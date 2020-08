Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rusvai Miklós virológus szerint Magyarország jól döntött, amikor az angol oltóanyagot választotta, és nem például a titokzatos orosz gyártmányt.","shortLead":"Rusvai Miklós virológus szerint Magyarország jól döntött, amikor az angol oltóanyagot választotta, és nem például...","id":"20200828_virologus_vakcina_rusvai_miklos_oltooanyag_szputnyik_v","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fc0872-6f1a-4112-91b0-f4140bbe8796","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_virologus_vakcina_rusvai_miklos_oltooanyag_szputnyik_v","timestamp":"2020. augusztus. 28. 08:33","title":"Egy magyar virológus szerint az orosz vakcinának olyan erős mellékhatásai is lehetnek, hogy egy időre lebénul az ember karja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed48ef72-d983-4d1a-9f98-bc8ce05d4688","c_author":"MTI/Reuters","category":"gazdasag.zhvg","description":"Először vontak büntetőjogi felelősségre orvvadászt Kongóban: 2008 óta több mint 500 elefántot öltek meg azokon az expedíciókon, amiket a most 30 év börtönre ítélt férfi vezetett.","shortLead":"Először vontak büntetőjogi felelősségre orvvadászt Kongóban: 2008 óta több mint 500 elefántot öltek meg azokon...","id":"20200826_30_ev_bortonre_iteltek_egy_hirhedt_kongoi_orvvadaszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed48ef72-d983-4d1a-9f98-bc8ce05d4688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e736c3-05ac-449e-81e6-acd9d03c50da","keywords":null,"link":"/zhvg/20200826_30_ev_bortonre_iteltek_egy_hirhedt_kongoi_orvvadaszt","timestamp":"2020. augusztus. 26. 11:35","title":"30 év börtönre ítéltek egy hírhedt kongói orvvadászt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4efeff-cd44-4f35-971c-9f85f4eb3a3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyi államtitkár a közösségi médiában szólt be a „balliberális seregnek”.","shortLead":"A külügyi államtitkár a közösségi médiában szólt be a „balliberális seregnek”.","id":"20200827_menczer_tamas_szijjarto_peter_home_office_szakszervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed4efeff-cd44-4f35-971c-9f85f4eb3a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e962889-90eb-40a1-b16c-5fe89674d201","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_menczer_tamas_szijjarto_peter_home_office_szakszervezet","timestamp":"2020. augusztus. 27. 18:28","title":"Menczer Tamás megvédte Szijjártó Péter szerdai kijelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed09989-9d22-470a-855d-2359870ec795","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Osztie Zoltán meg is indokolta, hogy miért használja a „buzi” kifejezést.","shortLead":"Osztie Zoltán meg is indokolta, hogy miért használja a „buzi” kifejezést.","id":"20200827_Mi_keresztenyek_aztan_igazan_nem_belyegzunk_meg_senkit__mondta_a_pap_majd_buzizott_egyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ed09989-9d22-470a-855d-2359870ec795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9f462d-80d3-4573-bb08-ac6fddc96ecc","keywords":null,"link":"/elet/20200827_Mi_keresztenyek_aztan_igazan_nem_belyegzunk_meg_senkit__mondta_a_pap_majd_buzizott_egyet","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:02","title":"„Mi, keresztények aztán igazán nem bélyegzünk meg senkit” – mondta a pap, majd buzizott egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11e2082-9f12-47eb-8270-1c74afd5ba30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megsokszorozódtak a tengerjogi viták a térségben, elsősorban az elmúlt években feltárt földgázmezők miatt.","shortLead":"Megsokszorozódtak a tengerjogi viták a térségben, elsősorban az elmúlt években feltárt földgázmezők miatt.","id":"20200826_torok_gorog_foldgaz_foldkozi_tenger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a11e2082-9f12-47eb-8270-1c74afd5ba30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d3a78b-fa1a-4c2d-bc71-45094ce8f0e3","keywords":null,"link":"/vilag/20200826_torok_gorog_foldgaz_foldkozi_tenger","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:05","title":"Közös hadgyakorlattal üzennek Erdogannak a görögök, a ciprusiak, a franciák és az olaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61f5a3e-09c7-47b7-847e-10c0e8fcb0c0","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Környezetvédők szerint a delfinek az olajfolt, vagy a hajótest elsüllyesztése miatt pusztultak el. ","shortLead":"Környezetvédők szerint a delfinek az olajfolt, vagy a hajótest elsüllyesztése miatt pusztultak el. ","id":"20200827_Tobb_mint_tucatnyi_delfin_pusztult_el_Mauritius_partjainal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e61f5a3e-09c7-47b7-847e-10c0e8fcb0c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9356cef9-bd21-403b-a298-ab1126953296","keywords":null,"link":"/zhvg/20200827_Tobb_mint_tucatnyi_delfin_pusztult_el_Mauritius_partjainal","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:49","title":"Már 17 delfin pusztult el Mauritius partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f842ecfb-e679-4d81-b8d4-67a88591a02f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A külföldiek – néhány kivétellel – egy hónapon keresztül nem léphetnek be az ország területére.","shortLead":"A külföldiek – néhány kivétellel – egy hónapon keresztül nem léphetnek be az ország területére.","id":"20200826_koronavirus_jarvany_fertozes_ukrajna_hatarzar_kulfoldiek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f842ecfb-e679-4d81-b8d4-67a88591a02f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa7e457-8b09-430a-bc24-484b68af9518","keywords":null,"link":"/vilag/20200826_koronavirus_jarvany_fertozes_ukrajna_hatarzar_kulfoldiek","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:27","title":"Fokozódik a járvány, lezárja határait Ukrajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17db446-5456-4d5d-8aad-67718b547936","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A NER-kegyelteknek kiosztott pénz elkezd működni: vagy luxusfogyasztásként jelenik meg az Adrián vagy kivásárolják belőle azokat a vállalkozókat, akik nem politika-közeliek - állítja Bod Péter Ákos. A közgazdász, volt jegybankelnök szerint ez a fajta gazdaságpolitika csúnya visszalépés, de ez a rendszer is meg fog egyszer bicsaklani. De mikor találkozott utoljára Orbán Viktorral? Ezt is elárulta M. Kiss Csabának. \r

\r

\r

\r

","shortLead":"A NER-kegyelteknek kiosztott pénz elkezd működni: vagy luxusfogyasztásként jelenik meg az Adrián vagy kivásárolják...","id":"20200827_Bod_Peter_Akos_a_HVG_Teraszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b17db446-5456-4d5d-8aad-67718b547936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e993065-e493-407a-9546-78051c4ef393","keywords":null,"link":"/360/20200827_Bod_Peter_Akos_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. augusztus. 27. 17:00","title":"\"Ebből nem lesz magyar feltámadás\" - Bod Péter Ákos a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]