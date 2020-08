Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d781c7d-f3ea-49b9-ae33-4ed6693427ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy új módszerrel igyekszik segíteni a vállalkozások vezetőit, alkalmazottait: személyre szabott névjegykártyákat lehet készíteni, amelyek a keresőben is felbukkanhatnak. A fejlesztést elsőként Indiában kapcsolták be, az ottani tapasztalatok alapján terjeszthetik majd ki globálisan.","shortLead":"A Google egy új módszerrel igyekszik segíteni a vállalkozások vezetőit, alkalmazottait: személyre szabott...","id":"20200814_google_kereso_nevjegykartya_people_cards","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d781c7d-f3ea-49b9-ae33-4ed6693427ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fcd9d68-3606-42f5-a8d6-a838ae164b8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_google_kereso_nevjegykartya_people_cards","timestamp":"2020. augusztus. 14. 12:03","title":"Ha valaki rákeres önre a Google-ben: névjegykártyákat vezet be a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5844f8-d3d7-4a3a-9f95-8d82fe129504","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump önmagáról nevezte el volna a megállapodást, ám az végül az Ábrahám Egyezmény nevet kapta.","shortLead":"Donald Trump önmagáról nevezte el volna a megállapodást, ám az végül az Ábrahám Egyezmény nevet kapta.","id":"20200813_Bekemegallapodast_kotott_Izrael_es_az_Egyesult_Arab_Emirsegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b5844f8-d3d7-4a3a-9f95-8d82fe129504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42989ba2-a70d-4e88-9390-00feebf3a082","keywords":null,"link":"/vilag/20200813_Bekemegallapodast_kotott_Izrael_es_az_Egyesult_Arab_Emirsegek","timestamp":"2020. augusztus. 13. 19:07","title":"Békemegállapodást kötött Izrael és az Egyesült Arab Emírségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32069632-7a13-48c1-8e83-f0d9d406c40e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új ufókutató csoportot állít fel az amerikai hadügy, mert ennek már fele sem tréfa.","shortLead":"Új ufókutató csoportot állít fel az amerikai hadügy, mert ennek már fele sem tréfa.","id":"20200814_Uj_ufokutato_csoport_alakult_a_Pentagonnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32069632-7a13-48c1-8e83-f0d9d406c40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a70265-068e-4ed6-994b-cbec02ca10ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_Uj_ufokutato_csoport_alakult_a_Pentagonnal","timestamp":"2020. augusztus. 14. 17:14","title":"Valami röpköd, és nem tudják, mi az – a Pentagon kíváncsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d7080a-c131-4549-9f50-d2dc97d98816","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egy múlt hónapi versenyén majdnem utolsó lett, most azonban győzött.","shortLead":"Egy múlt hónapi versenyén majdnem utolsó lett, most azonban győzött.","id":"20200814_loverseny_lo_fogadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0d7080a-c131-4549-9f50-d2dc97d98816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5817f189-f79c-4783-ad1d-39ee00738f90","keywords":null,"link":"/elet/20200814_loverseny_lo_fogadas","timestamp":"2020. augusztus. 14. 05:05","title":"Először nyert olyan ló a brit-ír lóversenyek történetében, aminek 1 a 300-hoz esélyt adtak erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Forgalmi adataik szerint Budapest második legnépszerűbb útvonala lett a szakasz. A Fővárosi Önkormányzat augusztus végén dönt. ","shortLead":"Forgalmi adataik szerint Budapest második legnépszerűbb útvonala lett a szakasz. A Fővárosi Önkormányzat augusztus...","id":"20200814_nagykoruti_biciklisav_Magyar_Kerekparosklub","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0ce07a-b5ef-4655-a8ce-2c3e47b679a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_nagykoruti_biciklisav_Magyar_Kerekparosklub","timestamp":"2020. augusztus. 14. 13:37","title":"A nagykörúti biciklisáv megtartását javasolja a Magyar Kerékpárosklub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két enyingi és egy siófoki lakost állítottak elő a rendőrök.","shortLead":"Két enyingi és egy siófoki lakost állítottak elő a rendőrök.","id":"20200814_Erdi_tomegverekedes_elfogtak_harom_gyanusitottat_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"279418b4-0a0c-4570-be29-0e51826c2c18","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_Erdi_tomegverekedes_elfogtak_harom_gyanusitottat_video","timestamp":"2020. augusztus. 14. 19:07","title":"Érdi tömegverekedés: elfogtak újabb három embert – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2fd862-ea76-486e-bc27-69910b53fa9c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Európa több országában sorra dőlnek meg a rekordok, közben Olaszország bővítette a kockázatos országok listáját, Spanyolországban egyre több helyen tiltják meg a dohányzást.","shortLead":"Európa több országában sorra dőlnek meg a rekordok, közben Olaszország bővítette a kockázatos országok listáját...","id":"20200813_Nemetorszagban_Romaniaban_es_Ukrajnaban_is_rekordot_dontott_az_uj_betegek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f2fd862-ea76-486e-bc27-69910b53fa9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9880f07-4db8-4308-bb1c-fc39133f0c9d","keywords":null,"link":"/vilag/20200813_Nemetorszagban_Romaniaban_es_Ukrajnaban_is_rekordot_dontott_az_uj_betegek_szama","timestamp":"2020. augusztus. 13. 16:45","title":"Németországban, Romániában és Ukrajnában is rekordot döntött az új koronavírusos betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a2bdb1-41f3-44dd-b398-6a6f4a23c2ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ludovic Orban szerint nincsen miért aggódni.\r

","shortLead":"Ludovic Orban szerint nincsen miért aggódni.\r

","id":"20200814_ammoniumnitrat_romania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83a2bdb1-41f3-44dd-b398-6a6f4a23c2ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a481bc-eed5-4807-bb38-0570721bdea7","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_ammoniumnitrat_romania","timestamp":"2020. augusztus. 14. 13:04","title":"Tízszer annyi ammónium-nitrát áll egy román kikötőben, mint amennyi Bejrútot lerombolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]