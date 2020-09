Stabilról pozitívra változtatta a magyar szuverén adósosztályzat kilátását a Moody's Investors Service - közölte Frankfurtban a hitelminősítő. A Moody's a magyar szuverén osztályzat első idei felülvizsgálatát március 27-ére tűzte ki, de akkor nem vette napirendre Magyarországot, így aznap nem jelentett be módosítást a "Baa3" szintű osztályzatra, sem annak stabil kilátására.

A mostani pozitív lépést azzal indokolta a hitelminősítő, hogy a magyar gazdaság jó teljesítményt produkált a hasonló osztályzatú országokhoz képest. Azt elismerte a cég, hogy a koronavírus negatívan hat a magyar gazdaságra is, ám mindez a magyar adósság helyzetét kevéssé befolyásolja - áll az indoklásban. Ebben azt is megjegyzik: a Moody's utolsó, 2018-as felminősítése óta a magyar komány további eredményeket ért el az államháztartás konszolidációjában, és a magyar gazdaságot az államadósság csökkenése mellett erős növekedés jellemezte.

Varga Mihály pénzügyminiszter pénteken délelőtt a Közgazdász vándorgyűlésen arról beszélt, hogy az elmúlt időszakban az államadósság finanszírozásából egyre nagyobb részt hasított ki a lakosság, ez is csökkenti a külső kitettséget, és ezért is van ok az optimizmusra a Moody's bejelentése előtt. A külső kitettség csökkenését valóban kiemelte a hitelminősítő.

A Moody's erre az évre 5,5 százalékos visszaeséssel számol - ez optimistább forgatókönyv nem csak az Európai Bizottság prognózisához, de még a magyar kormányéhoz képest is, és a héten már a Magyar Nemzeti Bank sem zárt ki ennél nagyobb arányú visszaesést. Igaz, a hitelminősítő jövőre is kisebb (kb. 4 százalékos) növekedéssel számol, mint a kormány, 2022-től azonban már a korábbi éveket jellemző erős növekedés visszatérését jósolják.

Annyira azért nem derűlátó a Moody's, hogy felminősítse a magyar szuverén államadósságot, ezt elsősorban azzal magyarázzák, hogy a magyar gazdaság ki van téve a német autóipari termékek iránti kereslet ingadozásának, és bár a jogrendszer stabil, a civil társadalom és az igazságszolgáltatás rosszabb helyzetben van, mint a hasonló országoknál. Ahhoz pedig, hogy a pozitív kilátás felminősítést hozzon, elsősorban a versenyképességet erősítő lépéseket vár el a Moody's.

A másik két nagy hitelminősítő, a Standard & Poor's és a Fitch Ratings ugyancsak két időpontot tűzött ki a magyar adósbesorolások felülvizsgálatára, mindketten február 14-ére, illetve augusztus 14-ére, így e két cég idei menetrendjében Magyarország már nem szerepel. Az S&P februárban stabilról pozitívra (vagyis a felminősítésre utalóra) javította a magyar BBB/A-2 szintű besorolás kilátását, majd április 28-án visszatette a korábbi stabilra.