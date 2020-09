Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cbd352a2-a0c0-466e-a595-a161c1d59706","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma már megközelíti a 20 ezret.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma már megközelíti a 20 ezret.","id":"20200929_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbd352a2-a0c0-466e-a595-a161c1d59706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc80a656-cef6-4b1e-8652-b8abe4fbd50d","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. szeptember. 29. 09:02","title":"Ismét 800 felett a fertőzöttek száma, 8-an meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69606dd9-1cf0-473a-a32f-e55fd306dd0f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy amerikai pár nem talált megfelelő védőszemüveget négylábú kedvenceiknek, úgyhogy megcsinálták ők maguk. 