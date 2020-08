Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0f98a86-fc46-4919-a853-55d12db0ee67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester úgy tudja, hogy az intézményvezető szabadságon volt, amikor megfertőződött.","shortLead":"A polgármester úgy tudja, hogy az intézményvezető szabadságon volt, amikor megfertőződött.","id":"20200817_Koronavirusos_lett_a_bacsalmasi_Jarobeteg_Szakellato_vezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0f98a86-fc46-4919-a853-55d12db0ee67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d9ec42-1ce7-456b-a6c1-58d31c619db2","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_Koronavirusos_lett_a_bacsalmasi_Jarobeteg_Szakellato_vezetoje","timestamp":"2020. augusztus. 17. 07:13","title":"Koronavírusos lett a bácsalmási Járóbeteg Szakellátó vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd32e132-7c03-448a-9095-686beddd73b2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Fenekestül fölforgatta a világot a Covid–19, de vajon földtörténeti távlatban is marad-e nyoma a vírusnak? – tették fel félig komolyan, félig játékosan a kérdést a Leicesteri Egyetem kutatói. ","shortLead":"Fenekestül fölforgatta a világot a Covid–19, de vajon földtörténeti távlatban is marad-e nyoma a vírusnak? – tették fel...","id":"202033_a_koronavirus_foldtorteneti_nyomai_kobe_vesve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd32e132-7c03-448a-9095-686beddd73b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4f436f-4e68-417a-8771-17bbffc5fd05","keywords":null,"link":"/360/202033_a_koronavirus_foldtorteneti_nyomai_kobe_vesve","timestamp":"2020. augusztus. 17. 12:00","title":"Miből jönnek majd rá 200 év múlva, hogy 2020-ban koronavírus tombolt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügyminisztert az Adrián fotózták le Szíjj László jachtján. Miután észrevették, hogy felvételek készülnek a hajó utasairól, a hajó eltűnt a térképről.","shortLead":"A magyar külügyminisztert az Adrián fotózták le Szíjj László jachtján. Miután észrevették, hogy felvételek készülnek...","id":"20200818_Szijjarto_Peter_szijj_laszlo_jacht","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af693cc9-5312-49d2-81c7-10976e076237","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_Szijjarto_Peter_szijj_laszlo_jacht","timestamp":"2020. augusztus. 18. 12:04","title":"Szijjártó Péter külügyminisztert Szíjj László jachtján fotózták le Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2518f4e9-6ddd-4ab2-b29b-c562a9945a5a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Igazolódott a mondás, hogy két dudás nem fér meg egy csárdában.","shortLead":"Igazolódott a mondás, hogy két dudás nem fér meg egy csárdában.","id":"202033_margitszigeti_szinhaz_salamonidontes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2518f4e9-6ddd-4ab2-b29b-c562a9945a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d39262-6774-4fe4-9cf7-c2a4d6d55b47","keywords":null,"link":"/360/202033_margitszigeti_szinhaz_salamonidontes","timestamp":"2020. augusztus. 17. 10:00","title":"Salamoni döntéssel lehet működőképes Budapest két szabadtéri színpada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cca331-695f-4c68-8a38-52d58947902b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Petter Northugnak nem először gyűlik meg a baja a hatóságokkal.","shortLead":"Petter Northugnak nem először gyűlik meg a baja a hatóságokkal.","id":"20200816_Kokaint_talaltak_az_olimpiai_bajnok_otthonaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9cca331-695f-4c68-8a38-52d58947902b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9dbfc9-5f73-4fa2-ba1a-007117fea859","keywords":null,"link":"/vilag/20200816_Kokaint_talaltak_az_olimpiai_bajnok_otthonaban","timestamp":"2020. augusztus. 16. 17:25","title":"Kokaint találtak az olimpiai bajnok otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c76a380-eae2-48fd-90ce-b40ba2cc35fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely azt írta, hogy a szolidaritásukat akarják kifejezni a fehérorosz tüntetők felé.","shortLead":"Karácsony Gergely azt írta, hogy a szolidaritásukat akarják kifejezni a fehérorosz tüntetők felé.","id":"20200817_lanchid_feherorosz_diszkivilagitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c76a380-eae2-48fd-90ce-b40ba2cc35fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8ab8c3-cc21-4197-a058-f8421df110b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_lanchid_feherorosz_diszkivilagitas","timestamp":"2020. augusztus. 17. 21:36","title":"A fehérorosz tüntetők tiszteletére piros-fehérbe borult a Lánchíd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec1fb34-ffa1-4e40-82a2-2ed2e255cdb6","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Beindult a sokak szerint legszerethetőbb tévés sorozat, a Dalfutár negyedik szériája – amely már rég a YouTube-ra költözött. Ezt az alkotók azonban egyáltalán nem bánják, hatalmas szabadságot ad számukra az önállósodás. Amikor leültünk a két producerrel beszélgetni, kiderült, hogy Hajós András már nem is akar mindenáron vicces lenni, és társával, Jeli Andrással igazi producerekké váltak. Szerencsére azért ezt sem veszik annyira komolyan, csak amennyire kell.

","shortLead":"Beindult a sokak szerint legszerethetőbb tévés sorozat, a Dalfutár negyedik szériája – amely már rég a YouTube-ra...","id":"20200817_Egyre_inkabb_szeretnem_magamat_kevesbe_a_vicces_jopofa_Hajos_Andrasnak_lattatni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ec1fb34-ffa1-4e40-82a2-2ed2e255cdb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adf3b3a-e3b5-4999-8dce-800e9bc3d6bc","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_Egyre_inkabb_szeretnem_magamat_kevesbe_a_vicces_jopofa_Hajos_Andrasnak_lattatni","timestamp":"2020. augusztus. 17. 11:40","title":"„Egyre inkább szeretném magamat kevésbé a vicces, jópofa Hajós Andrásnak láttatni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a3479c-cd24-494c-ae13-f37e872c5898","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Végre alaposan megvizsgálják a mohácsi csatához kapcsolódó tömegsírok egyikét a sátorhelyi emlékhelyen. A feltárás közben is látogatható a komplexum, ráadásul régészek adnak tájékoztatást az érdeklődőknek.","shortLead":"Végre alaposan megvizsgálják a mohácsi csatához kapcsolódó tömegsírok egyikét a sátorhelyi emlékhelyen. A feltárás...","id":"20200817_tomegsir_mohacsi_csata_satorhely_regeszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78a3479c-cd24-494c-ae13-f37e872c5898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867fd8ee-f7bd-442f-90ce-5ffc6e5f63cd","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_tomegsir_mohacsi_csata_satorhely_regeszet","timestamp":"2020. augusztus. 17. 16:59","title":"Kibontják a mohácsi csata emlékhelyének egy tömegsírját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]