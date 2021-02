Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egy érdekes tudományos vizsgálat szerint a Hold különféle fázisai igenis hatással vannak az alvásmennyiségre, és annak minőségére is. Most tudósok állítják: befolyásolja az alvásunkat a Hold

Arató András szerint a rádió elhallgattatásával a bíróság is áldását adta a személyenként eltérő bánásmódra, és arra kér mindenkit, kövesse online a csatornát. A Klubrádió elnöke: Ezt a rendszert le kell váltani jövőre

A gép lefagyását ököllel torolta volna meg. A végeredmény: egy törött kéz, a számítógép pedig nem indult újra. Nem indult a számítógépen az online meditáció, a jógaoktatót a mentők vitték el

Egy amerikai egyetem diákjai a magyar határkerítés szerbiai oldalán szembesülnek először a menekültválsággal. Civil szervezetek munkatársai bevezetik őket a mindennapi küzdelmeikbe, hogy milyen napi gondokat jelenthet akár csak egy zuhanyzás is. Migrációs Tanulmányok, első rész. Doku360: Amikor meglátod, sokkol. Hihetetlen, hogy ide térünk vissza

Az államtitkár két irodát tart fenn a városban, az egyiket a piaristáktól bérli neki az Országgyűlés Hivatala. Közpénzből felújított váci rendházban bérelnek irodát Rétvári Bencének

A színész-rendező nem nevezné szexuális zaklatásnak, ami történt, de elismeri, hogy valószínűleg pontosan az történt, amiről Molnár Áron beszélt egy interjúban. Frenkó Zsolt a zaklatási vádról: Ha Molnár Áron úgy érzi, akkor bocsánatot kérek

Zalán Vince filmkritikus harmincöt máig helytálló írását gyűjtötte össze az elmúlt fél évszázadból. Időtlen kalandozás a mozgókép hazai és nemzetközi világában - Könyvajánló

Északon és az Alpokalján havazás várható, a fővárosban ónos eső, Somogyban pedig megdörrenhet az ég. Ónos eső, havazás és zivatarveszély miatt adtak ki figyelmeztetést A végeredmény: egy törött kéz, a számítógép pedig nem indult újra.","shortLead":"A gép lefagyását ököllel torolta volna meg. A végeredmény: egy törött kéz, a számítógép pedig nem indult újra.","id":"20210208_jogaoktato_mento_keztores_szamitogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fee0f7f-caa9-494f-96fc-94083a290f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33283683-14a1-4e13-a81a-ea760f243f4a","keywords":null,"link":"/elet/20210208_jogaoktato_mento_keztores_szamitogep","timestamp":"2021. február. 08. 18:40","title":"Nem indult a számítógépen az online meditáció, a jógaoktatót a mentők vitték el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ec5301-ba75-42b8-9f0c-ab6cca3dc30b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy amerikai egyetem diákjai a magyar határkerítés szerbiai oldalán szembesülnek először a menekültválsággal. Civil szervezetek munkatársai bevezetik őket a mindennapi küzdelmeikbe, hogy milyen napi gondokat jelenthet akár csak egy zuhanyzás is. Migrációs Tanulmányok, első rész. ","shortLead":"Egy amerikai egyetem diákjai a magyar határkerítés szerbiai oldalán szembesülnek először a menekültválsággal. Civil...","id":"20210209_Doku360_Migracios_Tanulmanyok_elso_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36ec5301-ba75-42b8-9f0c-ab6cca3dc30b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ecbaf4-bc86-4568-ba6f-d45a8935315b","keywords":null,"link":"/360/20210209_Doku360_Migracios_Tanulmanyok_elso_resz","timestamp":"2021. február. 09. 19:00","title":"Doku360: Amikor meglátod, sokkol. Hihetetlen, hogy ide térünk vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár két irodát tart fenn a városban, az egyiket a piaristáktól bérli neki az Országgyűlés Hivatala.","shortLead":"Az államtitkár két irodát tart fenn a városban, az egyiket a piaristáktól bérli neki az Országgyűlés Hivatala.","id":"20210209_retvari_bence_vac_ferences_rendhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"317bd4e9-5866-4b0f-bc06-ef4130faf5ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_retvari_bence_vac_ferences_rendhaz","timestamp":"2021. február. 09. 11:47","title":"Közpénzből felújított váci rendházban bérelnek irodát Rétvári Bencének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deeb1da3-b619-44d9-b14c-6c5682757b04","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendező nem nevezné szexuális zaklatásnak, ami történt, de elismeri, hogy valószínűleg pontosan az történt, amiről Molnár Áron beszélt egy interjúban.","shortLead":"A színész-rendező nem nevezné szexuális zaklatásnak, ami történt, de elismeri, hogy valószínűleg pontosan az történt...","id":"20210209_Frenko_Zsolt_a_zaklatasi_vadrol_Ha_Molnar_Aron_ugy_erzi_akkor_bocsanatot_kerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=deeb1da3-b619-44d9-b14c-6c5682757b04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ec1217-4e7c-4316-a503-375b7fa10d3d","keywords":null,"link":"/kultura/20210209_Frenko_Zsolt_a_zaklatasi_vadrol_Ha_Molnar_Aron_ugy_erzi_akkor_bocsanatot_kerek","timestamp":"2021. február. 09. 07:44","title":"Frenkó Zsolt a zaklatási vádról: Ha Molnár Áron úgy érzi, akkor bocsánatot kérek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5addcc56-109f-4fb1-a986-51bb2b693c9b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Zalán Vince filmkritikus harmincöt máig helytálló írását gyűjtötte össze az elmúlt fél évszázadból.","shortLead":"Zalán Vince filmkritikus harmincöt máig helytálló írását gyűjtötte össze az elmúlt fél évszázadból.","id":"202105_konyv__filmkronikas_zalan_vince_kalandozasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5addcc56-109f-4fb1-a986-51bb2b693c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165be4dc-90e8-42b8-9ef9-78787f68e48a","keywords":null,"link":"/360/202105_konyv__filmkronikas_zalan_vince_kalandozasok","timestamp":"2021. február. 08. 14:00","title":"Időtlen kalandozás a mozgókép hazai és nemzetközi világában - Könyvajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e416e27-0f79-4100-92a2-3c9c22d1049f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Északon és az Alpokalján havazás várható, a fővárosban ónos eső, Somogyban pedig megdörrenhet az ég.","shortLead":"Északon és az Alpokalján havazás várható, a fővárosban ónos eső, Somogyban pedig megdörrenhet az ég.","id":"20210208_onos_eso_havazas_zivatarveszely_figyelmeztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e416e27-0f79-4100-92a2-3c9c22d1049f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d87784-bda6-4721-bc78-0b931033279b","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_onos_eso_havazas_zivatarveszely_figyelmeztetes","timestamp":"2021. február. 08. 21:38","title":"Ónos eső, havazás és zivatarveszély miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]