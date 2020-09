Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzött munkatárs miatt többen karanténba kerültek, a gyerekorvos viszont dolgozhat tovább. ","shortLead":"A fertőzött munkatárs miatt többen karanténba kerültek, a gyerekorvos viszont dolgozhat tovább. ","id":"20200913_Koronavirusos_lett_a_kispesti_gyermekorvosi_rendelo_egy_dolgozoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3080ed-32ee-419a-a2a3-a0a2d0da4a91","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Koronavirusos_lett_a_kispesti_gyermekorvosi_rendelo_egy_dolgozoja","timestamp":"2020. szeptember. 13. 10:40","title":"Koronavírusos a kispesti gyermekorvosi rendelő egy dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec60c42-5581-47a7-a505-f5bb937b513d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Charlottesville központjából szombaton elvitték a konföderációs katona emlékművét. Az akció jelentőségét az adja, hogy a Virginia államban lévő városban három évvel ezelőtt szélsőjobboldali erők tüntettek, s az összetűzésekben egy ember életét vesztette.","shortLead":"Charlottesville központjából szombaton elvitték a konföderációs katona emlékművét. Az akció jelentőségét az adja...","id":"20200912_Eltavolitottak_a_konfoderacios_katona_szobrat_az_amerikai_Charlottesville_kozpontjabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ec60c42-5581-47a7-a505-f5bb937b513d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3256172-de4f-4a89-b7a6-18a6ee04326e","keywords":null,"link":"/vilag/20200912_Eltavolitottak_a_konfoderacios_katona_szobrat_az_amerikai_Charlottesville_kozpontjabol","timestamp":"2020. szeptember. 12. 19:32","title":"Eltávolították a konföderációs katona szobrát az amerikai Charlottesville központjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282203ff-0987-4786-a03b-09c04660409f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az amerikai elnök egy nevadai kampánygyűlésen osztotta meg magvas gondolatait a nyugati parton pusztító tűzvészről.","shortLead":"Az amerikai elnök egy nevadai kampánygyűlésen osztotta meg magvas gondolatait a nyugati parton pusztító tűzvészről.","id":"20200913_Donald_Trump_USA_tuzvesz_erfotuzek_Kalifornia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=282203ff-0987-4786-a03b-09c04660409f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a2d9f47-405e-430b-8780-9335ecdbd2cb","keywords":null,"link":"/zhvg/20200913_Donald_Trump_USA_tuzvesz_erfotuzek_Kalifornia","timestamp":"2020. szeptember. 13. 14:15","title":"Trump már azt is tudja, ki tehet a kaliforniai erdőtüzekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c1717c-a2e2-4db9-baa0-18102a30ceaa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két évre újraválasztotta két társelnökét a Párbeszéd tisztújító kongresszusa.","shortLead":"Két évre újraválasztotta két társelnökét a Párbeszéd tisztújító kongresszusa.","id":"20200913_Szabo_Timeanak_es_Karacsony_Gergelynek_is_bizalmat_szavazott_a_Parbeszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90c1717c-a2e2-4db9-baa0-18102a30ceaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26188a39-4971-4e0d-b739-c049a35181da","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Szabo_Timeanak_es_Karacsony_Gergelynek_is_bizalmat_szavazott_a_Parbeszed","timestamp":"2020. szeptember. 13. 15:50","title":"Szabó Tímeának és Karácsony Gergelynek is bizalmat szavazott a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ebf743-3586-47ee-9b2f-a6ab4883a0a7","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Nem vékonyítja el túlságosan a pénztárcánkat, minőségi a kialakítása, gyerekjáték egyszerűségű a használata és nem is szól rosszul. Gyors próbán a Honor Choice TWS Earbuds.","shortLead":"Nem vékonyítja el túlságosan a pénztárcánkat, minőségi a kialakítása, gyerekjáték egyszerűségű a használata és nem is...","id":"20200912_honor_choice_tws_earbuds_fulhallgato_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6ebf743-3586-47ee-9b2f-a6ab4883a0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b76d25f-484f-4304-9083-237e7540db7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200912_honor_choice_tws_earbuds_fulhallgato_teszt_velemeny","timestamp":"2020. szeptember. 12. 12:03","title":"Zene füleinknek: kipróbáltuk az AirPods töredékébe kerülő új Honor fülhallgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018b59cc-f0dd-43f9-974e-b82abb5ac244","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Testünkkel fontos jóban lennünk, odafigyelve belső folyamatainkra – többek között erről beszélt Jarovinszkij Vera táncterapeuta a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi virtuális estjén. Az ismét sok érdeklődőt vonzó beszélgetés során a szakember arra is kitért, hogyan dolgozhatók fel táncterápia segítségével a változó korral, anyasággal járó kételyek, a párkapcsolati problémák vagy a félelem. ","shortLead":"Testünkkel fontos jóban lennünk, odafigyelve belső folyamatainkra – többek között erről beszélt Jarovinszkij Vera...","id":"20200913_Egy_modszer_ami_nem_valasztja_el_a_testet_a_lelektol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=018b59cc-f0dd-43f9-974e-b82abb5ac244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5038b05f-24f6-4b02-b71f-b44422285264","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200913_Egy_modszer_ami_nem_valasztja_el_a_testet_a_lelektol","timestamp":"2020. szeptember. 13. 20:15","title":"Egy módszer, ami nem választja el a testet a lélektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b861c3-b02f-49a6-b2af-d65f27115689","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A frekvenciáját frissen elvesztett rádió valószínűleg jogi útra tereli az ügyét.","shortLead":"A frekvenciáját frissen elvesztett rádió valószínűleg jogi útra tereli az ügyét.","id":"20200912_klubradio_nmhh_stock_richard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8b861c3-b02f-49a6-b2af-d65f27115689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73babe45-0837-442a-9a68-d79d1fea56d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_klubradio_nmhh_stock_richard","timestamp":"2020. szeptember. 12. 10:32","title":"Üzent a Klubrádió vezérigazgatója: csak a hallgatókon múlik a jövőjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1717f0-9d38-475c-bd9f-c8d0dee5530e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Valami nem stimmel az orkákkal Gibraltár környékén. Hajósok arról számolnak be, hogy az állatok csapatostul támadják meg őket. Volt, hogy a delfinek eltörték a kormánylapátot, és már sérülést is okoztak embernek. ","shortLead":"Valami nem stimmel az orkákkal Gibraltár környékén. Hajósok arról számolnak be, hogy az állatok csapatostul támadják...","id":"20200913_Sorozatban_szamolnak_be_hajok_kardszarnyu_delfinek_tamadasairol_a_spanyol_partoknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c1717f0-9d38-475c-bd9f-c8d0dee5530e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada7b5d5-92d2-4ad8-a8c4-1b2eb7c6b2db","keywords":null,"link":"/zhvg/20200913_Sorozatban_szamolnak_be_hajok_kardszarnyu_delfinek_tamadasairol_a_spanyol_partoknal","timestamp":"2020. szeptember. 13. 10:23","title":"Kardszárnyú delfinek támadják a hajókat a spanyol partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]