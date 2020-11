Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71bb387b-f1ce-4dda-8744-faccfecc2c0b","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Majdnem minden második magyar arról számol be az Európai Parlament reprezentatív felmérésében résztvevők közül, hogy a járvány miatt csökken a bevétele – ezzel listavezetők vagyunk az EU-ban. Ugyanakkor a magyarok szerint a korlátozó intézkedések több kárt okoznak, mint amennyi hasznot hajtanak.","shortLead":"Majdnem minden második magyar arról számol be az Európai Parlament reprezentatív felmérésében résztvevők közül...","id":"20201120_Europaban_gazdasagilag_a_magyarokat_sujtja_leginkabb_a_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71bb387b-f1ce-4dda-8744-faccfecc2c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"822f2076-1270-47d8-ae20-3ceec51a13c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201120_Europaban_gazdasagilag_a_magyarokat_sujtja_leginkabb_a_jarvany","timestamp":"2020. november. 20. 10:50","title":"Európában gazdaságilag a magyarokat sújtja leginkább a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A cseh kormány eredetileg 30 napos hosszabbítást kért, de végül kevesebbet kapott az egész napos parlamenti vita után. Így is épphogy csak átment a foghíjas cseh alsóházon a javaslat.\r

\r

","shortLead":"A cseh kormány eredetileg 30 napos hosszabbítást kért, de végül kevesebbet kapott az egész napos parlamenti vita után...","id":"20201119_koronavirus_csehorszag_szuksegallapot_meghosszabbitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb703b7-43f8-4b39-9b72-d855603fd198","keywords":null,"link":"/vilag/20201119_koronavirus_csehorszag_szuksegallapot_meghosszabbitasa","timestamp":"2020. november. 19. 20:20","title":"A kommunisták segítségével hosszabbíttatta meg a szükségállapotot a cseh kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e342bc68-36ad-49a0-986c-4b902c9ee8f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már csak a dokumentációt várják a vakcina vizsgálatához, ha az is megérkezik, indulhatnak az elemzések.","shortLead":"Már csak a dokumentációt várják a vakcina vizsgálatához, ha az is megérkezik, indulhatnak az elemzések.","id":"20201119_orosz_vakcina_szijjarto_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e342bc68-36ad-49a0-986c-4b902c9ee8f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51a3f08-3a2f-4fef-8d16-711c40a96a0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_orosz_vakcina_szijjarto_peter","timestamp":"2020. november. 19. 17:35","title":"Megérkeztek az orosz oltóanyag mintái Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a2f348-1be6-4c63-a4df-eb7893ad584b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak az elkülönített állami pénzalapok könyvelhettek el valamennyi többletet az év első tíz hónapjában. A koronavírus miatt közel hatszázmilliárd forintért vásárolt egészségügyi eszközöket az állam. ","shortLead":"Csak az elkülönített állami pénzalapok könyvelhettek el valamennyi többletet az év első tíz hónapjában. A koronavírus...","id":"20201120_334_milliard_koltsegvetesi_hiany_oktober","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00a2f348-1be6-4c63-a4df-eb7893ad584b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a77612c9-2ae0-4a74-8485-62838c0017e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201120_334_milliard_koltsegvetesi_hiany_oktober","timestamp":"2020. november. 20. 14:14","title":"334 milliárddal nőtt a költségvetési hiány októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7beaaeed-b9af-411e-b20b-e36e868259c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még 2017 végén derült ki, hogy az Apple szándékosan lassítja a régebbi iPhone-okat, erről pedig nem szól a felhasználóknak. Emiatt márciusban már kártérítésre kötelezték a céget, most pedig újra így döntött egy amerikai bíróság.","shortLead":"Még 2017 végén derült ki, hogy az Apple szándékosan lassítja a régebbi iPhone-okat, erről pedig nem szól...","id":"20201119_apple_iphone_lassitasa_akkumulator_batterygate","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7beaaeed-b9af-411e-b20b-e36e868259c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3515502e-80d4-4857-bba3-27f952e0b767","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_apple_iphone_lassitasa_akkumulator_batterygate","timestamp":"2020. november. 19. 08:33","title":"Aprópénz az Apple-nek az új kártérítés, amit az iPhone-ok lassítása miatt kell kifizetnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3daf70f9-f58c-42ee-97ca-d04ea838633e","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Az egészségügy elmaradottsága azonnal szedi az áldozatokat, és a járvány ezt most hatványozza, kikiáltatja, nyilvánossá teszi, hogy „meztelen a király”. Az oktatás lepusztításának eredménye viszont szépen fokozatosan fogja éreztetni a hatását. Vélemény.



","shortLead":"Az egészségügy elmaradottsága azonnal szedi az áldozatokat, és a járvány ezt most hatványozza, kikiáltatja, nyilvánossá...","id":"20201119_Gyarmathy_Eva_A_josagos_nagymamak_orszaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3daf70f9-f58c-42ee-97ca-d04ea838633e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a75c30-8e8d-492e-bc9d-8872f7289ee6","keywords":null,"link":"/elet/20201119_Gyarmathy_Eva_A_josagos_nagymamak_orszaga","timestamp":"2020. november. 19. 10:08","title":"Gyarmathy Éva: A jóságos nagymamák országa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c574f3e8-dd87-418d-b60e-f73237f9948f","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Nem először borzolta az emberek idegeit az ismert tévés ausztrál séf és étteremtulajdonos, Pete Evans. Eddig megúszta, de most jelentős üzleti- és presztízsveszteséggel számolhat.

","shortLead":"Nem először borzolta az emberek idegeit az ismert tévés ausztrál séf és étteremtulajdonos, Pete Evans. Eddig megúszta...","id":"20201120_Sztarsefbol_botranyhos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c574f3e8-dd87-418d-b60e-f73237f9948f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f71fec-502d-4b4a-80f9-c4e91de76612","keywords":null,"link":"/elet/20201120_Sztarsefbol_botranyhos","timestamp":"2020. november. 20. 10:45","title":"Sztárséfből botrányhős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c85183d-3c20-4345-8906-f0c1c97050e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormány meghosszabbította az utazási korlátozásokat Kanadába és Mexikóba.\r

","shortLead":"A kormány meghosszabbította az utazási korlátozásokat Kanadába és Mexikóba.\r

","id":"20201120_Fertozott_regisztralt_USA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c85183d-3c20-4345-8906-f0c1c97050e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee9dd54-d70e-40a5-a9a5-3eed0c407db9","keywords":null,"link":"/vilag/20201120_Fertozott_regisztralt_USA","timestamp":"2020. november. 20. 05:22","title":"Egymillió új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt egy hétben az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]