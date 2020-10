Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nemrég jött ki az ország a 2008-as válságból, most már itt az újabb krízis. De feldolgoztuk-e már az előző válság hagyatékát? Ezt a kérdést vizsgálta Major Gábor a Tárki Társadalmi Riportjában. Arra jutott: a bankrendszer állapota jobb, mint 12 éve, viszont sokan még mindig csak arra takarékoskodnak, hogy egy váratlan kiadást tudjanak fizetni, és ma már nem a rossz hitelportfolió, hanem a munkanélküliség veszélye miatt dőlhetnek be hitelek.","shortLead":"Nemrég jött ki az ország a 2008-as válságból, most már itt az újabb krízis. De feldolgoztuk-e már az előző válság...","id":"20201030_hitel_tarsadalmi_riport_hitelezes_tarki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"733dae3e-1338-4cae-b32c-331a40c12dce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_hitel_tarsadalmi_riport_hitelezes_tarki","timestamp":"2020. október. 30. 14:00","title":"Újabb hitelválság jöhet a magyaroknál, vagy tanultunk a 2008-as leckéből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a51d9b68-1bce-4884-a404-a27ee74b9f9f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány miatt törölték az izlandi labdarúgó-bajnokság hátralévő fordulóit.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt törölték az izlandi labdarúgó-bajnokság hátralévő fordulóit.","id":"20201031_Izland_foci_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a51d9b68-1bce-4884-a404-a27ee74b9f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000b24b5-07a2-4d93-bd99-0bf37a4ff140","keywords":null,"link":"/vilag/20201031_Izland_foci_jarvany","timestamp":"2020. október. 31. 09:59","title":"Izlandon törölték a járvány miatt a focibajnokság hátralévő meccseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8e5cdc-0cf2-4c31-8bb4-c6a6e699116b","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"16 millióból 2 millió már sok. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"16 millióból 2 millió már sok. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","id":"20201031_munkanelkuliseg_1990_november_6","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c8e5cdc-0cf2-4c31-8bb4-c6a6e699116b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647f18db-cee6-42e3-89ca-4a3a77de902b","keywords":null,"link":"/360/20201031_munkanelkuliseg_1990_november_6","timestamp":"2020. október. 31. 16:30","title":"A volt NDK először munkanélküliségben érte utol Nyugatot – 1990. november 6.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac3d1044-7d4f-4f1a-bda5-44fd06eac04b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az iCR több mint 1,6 millió lakossági és vállalati ügyfelet lát el energiával.","shortLead":"Az iCR több mint 1,6 millió lakossági és vállalati ügyfelet lát el energiával.","id":"20201030_MVM_Csehorszag_Energia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac3d1044-7d4f-4f1a-bda5-44fd06eac04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1be773-b934-421f-9cfb-8826bb6a8df1","keywords":null,"link":"/kkv/20201030_MVM_Csehorszag_Energia","timestamp":"2020. október. 30. 17:19","title":"Az MVM-é lett Csehország legnagyobb energiakereskedője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester azt mondja, a kormány ahhoz a pénzhez sem engedi őket hozzáférni, amit az uniótól kapnának. ","shortLead":"A főpolgármester azt mondja, a kormány ahhoz a pénzhez sem engedi őket hozzáférni, amit az uniótól kapnának. ","id":"20201030_karacsony_geregely_jarmufejlesztes_kormany_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282e43bc-4bb6-46eb-886c-88913fe93874","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_karacsony_geregely_jarmufejlesztes_kormany_budapest","timestamp":"2020. október. 30. 18:30","title":"Karácsony szerint a kormány Budapest legnagyobb zöld járműfejlesztését akadályozza meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"617dc730-a62e-4db0-a8b6-1e7c5618eac7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A földmozgást Athéntól Isztambulig érezni lehetett.","shortLead":"A földmozgást Athéntól Isztambulig érezni lehetett.","id":"20201030_Foldrenges_Gorogorszag_Torokorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=617dc730-a62e-4db0-a8b6-1e7c5618eac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae154e4d-2d2c-452c-8556-e0ad1ac05c7a","keywords":null,"link":"/vilag/20201030_Foldrenges_Gorogorszag_Torokorszag","timestamp":"2020. október. 30. 17:08","title":"7-es erősségű földrengés rázta meg az Égei-tengert, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715f7f89-a3ff-4417-bf17-85641acd6f99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy osztály érintett, ott felvételi zárlat van. ","shortLead":"Egy osztály érintett, ott felvételi zárlat van. ","id":"20201030_Tobb_lako_es_dolgozo_is_koronavirusos_a_bolyi_lakootthonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=715f7f89-a3ff-4417-bf17-85641acd6f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d930726c-63a8-414b-9ab7-61006fb4ea8a","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_Tobb_lako_es_dolgozo_is_koronavirusos_a_bolyi_lakootthonban","timestamp":"2020. október. 30. 17:45","title":"Több lakó és dolgozó is koronavírusos a bólyi lakóotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0530e31d-86e9-4152-8404-9ad74362be93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Melegebb idő lesz, mint az elmúlt napokban volt, de a szél miatt a felmelegedésből nem mindenhol fogunk sokat érezni.","shortLead":"Melegebb idő lesz, mint az elmúlt napokban volt, de a szél miatt a felmelegedésből nem mindenhol fogunk sokat érezni.","id":"20201031_Viharos_szel_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0530e31d-86e9-4152-8404-9ad74362be93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e479af-9689-4dca-8ce3-07ea221752d1","keywords":null,"link":"/itthon/20201031_Viharos_szel_idojaras","timestamp":"2020. október. 31. 08:21","title":"Viharos szél miatt adtak ki riasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]