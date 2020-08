Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f851d8b2-b6e6-4586-a9a6-2aef9231267f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Emberközpontú városrészt alakítana ki a kerületi vezetés a területen, de az autósok elsőre igen nehezen alkalmazkodnak az új közlekedési rendhez. ","shortLead":"Emberközpontú városrészt alakítana ki a kerületi vezetés a területen, de az autósok elsőre igen nehezen alkalmazkodnak...","id":"20200811_Kisebbfajta_kaosz_volt_a_Belvarosban_a_megforditott_forgalmu_utcak_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f851d8b2-b6e6-4586-a9a6-2aef9231267f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"377be3e4-d821-43b2-8401-b466e0b93796","keywords":null,"link":"/cegauto/20200811_Kisebbfajta_kaosz_volt_a_Belvarosban_a_megforditott_forgalmu_utcak_miatt","timestamp":"2020. augusztus. 11. 08:37","title":"Kisebbfajta káosz volt a budapesti Belvárosban a megfordított forgalmú utcák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A koronavírusban elhunytak száma nem nőtt az utóbbi 24 órában.","shortLead":"A koronavírusban elhunytak száma nem nőtt az utóbbi 24 órában.","id":"20200811_Koronavirus_regisztralt_fertozott_elhunyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e49cb25-cd80-4f8c-86e1-caed93868a26","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_Koronavirus_regisztralt_fertozott_elhunyt","timestamp":"2020. augusztus. 11. 10:07","title":"Újabb 15 magyarnál mutatták ki a koronavírust ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d1e4e52-d0f0-4dd2-837a-9a2ee48fe542","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"A Színház- és Filmművészeti Egyetem generációkon átívelő örökségét most politikai-ideológiai céloktól vezérelve lerombolják. Ne hagyjuk, hogy egy egyetem szabadságharcát sárba tiporja a hatalom!\" – hangsúlyozza a Facebookon közzétett videójában az SZFE diáksága. ","shortLead":"\"A Színház- és Filmművészeti Egyetem generációkon átívelő örökségét most politikai-ideológiai céloktól vezérelve...","id":"20200810_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_hallgatok_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d1e4e52-d0f0-4dd2-837a-9a2ee48fe542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56fbf67c-b520-44a5-a697-79674be2e03b","keywords":null,"link":"/kultura/20200810_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_hallgatok_video","timestamp":"2020. augusztus. 10. 13:15","title":"Tényekkel reagálnak a vádakra a Színművészeti hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a1208-cb88-48b8-b0f7-97a412eabf69","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Játék a betűkkel, Lehet egy kérdéssel több?, Elmebajnokság, Kérdezzǃ Felelek – néhány televíziós vetélkedő, ami előtt a 70-80-as években szó szerint egy fél ország ült. A villamosmérnök végzettségű, jégkorong-válogatott játékosból az ország kvízmesterré avanzsált Egri János szerint bár a televíziók szerepe megváltozott, ma is volna igény hagyományos műveltségi vetélkedőkre. Szerinte elképzelhetetlen lett volna olyan csalás ezeken, mint amit a Kvíz című HBO-sorozat bemutat. Az egykori tévést ma is megismerik az utcán, és mind a mai napig elhangzik az „átnyújtok egy hangszórót” ikonikussá vált mondata a környezetében. Kifejezetten aktív a 84. évében is, teniszezik, jégkorongozik, továbbá ismert műgyűjtő: ebben az emberi kapcsolatokat értékeli leginkább. Interjú.","shortLead":"Játék a betűkkel, Lehet egy kérdéssel több?, Elmebajnokság, Kérdezzǃ Felelek – néhány televíziós vetélkedő, ami előtt...","id":"20200811_Egri_Janos_Ha_nem_18_oraban_menne_a_propaganda_csak_12ben_maris_volna_negy_ora_jo_musorokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=548a1208-cb88-48b8-b0f7-97a412eabf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4803c38-9b1d-45ee-9068-bde0888889b2","keywords":null,"link":"/elet/20200811_Egri_Janos_Ha_nem_18_oraban_menne_a_propaganda_csak_12ben_maris_volna_negy_ora_jo_musorokra","timestamp":"2020. augusztus. 11. 06:30","title":"Egri János: „Ha nem 18 órában menne a propaganda, csak 12-ben, máris volna hat óra jó műsorokra”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d50bad-2d93-407b-906b-1d27866bf6e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Időközben a település teljes vezetése lemondott.","shortLead":"Időközben a település teljes vezetése lemondott.","id":"20200809_Sokan_tuntettek_a_Pilismarotra_tervezett_kavicsbanya_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6d50bad-2d93-407b-906b-1d27866bf6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4968a4f5-3bb7-477c-844c-d7d348f04349","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Sokan_tuntettek_a_Pilismarotra_tervezett_kavicsbanya_ellen","timestamp":"2020. augusztus. 09. 21:03","title":"Több százan tüntettek a Pilismarótra tervezett kavicsbánya ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7057506-e992-4bff-b52c-30bf25b76ed3","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Soha nem látott hőség tombol az Északi-sarkvidéken, ahol a globális klímaváltozás sokkal erőteljesebben érezteti a hatását, mint a világ többi részén. A hagyományosan hideg vidékek felmelegedése a mi környezetünkben is súlyos következményekkel jár. ","shortLead":"Soha nem látott hőség tombol az Északi-sarkvidéken, ahol a globális klímaváltozás sokkal erőteljesebben érezteti...","id":"202032__melegedo_sarkvidekek__ordogi_korok__keves_es_keson__remkepek_ajovobol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7057506-e992-4bff-b52c-30bf25b76ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b132941-660a-4025-953d-8301bb9fbd0c","keywords":null,"link":"/360/202032__melegedo_sarkvidekek__ordogi_korok__keves_es_keson__remkepek_ajovobol","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:00","title":"Annyira drámai a sarkvidéki felmelegedés, hogy már Putyin sem viccelődik rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8544aa2-bf1a-4814-9e02-0b43e1cdbb7f","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Május végén jelent meg a magyar piacon az eddigieknél veszélyesebb új dizájnerdrog, a \"bika\". A rendőrség szerint eddig 11 haláleset köthető hozzá. A szer rosszullét után gyors halált okozhat, amit görcsroham, őrjöngés előzhet meg. ","shortLead":"Május végén jelent meg a magyar piacon az eddigieknél veszélyesebb új dizájnerdrog, a \"bika\". A rendőrség szerint eddig...","id":"20200811_11_ember_halt_bele_az_uj_kabitoszerbe_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8544aa2-bf1a-4814-9e02-0b43e1cdbb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af495cff-cdb1-4f92-a273-bc37dd6dad12","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_11_ember_halt_bele_az_uj_kabitoszerbe_Magyarorszagon","timestamp":"2020. augusztus. 11. 14:00","title":"Új, életveszélyes drog jelent meg Magyarországon, eddig 11-en haltak meg tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e9818a-5b8c-48bc-b457-97aeb217a605","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"India legnagyobb ételházhozszállító cége 10 napos menstruációs szabadságot biztosít női és a transznemű munkavállalóinak.","shortLead":"India legnagyobb ételházhozszállító cége 10 napos menstruációs szabadságot biztosít női és a transznemű...","id":"20200810_Joval_elorebb_jar_a_nok_jogainak_teren_egy_indiai_ceg_mint_a_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19e9818a-5b8c-48bc-b457-97aeb217a605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a8d3f0-d8ee-4c52-b319-1dc5cee02b22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Joval_elorebb_jar_a_nok_jogainak_teren_egy_indiai_ceg_mint_a_magyarok","timestamp":"2020. augusztus. 10. 16:19","title":"Előrébb jár a nők jogainak terén egy indiai cég, mint sok hazai vállalkozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]