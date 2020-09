Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c96484e5-2aaf-4707-9744-f6245968506f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sz. Henriett és M. Mustafa maradványaira tavaly áprilisban bukkantak rá a hatóságok egy londoni ház fagyasztójában.","shortLead":"Sz. Henriett és M. Mustafa maradványaira tavaly áprilisban bukkantak rá a hatóságok egy londoni ház fagyasztójában.","id":"20200903_london_fagyaszto_melyhuto_gyilkossag_magyar_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c96484e5-2aaf-4707-9744-f6245968506f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692dff48-6ebd-40a1-8294-430e4def1b3c","keywords":null,"link":"/vilag/20200903_london_fagyaszto_melyhuto_gyilkossag_magyar_no","timestamp":"2020. szeptember. 03. 19:15","title":"Életfogytiglant kapott a magyar áldozatát meggyilkoló és fagyasztóba rejtő londoni férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369d0dc8-8747-4a7d-aa2e-55768d17d46a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az okosórák elterjedése kissé háttérbe szorította a napi aktivitást követő fitnesz-karkötőket, ez nem jelenti azt, hogy ne keresnék sokan ez utóbbi eszközöket is. Rájuk gondolt újdonságával a Samsung.","shortLead":"Bár az okosórák elterjedése kissé háttérbe szorította a napi aktivitást követő fitnesz-karkötőket, ez nem jelenti azt...","id":"20200904_samsung_galaxy_fit2_fitneszkarkoto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=369d0dc8-8747-4a7d-aa2e-55768d17d46a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e370949-ed94-4e9f-a5a2-df8073a66fe3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_samsung_galaxy_fit2_fitneszkarkoto","timestamp":"2020. szeptember. 04. 13:33","title":"Két hétig bírja egy feltöltéssel a Samsung új fitneszkarkötője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindegy, mit adatunk be.","shortLead":"Nem mindegy, mit adatunk be.","id":"20200905_WHO_Jovo_nyarra_lehet_jo_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545c47f7-d363-47bf-acef-af45b133ba12","keywords":null,"link":"/tudomany/20200905_WHO_Jovo_nyarra_lehet_jo_vakcina","timestamp":"2020. szeptember. 05. 11:53","title":"WHO: Jövő nyárra lehet jó vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b09f8b-b9d1-4834-997f-42aab829e3c7","c_author":"Serdült Viktória","category":"elet","description":"Az állam keveset tesztel, tanácsot se sokat ad, ezért szakértőket kérdeztünk, egyetemi útmutatókat néztünk át. Jöjjenek tehát tippek – a mosogatástól és mosástól, a maszkviselésen és a táplálkozáson át, a hulladék kezeléséig. ","shortLead":"Az állam keveset tesztel, tanácsot se sokat ad, ezért szakértőket kérdeztünk, egyetemi útmutatókat néztünk át. Jöjjenek...","id":"20200904_Koronavirus_csalad_fertozes_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17b09f8b-b9d1-4834-997f-42aab829e3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f688e9-8a30-4097-b787-487323f5afe1","keywords":null,"link":"/elet/20200904_Koronavirus_csalad_fertozes_karanten","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:40","title":"Koronavírusos van a családban, most mit csináljak? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583b1ae6-8deb-45a9-9a80-799fbee5ed40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár korábban úgy tűnt, nem rendítik meg a Huaweit az amerikai szankciók, az egyik jól ismert mobilpiaci elemző már másképp látja a helyzetet. Szerinte adott esetben akár okostelefonos üzletágát is feladhatja a kínai vállalat.","shortLead":"Bár korábban úgy tűnt, nem rendítik meg a Huaweit az amerikai szankciók, az egyik jól ismert mobilpiaci elemző már...","id":"20200904_min_chi_kuo_elemzo_huawei_kilatasok_amerikai_embargo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=583b1ae6-8deb-45a9-9a80-799fbee5ed40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e956d4f-3165-49c8-845a-b79b1edfe349","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_min_chi_kuo_elemzo_huawei_kilatasok_amerikai_embargo","timestamp":"2020. szeptember. 04. 08:03","title":"A legrosszabb forgatókönyv: akár be is fejezheti az okostelefon-gyártást a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A legtöbb büntetést az RTL-nek kell fizetnie.","shortLead":"A legtöbb büntetést az RTL-nek kell fizetnie.","id":"20200903_mediatanacs_rtl_klub_tv2_hirtv_atv_burkolt_reklam_birsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fc8ac5-5a4a-40ea-9174-476823fbd292","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_mediatanacs_rtl_klub_tv2_hirtv_atv_burkolt_reklam_birsag","timestamp":"2020. szeptember. 03. 16:20","title":"A Médiatanács megbírságolta az RTL Klubot, a TV2-t, a HírTV-t és az ATV-t is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928deff4-056a-4ad9-944e-f0b1a2cc5e9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetést kér a Hollandiában és Magyarországon is gyilkoló férfira. ","shortLead":"Az ügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetést kér a Hollandiában és Magyarországon is gyilkoló férfira. ","id":"20200904_csantaver_sorozatgyilkos_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=928deff4-056a-4ad9-944e-f0b1a2cc5e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6598e4-dbd3-459a-a623-9a378ab59917","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_csantaver_sorozatgyilkos_vademeles","timestamp":"2020. szeptember. 04. 15:51","title":"Vádat emeltek a csantavéri sorozatgyilkossal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0910da84-4dbf-4124-9e23-8ec688280557","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balogh Ákos Gergely először beszélt hosszabban a teljesen lecserélt stábbal felálló Indexszel kapcsolatos terveiről, és arról, független lesz-e az újság.","shortLead":"Balogh Ákos Gergely először beszélt hosszabban a teljesen lecserélt stábbal felálló Indexszel kapcsolatos terveiről, és...","id":"20200904_Index_foszerkesztohelyettese_Balogh_Akos_Vaszily_Miklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0910da84-4dbf-4124-9e23-8ec688280557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6007e6f2-cbd0-4737-adea-7bf9363a24e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_Index_foszerkesztohelyettese_Balogh_Akos_Vaszily_Miklos","timestamp":"2020. szeptember. 04. 14:05","title":"Az Index új főszerkesztő-helyettese: igazságtalan, ahogy Vaszily Miklósról beszélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]