[{"available":true,"c_guid":"70e0be4c-594a-44a8-9591-762e2e04ba58","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar szakembernek három meccs kellett az első döntetlenéhez, amit a Stuttgart ellen szerzett meg.","shortLead":"A magyar szakembernek három meccs kellett az első döntetlenéhez, amit a Stuttgart ellen szerzett meg.","id":"20210213_hertha_stuttgart_bundesliga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70e0be4c-594a-44a8-9591-762e2e04ba58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57478e4-b561-4ed2-8463-ea817f835a14","keywords":null,"link":"/sport/20210213_hertha_stuttgart_bundesliga","timestamp":"2021. február. 13. 19:59","title":"Megszerezte első pontját a Hertha Dárdai Pállal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A televízióban közvetített ötöslottó-számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki.","shortLead":"A televízióban közvetített ötöslottó-számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki.","id":"20210213_Ime_a_milliardot_ero_lottoszamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9defbd6-73de-455f-827a-0887bca75328","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_Ime_a_milliardot_ero_lottoszamok","timestamp":"2021. február. 13. 19:40","title":"Íme a milliárdot érő lottószámok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442024d1-d8c9-4752-a8d3-1d9444bc1c1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton is mínusz 20 fok alá csúszhat a hőmérséklet Észak-Magyarországon.","shortLead":"Szombaton is mínusz 20 fok alá csúszhat a hőmérséklet Észak-Magyarországon.","id":"20210212_zabar_hideg_fagy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=442024d1-d8c9-4752-a8d3-1d9444bc1c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa19cab-93f9-4975-879d-c8fcb540aec5","keywords":null,"link":"/elet/20210212_zabar_hideg_fagy","timestamp":"2021. február. 12. 16:48","title":"Mínusz 24 fokot mértek Zabaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ez a politika nem tiszteli az alapvető etikai normákat, viszont nagymértékben manipulál, írja a francia lap.","shortLead":"Ez a politika nem tiszteli az alapvető etikai normákat, viszont nagymértékben manipulál, írja a francia lap.","id":"20210213_Le_Monde_A_magyar_es_lengyel_kormany_tonkreteszi_a_sajtoszabadsagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e59bf53-3c3f-4e3a-9c4c-e5cdcdd7ae6b","keywords":null,"link":"/360/20210213_Le_Monde_A_magyar_es_lengyel_kormany_tonkreteszi_a_sajtoszabadsagot","timestamp":"2021. február. 13. 09:00","title":"Le Monde: A magyar és lengyel kormány tönkreteszi a sajtószabadságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd4a79e-773f-47c0-95ce-b0334920984d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Arra hívták fel a figyelmet, hogy nagyon sok esetben hiába gyűjtenék szelektíven a hulladékot az emberek, a cégek semmivel nem könnyítik meg, hogy eldöntsék, hogyan és hova is célszerű kidobni a hulladékot. ","shortLead":"Arra hívták fel a figyelmet, hogy nagyon sok esetben hiába gyűjtenék szelektíven a hulladékot az emberek, a cégek...","id":"20210214_Egyszeruen_ujrahasznosithatova_tehetnek_a_cegek_a_csomagolasokat_megsem_teszik_meg_ezt_az_apro_lepest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdd4a79e-773f-47c0-95ce-b0334920984d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12466057-3fbf-45a8-bc33-042a0bc106ae","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Egyszeruen_ujrahasznosithatova_tehetnek_a_cegek_a_csomagolasokat_megsem_teszik_meg_ezt_az_apro_lepest","timestamp":"2021. február. 14. 12:30","title":"Egyszerűen újrahasznosíthatóvá tehetnék a cégek a csomagolásokat, mégsem teszik meg sokan ezt az apró lépést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője szerint novemberben épp Magyarország részéről hangzott el, hogy április-május környékén kezdődhet a tömeges oltás. ","shortLead":"Az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője szerint novemberben épp Magyarország részéről hangzott el...","id":"20210213_Zupko_Gabor_vakcina_europai_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65fb42ca-4385-44a1-a4e7-6ecd77bd5649","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_Zupko_Gabor_vakcina_europai_bizottsag","timestamp":"2021. február. 13. 16:29","title":"Zupkó Gábor: A magyar kormány tisztában volt vele, hogy kevesebb vakcina érkezik márciusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28a8f6f-4e19-4353-82bf-8686dd1873d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hónapja már a Pesti Srácokon is közölték a helyreigazítást.","shortLead":"Egy hónapja már a Pesti Srácokon is közölték a helyreigazítást.","id":"20210212_huth_gergely_helyreigazitas_komjathi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f28a8f6f-4e19-4353-82bf-8686dd1873d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7a187c-925d-4875-9df1-4f612da3e157","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_huth_gergely_helyreigazitas_komjathi","timestamp":"2021. február. 12. 16:29","title":"Huth Gergely az MTI-n is helyreigazította, hogy Komjáthi hazudott volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762f905c-02ae-4326-8ee3-78268e0a7186","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szigorúbb szabályozás vonatkozik majd a háztartási gépek energiafogyasztásának feltüntetésére. ","shortLead":"Szigorúbb szabályozás vonatkozik majd a háztartási gépek energiafogyasztásának feltüntetésére. ","id":"20210214_Uj_energiacimkeket_kap_iden_marciustol_sok_haztartasi_gep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=762f905c-02ae-4326-8ee3-78268e0a7186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c9ff729-05cd-454c-baa7-57cf48b2ea8b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Uj_energiacimkeket_kap_iden_marciustol_sok_haztartasi_gep","timestamp":"2021. február. 14. 12:44","title":"Új energiacímkéket kap idén márciustól sok háztartási gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]