók. A három faj közül kettő még szaporodik is északi erdeinkben. Bár elméleti esélye van annak, hogy találkozzunk velük, ők nem keresik a társaságunkat, de azért nem árt tudatosítani, hogy a medve a főnök.","shortLead":"Videóra vett farkaskölyök és medvebocsok, rendszeres medveészlelések, sőt medvehajsza is jelzi, hogy visszatelepedtek...","id":"20200807_medve_farkas_hiuz_nagyragadozok_magyarorszagon_felelmek_kockazatok_tenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e910b214-1409-4326-89e7-1eea12cd5ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea426d8-0690-49af-bbb6-e19323efaf91","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_medve_farkas_hiuz_nagyragadozok_magyarorszagon_felelmek_kockazatok_tenyek","timestamp":"2020. augusztus. 07. 11:00","title":"Miért jöttek vissza Magyarországra a medvék, farkasok, hiúzok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap címlapjára kerülhetnek blogok.\r

\r

","shortLead":"A lap címlapjára kerülhetnek blogok.\r

\r

","id":"20200808_Bloggerekkel_oldana_meg_az_Index_az_atmeneti_idoszakot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be91fc5a-2a02-4a7b-aeec-3865453a96b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Bloggerekkel_oldana_meg_az_Index_az_atmeneti_idoszakot","timestamp":"2020. augusztus. 08. 08:29","title":"Bloggerekkel oldaná meg az Index az „átmeneti időszakot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5eb806-130f-4f70-bcd4-4b8c1921c3d4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Két-három kilométeres a dugó.","shortLead":"Két-három kilométeres a dugó.","id":"20200807_Baleset_tortent_az_M7esen_torlodik_a_forgalom_a_Balaton_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f5eb806-130f-4f70-bcd4-4b8c1921c3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93104f3-efe4-4c31-bef4-01f48b44b048","keywords":null,"link":"/cegauto/20200807_Baleset_tortent_az_M7esen_torlodik_a_forgalom_a_Balaton_fele","timestamp":"2020. augusztus. 07. 19:52","title":"Baleset történt az M7-esen, torlódik a forgalom a Balaton felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]