[{"available":true,"c_guid":"19a2f729-0a74-4865-8d29-2a15321fb79c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az újonnan felhúzott lakóparkok esetében egy helyett másfél parkolóhelyet kell kialakítani lakásonként.","shortLead":"Az újonnan felhúzott lakóparkok esetében egy helyett másfél parkolóhelyet kell kialakítani lakásonként.","id":"20210210_Szabalyozas_uj_lakas_parkolohely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19a2f729-0a74-4865-8d29-2a15321fb79c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89f07dd-c6de-4969-9bbf-a20ace7d917b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210210_Szabalyozas_uj_lakas_parkolohely","timestamp":"2021. február. 10. 17:05","title":"Alaposan megnövelheti az új lakások árát egy friss szabályozás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f728e4f-3f1f-4094-9008-45d38711bc71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A paneleket továbbra is hamar el lehet adni, a téglaépítésű lakásokat viszont egyre nehezebb.","shortLead":"A paneleket továbbra is hamar el lehet adni, a téglaépítésű lakásokat viszont egyre nehezebb.","id":"20210211_Ingatlan_Budapest_lakaspiac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f728e4f-3f1f-4094-9008-45d38711bc71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76cc64e8-e966-4b33-b5d5-68fc6f6c6881","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210211_Ingatlan_Budapest_lakaspiac","timestamp":"2021. február. 11. 10:49","title":"Budapesten már hamarabb lehet értékesíteni egy családi házat, mint egy téglalakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11a17cf-52dc-45bd-8343-b7009b64d53a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AT&T egyik ügyfele különös módját választotta, hogy kritizálja a szolgáltató internetcsomagját.","shortLead":"Az AT&T egyik ügyfele különös módját választotta, hogy kritizálja a szolgáltató internetcsomagját.","id":"20210210_lassu_internet_ujsaghirdetes_panasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a11a17cf-52dc-45bd-8343-b7009b64d53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e075cedd-c293-469c-8925-d3824a238e41","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_lassu_internet_ujsaghirdetes_panasz","timestamp":"2021. február. 10. 20:18","title":"Egész oldalas újsághirdetésekben panaszkodott a lassú internetre egy amerikai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magyarországon már olthatnak vele, az Európai Unióba is hamarosan megérkezhet az orosz vakcina. ","shortLead":"Magyarországon már olthatnak vele, az Európai Unióba is hamarosan megérkezhet az orosz vakcina. ","id":"20210209_Szputnyik_V_kerelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5971da21-633d-4a67-8434-5664ad9bd9b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_Szputnyik_V_kerelem","timestamp":"2021. február. 09. 16:50","title":"Kérvényezték a Szputnyik V engedélyeztetését az Európai Gyógyszerügynökségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb021da-d08b-4b77-b87c-f214ae1350c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig kifejezetten büntették az ezt megengedő cégeket.","shortLead":"Eddig kifejezetten büntették az ezt megengedő cégeket.","id":"20210209_franciaorszag_ebed_asztal_munkahely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efb021da-d08b-4b77-b87c-f214ae1350c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea5250a-d60f-44fc-8aa2-d33343398b1f","keywords":null,"link":"/elet/20210209_franciaorszag_ebed_asztal_munkahely","timestamp":"2021. február. 09. 16:43","title":"Áttörés Franciaországban: munkahelyi asztaluknál ebédelhetnek a dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5c389f-b18a-4610-beab-df8603821fba","c_author":"HVG360","category":"360","description":"„Az Egyesült Államok, amely Biden elnök alatt ismét összpontosítani kíván a demokráciára, osztja az aggályokat a magyarországi sajtószabadság visszaszorulása miatt”. Ezt a washingtoni külügyi tárca szóvivője közölte.","shortLead":"„Az Egyesült Államok, amely Biden elnök alatt ismét összpontosítani kíván a demokráciára, osztja az aggályokat...","id":"20210210_Biden_elnok_is_aggodik_a_Klubradio_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d5c389f-b18a-4610-beab-df8603821fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1d5d098-74a3-423e-823f-532080b645ea","keywords":null,"link":"/360/20210210_Biden_elnok_is_aggodik_a_Klubradio_miatt","timestamp":"2021. február. 10. 07:31","title":"Biden elnök is aggódik a Klubrádió helyzete miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80bd3d5b-b1be-431b-a673-a488076fa761","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A fókák felugrottak a hajó vízből kilógó orr-részére az ingyen fuvarért.","shortLead":"A fókák felugrottak a hajó vízből kilógó orr-részére az ingyen fuvarért.","id":"20210209_oroszlanfoka_ausztralia_hajoorr","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80bd3d5b-b1be-431b-a673-a488076fa761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ecee35-aca6-4a94-b339-3907793eeb87","keywords":null,"link":"/zhvg/20210209_oroszlanfoka_ausztralia_hajoorr","timestamp":"2021. február. 09. 16:35","title":"Oroszlánfókák utaztak egy ausztrál hajó orrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"849b36f5-3148-43a4-bd89-aede2764fce3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A székesfehérvári polgármester szerint szimbolikus és fontos lenne, ha az iparkamara anyagi áldozatot is hozna a vállalkozásokért.","shortLead":"A székesfehérvári polgármester szerint szimbolikus és fontos lenne, ha az iparkamara anyagi áldozatot is hozna...","id":"20210209_Cser_Palkovics_Parrag_kamarai_dij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=849b36f5-3148-43a4-bd89-aede2764fce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1f2dbb6-3439-4c7e-8f47-8b0e9c141486","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210209_Cser_Palkovics_Parrag_kamarai_dij","timestamp":"2021. február. 09. 17:31","title":"Cser-Palkovics: Parraghék engedjék el a kamarai díjakat a vendéglátósoknak és a turisztikai cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]