[{"available":true,"c_guid":"33e24d17-078d-45d4-ad2b-27fff6cbf468","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Moszkva másfélmilliárd dolláros baráti segítségéből erre is futja.","shortLead":"Moszkva másfélmilliárd dolláros baráti segítségéből erre is futja.","id":"20200920_A_Gazpromnak_is_az_uj_orosz_hitelbol_fizet_Lukasenka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33e24d17-078d-45d4-ad2b-27fff6cbf468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700317a7-8d5c-4afc-81f7-f94a7f7e0fed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_A_Gazpromnak_is_az_uj_orosz_hitelbol_fizet_Lukasenka","timestamp":"2020. szeptember. 20. 14:47","title":"A Gazpromnak is az új orosz hitelből fizet Lukasenka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af789c3-8b2b-4cab-a031-ba3348c4bbb4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokáig tudomásul kellett venni, hogy – tetszik vagy sem – a Safari az iPhone-ok alapértelmezett böngészője. Az iOS 14-gyel azonban ez megváltozott. ","shortLead":"Sokáig tudomásul kellett venni, hogy – tetszik vagy sem – a Safari az iPhone-ok alapértelmezett böngészője. Az iOS...","id":"20200922_ios14_alapertelmezett_bongeszo_safari_chrome_edge_firefox_duckduckgo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0af789c3-8b2b-4cab-a031-ba3348c4bbb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a317c70-b1e3-4c00-b8a6-cc23dcd9c031","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_ios14_alapertelmezett_bongeszo_safari_chrome_edge_firefox_duckduckgo","timestamp":"2020. szeptember. 22. 11:03","title":"Kedveli a windowsos böngészőjét? Az iPhone-ján is beállíthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6ffdd6-7080-4f13-ac53-fe0ccfc02695","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: Haditerv, időkapu, bringasáv, műgumi, történelmi.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200920_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea6ffdd6-7080-4f13-ac53-fe0ccfc02695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0380afe8-24f1-4b6b-a7d1-faf0043817b1","keywords":null,"link":"/360/20200920_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2020. szeptember. 20. 19:03","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely nem lett covidos, de őrt áll az SZFE homlokzatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39c4dc6-adda-4f86-998c-464fa202d9eb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Markus Söder arra kéri a Bayern München szurkolóit, hogy ne utazzanak el Budapestre.","shortLead":"Markus Söder arra kéri a Bayern München szurkolóit, hogy ne utazzanak el Budapestre.","id":"20200921_europai_szuperkupa_bayern_sevilla_puskas_arena_bajor_miniszterelnok_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e39c4dc6-adda-4f86-998c-464fa202d9eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e87afb9-1092-4b45-b39b-d289b5d82b38","keywords":null,"link":"/sport/20200921_europai_szuperkupa_bayern_sevilla_puskas_arena_bajor_miniszterelnok_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 21. 17:38","title":"Bajor miniszterelnök: A gyomrom görcsbe rándul, ha a budapesti Szuperkupára gondolok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b4bd29-a0ca-4f2d-a8f5-dd99c8aafd6e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Most hétvégén az utasszállító járatok tavalyi forgalmának alig 3-5 százaléka száll fel a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről. A Budapest Airport Zrt. télen is alacsony forgalomra számít.","shortLead":"Most hétvégén az utasszállító járatok tavalyi forgalmának alig 3-5 százaléka száll fel a Budapest Liszt Ferenc...","id":"20200920_legiforgalom_koronavirus_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_utasforgalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2b4bd29-a0ca-4f2d-a8f5-dd99c8aafd6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d94e2f-8e39-4579-8576-97ff1ddff997","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_legiforgalom_koronavirus_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_utasforgalom","timestamp":"2020. szeptember. 20. 12:58","title":"Kevesebb mint tizedére esett az utasforgalom Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több kézilabdameccset is halasztanak a járvány miatt.","shortLead":"Több kézilabdameccset is halasztanak a járvány miatt.","id":"20200921_ftc_kezilabda_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9aa5bf3-cd5a-4c92-ba3f-ebfb85dca55d","keywords":null,"link":"/sport/20200921_ftc_kezilabda_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 21. 17:31","title":"Újabb négy ferencvárosi kézilabdázó lett koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d301aa-838f-4665-ae96-3f4df86565de","c_author":"Lehoczky Annamária","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Európai Bizottság elnöke évértékelő beszédében ambiciózus vállalást tett: a korábbi 40 helyett 55 százalékkal kell csökkenteni a károsanyag-kibocsátást. Több ország az eddig előírtnál is nagyobb csökkentést vállalt – csak sajnos pont nem a legnagyobb kibocsátók. ","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke évértékelő beszédében ambiciózus vállalást tett: a korábbi 40 helyett 55 százalékkal kell...","id":"20200921_Az_EU_ambiciozusabb_klimacelja_technikailag_kivitelezheto_es_gazdasagilag_is_megerne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32d301aa-838f-4665-ae96-3f4df86565de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5dbb71e-22e5-4d7a-bd56-5a0334dc9f19","keywords":null,"link":"/zhvg/20200921_Az_EU_ambiciozusabb_klimacelja_technikailag_kivitelezheto_es_gazdasagilag_is_megerne","timestamp":"2020. szeptember. 21. 12:15","title":"Nagyot vállalt az EU, de nem irreális, hogy 55 százalékkal csökkenjen a kibocsátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4bd6a0b-5ce4-4a32-81a8-19b1f1935b47","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három emberéletet követelt a Görögországra lesújtó, ritkának számító hurrikán jellegű ciklon - közölték a helyi hatóságok vasárnap.","shortLead":"Három emberéletet követelt a Görögországra lesújtó, ritkának számító hurrikán jellegű ciklon - közölték a helyi...","id":"20200920_Tobb_embereletet_is_kovetelt_a_Gorogorszagra_lesujto_medikan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4bd6a0b-5ce4-4a32-81a8-19b1f1935b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cbca26f-d3ab-4d95-854e-00d821298458","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_Tobb_embereletet_is_kovetelt_a_Gorogorszagra_lesujto_medikan","timestamp":"2020. szeptember. 20. 16:29","title":"Több emberéletet is követelt a Görögországra lesújtó medikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]