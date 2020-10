Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03adfc3d-3f18-4318-8f1e-cef08b2d729e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton egy időre visszatér a nyár, de vasárnap újabb hidegfront érkezik.","shortLead":"Szombaton egy időre visszatér a nyár, de vasárnap újabb hidegfront érkezik.","id":"20201001_idojaras_hetvege_valtozas_meleg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03adfc3d-3f18-4318-8f1e-cef08b2d729e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56a2830-97b2-4e45-9dd4-34f8c0a7663a","keywords":null,"link":"/elet/20201001_idojaras_hetvege_valtozas_meleg","timestamp":"2020. október. 01. 11:15","title":"Nagyot változik az időjárás a hétvégén, akár 10 fokkal is melegebb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismert aktív fertőzöttek száma megközelítette a 21 500-at.","shortLead":"Az ismert aktív fertőzöttek száma megközelítette a 21 500-at.","id":"20201002_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad38618-3be2-4637-8b8b-d0de9eb1e911","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","timestamp":"2020. október. 02. 08:44","title":"1322 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, 17 beteg halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62e5772e-290b-4492-8c13-07b98d1cc485","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Leaves on the line”, vagyis levelek a sínen. Az angolok ennek hallatán már csak fáradtan nevetnek, mint egy régi kabarétréfán, de az abszurd előadás továbbra is műsoron van. ","shortLead":"„Leaves on the line”, vagyis levelek a sínen. Az angolok ennek hallatán már csak fáradtan nevetnek, mint egy régi...","id":"202040_levelek_asinen_a_tannin_hatasa_amenetrendre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62e5772e-290b-4492-8c13-07b98d1cc485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a18cfe-d764-4909-871a-f0be87bf032e","keywords":null,"link":"/360/202040_levelek_asinen_a_tannin_hatasa_amenetrendre","timestamp":"2020. október. 01. 14:00","title":"Megjött a vasút és a metró aktuális ellensége: az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5951af51-8a8f-4efb-a097-f38b509514c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az SZFE fenntartását átvett alapítvány kuratóriumának tagja szerint nem fogják karhatalommal elvitetni az intézmény épületeit blokád alá vett hallgatókat.","shortLead":"Az SZFE fenntartását átvett alapítvány kuratóriumának tagja szerint nem fogják karhatalommal elvitetni az intézmény...","id":"20201001_lajos_tamas_szfe_vidnyanszky_attila","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5951af51-8a8f-4efb-a097-f38b509514c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec63e88-2c76-44b4-bc27-2df7c6d483d7","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_lajos_tamas_szfe_vidnyanszky_attila","timestamp":"2020. október. 01. 15:59","title":"Lajos Tamás: A színművészetisek arra utaznak, hogy odamegyünk, és kipucoljuk az épületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1baa3e-06fa-447a-94ea-683768cf21ee","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az EU Orbán képébe mondta az igazságot, neki egyelőre mégsem kell félnie – írja a német nyelvű sajtó. ","shortLead":"Az EU Orbán képébe mondta az igazságot, neki egyelőre mégsem kell félnie – írja a német nyelvű sajtó. ","id":"20201001_Der_Standard_Magyarorszag_es_Lengyelorszag_elszigetelodott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f1baa3e-06fa-447a-94ea-683768cf21ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df1a1a7-dc23-434e-960f-2d42a567a8f6","keywords":null,"link":"/360/20201001_Der_Standard_Magyarorszag_es_Lengyelorszag_elszigetelodott","timestamp":"2020. október. 01. 07:33","title":"Der Standard: Magyarország és Lengyelország elszigetelődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c09f22-2fc9-4c40-a6ea-3df14a9a15d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány tárgyalást kezdett a Libri-Bookline Csoport stratégiai kisebbségi tulajdonának megvásárlásáról. ","shortLead":"A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány tárgyalást kezdett a Libri-Bookline Csoport stratégiai kisebbségi tulajdonának...","id":"20201001_Orban_Balazs_alapitvanya_felvasarolja_a_LibriBookline_csoportot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7c09f22-2fc9-4c40-a6ea-3df14a9a15d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5358bbe2-1f19-4abf-bf4e-239ecfb06bf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_Orban_Balazs_alapitvanya_felvasarolja_a_LibriBookline_csoportot","timestamp":"2020. október. 01. 17:15","title":"Orbán Balázsék alapítványa bevásárolna a Libri-Bookline csoportba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfd3ee3-a0c9-4a05-8440-237fa5906cb6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan több újdonsággal is találkozhatunk a Google Fotók androidos alkalmazásában, ám az egyik legjobbat egyelőre csak a Google új telefonjainál lehet majd elérni.","shortLead":"Hamarosan több újdonsággal is találkozhatunk a Google Fotók androidos alkalmazásában, ám az egyik legjobbat egyelőre...","id":"20201001_google_fotok_mesterseges_intelligencia_portrai_light_kepszerkesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dfd3ee3-a0c9-4a05-8440-237fa5906cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc57faad-4d8a-4a5b-937c-69c549b7fc04","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_google_fotok_mesterseges_intelligencia_portrai_light_kepszerkesztes","timestamp":"2020. október. 01. 08:45","title":"Mesterséges intelligenciával turbózza fel a fényképeket a Google, de nem mindenkinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c607d2-4d4c-42e5-b32e-4c5fd4865cdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új applikációval kifőzdék, éttermek és étteremláncok megmaradt és érintetlen ételeit lehet kedvezményes áron megvásárolni, hogy ne kerüljenek a szemétbe.","shortLead":"Egy új applikációval kifőzdék, éttermek és étteremláncok megmaradt és érintetlen ételeit lehet kedvezményes áron...","id":"20200930_elemiszerpazarlas_tudatos_fogyasztas_etterem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96c607d2-4d4c-42e5-b32e-4c5fd4865cdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac41cb6-b447-4688-b42c-6777418d5398","keywords":null,"link":"/zhvg/20200930_elemiszerpazarlas_tudatos_fogyasztas_etterem","timestamp":"2020. szeptember. 30. 13:35","title":"Féláron juthatunk hozzá sok étterem megmaradt ételeihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]