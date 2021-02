Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A fővárosban átlagosan 130 ezer forintba kerül egy havi albérletdíj, ez 20 százalékkal alacsonyabb, mint egy évvel korábban.","shortLead":"A fővárosban átlagosan 130 ezer forintba kerül egy havi albérletdíj, ez 20 százalékkal alacsonyabb, mint egy évvel...","id":"20210226_alberlet_dij_csokkenes_stagnalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3691a2a-baf8-4f4f-8f7f-9f77e18c0009","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210226_alberlet_dij_csokkenes_stagnalas","timestamp":"2021. február. 26. 10:19","title":"Megállt az albérletárak csökkenése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0555c4c4-50a4-4b91-98ef-75ce82847e22","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy új sorozatnak köszönhetően most kiderül.","shortLead":"Egy új sorozatnak köszönhetően most kiderül.","id":"20210226_Hogy_nezne_ki_Boris_Johnson_ha_Kenneth_Branagh_jatszana","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0555c4c4-50a4-4b91-98ef-75ce82847e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43efc81d-80bc-44a2-8c05-2757ba12bc40","keywords":null,"link":"/kultura/20210226_Hogy_nezne_ki_Boris_Johnson_ha_Kenneth_Branagh_jatszana","timestamp":"2021. február. 26. 09:01","title":"Hogy nézne ki Boris Johnson, ha Kenneth Branagh játszaná?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22cd718-f82a-4bb1-a5c8-11cb1b80eb19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1978-ban, egy számítógépes konferencián tűnt fel először egy nagy tábla, az Apple ikonikus, szivárványos logójával. Most kalapács alá kerül, és a kikiáltása ára 12 ezer dollár, azaz körülbelül három és fél millió forintnak megfelelő összeg.","shortLead":"1978-ban, egy számítógépes konferencián tűnt fel először egy nagy tábla, az Apple ikonikus, szivárványos logójával...","id":"20210225_apple_logos_kiskereskedelmi_tabla_aukcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a22cd718-f82a-4bb1-a5c8-11cb1b80eb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d70230f-8e90-4ae2-b575-f8a2a8f2ad07","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_apple_logos_kiskereskedelmi_tabla_aukcio","timestamp":"2021. február. 25. 15:03","title":"3,5 millió forintért kerül kalapács alá az Apple szivárványos táblája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019c05f3-5bef-4eba-b6db-70f6b0799505","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Ez az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Ez az e heti HVG ajánlója.","id":"202108_szent_koronavirustan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=019c05f3-5bef-4eba-b6db-70f6b0799505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843f38b8-d9dc-42cb-8be5-a7a6e150083a","keywords":null,"link":"/itthon/202108_szent_koronavirustan","timestamp":"2021. február. 25. 09:45","title":"Gergely Márton: Szent koronavírustan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf077146-16df-41a1-a5f3-55953a064cce","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"PET-palack, mosószeres flakonok és polisztirol ételtároló dobozok: nem könnyű kiigazodni azon, milyen műanyag kerülhet a szelektív gyűjtőbe. Összegyűjtöttük, mit is kell néznie a műanyag csomagolásokon, hogy biztosan a megfelelő helyre kerüljön a műanyaghulladék. ","shortLead":"PET-palack, mosószeres flakonok és polisztirol ételtároló dobozok: nem könnyű kiigazodni azon, milyen műanyag kerülhet...","id":"20210225_szelektivhulladekgyujtes_zhvg_muanyag_pet_muanyaghulladek_ujrahasznositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf077146-16df-41a1-a5f3-55953a064cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec3657a-630a-4d53-b587-cfad99ee55e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_szelektivhulladekgyujtes_zhvg_muanyag_pet_muanyaghulladek_ujrahasznositas","timestamp":"2021. február. 25. 13:33","title":"Könnyen lehet, hogy jó szándék vezérelte, mégis rosszul gyűjtötte eddig szelektíven a műanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vakcinaszállítmányok késése miatt nehezen halad az oltás az országban. San Marinóban munkaszüneti napnak nyilvánították csütörtököt, hogy minél több embert be tudjanak oltani.","shortLead":"A vakcinaszállítmányok késése miatt nehezen halad az oltás az országban. San Marinóban munkaszüneti napnak...","id":"20210224_Husvet_utanig_fennmaradnak_a_korlatozasok_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35faae31-38c5-40ef-983b-be93531e3baa","keywords":null,"link":"/vilag/20210224_Husvet_utanig_fennmaradnak_a_korlatozasok_Olaszorszagban","timestamp":"2021. február. 24. 20:14","title":"Húsvét utánig fennmaradnak a korlátozások Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1ecd70d-c4a9-45f9-a29a-c2ef59e24d59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos testi sértés kísérlete és közösség tagja elleni erőszak gyanúval nyomoznak.","shortLead":"Súlyos testi sértés kísérlete és közösség tagja elleni erőszak gyanúval nyomoznak.","id":"20210225_szfe_maszk_keseles_elfogtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1ecd70d-c4a9-45f9-a29a-c2ef59e24d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe1bf04-8472-4b03-bd66-627467482c25","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_szfe_maszk_keseles_elfogtak","timestamp":"2021. február. 25. 16:39","title":"Elfogták a férfit, aki egy SZFE-maszk miatt vághatta meg egy nő arcát Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Magyarország uniós jogos sértett azzal a törvénnyel, mely büntetőtörvényi passzussal fenyegeti a menedékkérőket segítő civil szervezeteket – derül ki az Európai Bíróság vonatkozó határozatát megelőző főtanácsnoki indítványából.","shortLead":"Magyarország uniós jogos sértett azzal a törvénnyel, mely büntetőtörvényi passzussal fenyegeti a menedékkérőket segítő...","id":"20210225_Fotanacsnoki_inditvany_europai_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4281aa8-942b-42ce-afaa-d975b2019be4","keywords":null,"link":"/eurologus/20210225_Fotanacsnoki_inditvany_europai_birosag","timestamp":"2021. február. 25. 11:10","title":"A Stop Soros törvényt is elkaszálhatja az Európai Bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]