[{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Jogállamiságról és uniós pénzekről volt szó hétfőn az Európai Parlamentben, így aztán gyakran lehetett hallani Magyarországról és Orbán Viktorról. Az EP egy új mechanizmust javasol az alapértékek tiszteletben tartására. Határozottan támogatják a képviselők a EU-s források és a jogállamiság összekapcsolását.","shortLead":"Jogállamiságról és uniós pénzekről volt szó hétfőn az Európai Parlamentben, így aztán gyakran lehetett hallani...","id":"20201005_Fajdalmas_felismeres_hogy_a_jogallamisag_nem_osszekot_hanem_kulonvalaszt_minket__vita_az_EPben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0508bc-16e0-4457-bbea-8b3f9cde6a05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_Fajdalmas_felismeres_hogy_a_jogallamisag_nem_osszekot_hanem_kulonvalaszt_minket__vita_az_EPben","timestamp":"2020. október. 05. 21:25","title":"“Fájdalmas felismerés, hogy a jogállamiság nem összeköt, hanem különválaszt minket” - vita az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9120da-c5d4-4b23-b697-d9eedbc8fd13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autót ellopták, szétszerelték, de a rendőrök elől nem menekülhettek.","shortLead":"Az autót ellopták, szétszerelték, de a rendőrök elől nem menekülhettek.","id":"20201004_Ujra_bebizonyosodott_nem_jo_otlet_a_kocsiban_hagyni_a_slusszkulcsot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df9120da-c5d4-4b23-b697-d9eedbc8fd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d778a650-b413-410c-9435-8b9673a24bea","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Ujra_bebizonyosodott_nem_jo_otlet_a_kocsiban_hagyni_a_slusszkulcsot","timestamp":"2020. október. 04. 17:59","title":"Újra bebizonyosodott, nem jó ötlet a kocsiban hagyni a slusszkulcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7fb0d9-f278-46d9-8760-801373debbe4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az izraeli környezetvédelmi miniszter szerint etikáltan és erkölcstelen a szőrmeipar. Az állatvédők örülnek, de még nem teljesen elégedettek.","shortLead":"Az izraeli környezetvédelmi miniszter szerint etikáltan és erkölcstelen a szőrmeipar. Az állatvédők örülnek, de még nem...","id":"20201005_Izrael_szormekereskedelem_tiltas_allatvedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f7fb0d9-f278-46d9-8760-801373debbe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8bd295-312b-4c58-a5a0-2e8cb17391f4","keywords":null,"link":"/zhvg/20201005_Izrael_szormekereskedelem_tiltas_allatvedelem","timestamp":"2020. október. 05. 17:20","title":"Izrael a világon elsőként tiltja be a szőrmekereskedelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a535c80e-73fe-4f93-a712-bfa76af24f62","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy négyesfogat elszabadult lovai okoztak balesetet szombat délután Keszthelyen - közölte a rendőrség honlapján vasárnap a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság.","shortLead":"Egy négyesfogat elszabadult lovai okoztak balesetet szombat délután Keszthelyen - közölte a rendőrség honlapján...","id":"20201004_Hintoval_elszabadult_lovak_okoztak_balesetet_Keszthelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a535c80e-73fe-4f93-a712-bfa76af24f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb43d59-a738-40b6-b58d-2d88bb44d38c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Hintoval_elszabadult_lovak_okoztak_balesetet_Keszthelyen","timestamp":"2020. október. 04. 10:05","title":"Hintóval elszabadult lovak okoztak balesetet Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e4f491-64f4-41df-8ae5-235aa29b4bf9","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Nem elég mindig sportosnak látszani, jó az, ha tudjuk, tényleges teljesítmény is van a divatos ruházat alatt. A Honda Civicből - hasonlóan az autóipar mai fővonalához - az alapmodell háromhengeres. Nálunk azonban most a rendes, négyhengeres, 182 lóerős változat járt.","shortLead":"Nem elég mindig sportosnak látszani, jó az, ha tudjuk, tényleges teljesítmény is van a divatos ruházat alatt. A Honda...","id":"20200919_honda_civic_15_sport_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9e4f491-64f4-41df-8ae5-235aa29b4bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"471d4efc-378c-4a52-8f16-110be21764f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200919_honda_civic_15_sport_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. október. 04. 16:00","title":"A szükséges (egy henger) plusz – teszten a Honda Civic Sport Plus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"683a1c99-5f2b-4f46-b3ac-29cf3596433e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia PSA-konszern német márkájának kompakt modellje várhatóan 2021-ben újul meg teljesen.","shortLead":"A francia PSA-konszern német márkájának kompakt modellje várhatóan 2021-ben újul meg teljesen.","id":"20201005_igy_mutathat_a_teljesen_uj_opel_astra_hogy_tetszik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=683a1c99-5f2b-4f46-b3ac-29cf3596433e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b71327f-c540-452c-be70-d568acbb1870","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_igy_mutathat_a_teljesen_uj_opel_astra_hogy_tetszik","timestamp":"2020. október. 05. 06:41","title":"Így mutathat a teljesen új Opel Astra, hogy tetszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4392f5e-22cf-4f3b-8639-1c686b2f6c9d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Már az afgánközi tárgyalások beindulása is csodának számít, hát még az, ha sikerül egyezségre jutni. A nagyhatalmak érdeklődését csak fokozza, hogy Afganisztán igen gazdag ásványkincsekben.","shortLead":"Már az afgánközi tárgyalások beindulása is csodának számít, hát még az, ha sikerül egyezségre jutni. A nagyhatalmak...","id":"202040__afgan_beketargyalasok__harcok__nagyhatalmi_erdekek__valtozo_ulesrend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4392f5e-22cf-4f3b-8639-1c686b2f6c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d55ef44-b85b-4c8b-abd1-a316c39f0164","keywords":null,"link":"/360/202040__afgan_beketargyalasok__harcok__nagyhatalmi_erdekek__valtozo_ulesrend","timestamp":"2020. október. 05. 17:00","title":"Ha nincs harc, miről tárgyalhatunk? – így ültek asztalhoz a tálibok az afgán kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b447fd91-27ec-43ed-89c0-cd45baa58c26","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Az Amerikában élő zárt, több mint másfél évszázada egyetlen család által irányított zsidó közösség világába ad bepillantást az Unortodox – A másik út című, most megjelent regény és a belőle készült filmsorozat. A szatmári haszidok ma is számontartják magyar gyökereiket.","shortLead":"Az Amerikában élő zárt, több mint másfél évszázada egyetlen család által irányított zsidó közösség világába ad...","id":"202040__szatmari_haszidok__rabbik_es_rebbek__viszalykodasok__kozossegi_szerepek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b447fd91-27ec-43ed-89c0-cd45baa58c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25036473-50b7-4674-aea9-a23084a5c4d7","keywords":null,"link":"/360/202040__szatmari_haszidok__rabbik_es_rebbek__viszalykodasok__kozossegi_szerepek","timestamp":"2020. október. 04. 16:00","title":"Egy díjazott film háttere: az ultraortodox szatmári zsidók és a Teitelbaum család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]