Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy, a rendezőt becsmérlő levelet a fiának is elküldött a bangladesi ikrek szétválasztását szevező alapítvány alapítója, aki meg akarta szavaztatni azt is, hogy elvegyék Csókay András agysebész telefonját.","shortLead":"Egy, a rendezőt becsmérlő levelet a fiának is elküldött a bangladesi ikrek szétválasztását szevező alapítvány...","id":"20210302_Ujabb_reszletek_derultek_ki_Szasz_Janos_rendezo_jogvitajarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982bc6c2-781c-429a-a4ac-77ce66590c6d","keywords":null,"link":"/kultura/20210302_Ujabb_reszletek_derultek_ki_Szasz_Janos_rendezo_jogvitajarol","timestamp":"2021. március. 02. 21:21","title":"Újabb részletek derültek ki Szász János rendező jogvitájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729a8955-8036-4253-a344-30d063e10ad7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lap rejtett kamerás felvételeket készített kaszinókban, ahol zsúfoltságot és maszkot rosszul viselő vendégeket talált.","shortLead":"A lap rejtett kamerás felvételeket készített kaszinókban, ahol zsúfoltságot és maszkot rosszul viselő vendégeket talált.","id":"20210302_kszino_maszk_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=729a8955-8036-4253-a344-30d063e10ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5564a9-be2f-487f-b1a3-c62de6056737","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_kszino_maszk_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. március. 02. 12:27","title":"Telex: Olyan a hangulat a kaszinókban, mintha nem lenne járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Közzétette a KSH a 2020-as GDP-csökkenésről szóló részletes számait. Éves szinten 5 százalékos volt a visszaesés, a recessziót legnagyobb részben a tavaszi lezárások és a szolgáltató szektor részleges leállása magyarázzák.","shortLead":"Közzétette a KSH a 2020-as GDP-csökkenésről szóló részletes számait. Éves szinten 5 százalékos volt a visszaesés...","id":"20210302_ksh_gdp_recesszio_valsag_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db41c03f-aed4-4946-955a-b24d06b3d516","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_ksh_gdp_recesszio_valsag_2020","timestamp":"2021. március. 02. 09:17","title":"Itt a részletes számok: a szolgáltató szektor leállása küldte padlóra a magyar gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0584f4-1696-49ac-a619-d4c3aa7ddd30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisebb városi kórházakban átcsoportosítással biztosítanak majd megfelelő körülményeket. Tatabányán az éjjel nem volt éjszakai műszak a sürgősségi betegellátó osztályon, a Jahn Ferenc Kórházban három belgyógyászati osztály közül csak kettő maradt működőképes, ez utóbbit az intézmény később cáfolta. ","shortLead":"Kisebb városi kórházakban átcsoportosítással biztosítanak majd megfelelő körülményeket. Tatabányán az éjjel nem volt...","id":"20210302_orszagos_korhazfoigazgato_egeszsegugy_szerzodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa0584f4-1696-49ac-a619-d4c3aa7ddd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c1bb00-c72e-490f-a2e1-ebbcdf490b7f","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_orszagos_korhazfoigazgato_egeszsegugy_szerzodes","timestamp":"2021. március. 02. 15:29","title":"5500 egészségügyi dolgozó nem írta alá az új szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e72c207-d6b4-426a-af36-6b05ed927202","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy írásbeli kérdésre adott államtitkári válaszból derült ki, hogy február közepén az Eszterházy Károly Egyetem szenátusa megszavazta, hogy egyházi fenntartásba kerüljön az intézmény.","shortLead":"Egy írásbeli kérdésre adott államtitkári válaszból derült ki, hogy február közepén az Eszterházy Károly Egyetem...","id":"20210302_eszterhazy_karoly_egyetem_eger_egri_egyhazmegye_fenntartovaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e72c207-d6b4-426a-af36-6b05ed927202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d43b11-4dba-4c75-9c4e-9192348ef24d","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_eszterhazy_karoly_egyetem_eger_egri_egyhazmegye_fenntartovaltas","timestamp":"2021. március. 02. 19:24","title":"Ősszel megírtuk, hogy ez a terv, februárban tényleg egyházi fenntartásba került az egri egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a20b3ba-1319-4359-83ad-57b7e16fab19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit három lopással vádolja az ügyészség, mindhárom esetet rögzítették a biztonsági kamerák.","shortLead":"A férfit három lopással vádolja az ügyészség, mindhárom esetet rögzítették a biztonsági kamerák.","id":"20210301_Zsebtolvaj_Gyor_vasutallomas_cipobolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a20b3ba-1319-4359-83ad-57b7e16fab19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2288ae2-9373-4de7-bf91-76eb92fb4d70","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_Zsebtolvaj_Gyor_vasutallomas_cipobolt","timestamp":"2021. március. 01. 10:35","title":"Videón, ahogy egy tolvaj áldozata után oson és ellopja a tárcáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatóságok három ügyben vizsgálódnak, miután az ellenzéket követően a település kormánypárti polgármestere is feljelentést tett az előző vezetés által szignózott szerződések miatt.","shortLead":"A hatóságok három ügyben vizsgálódnak, miután az ellenzéket követően a település kormánypárti polgármestere is...","id":"20210302_olaf_vizsgalat_keszthely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a238b1dc-0fde-40e1-adf9-6fc50fdb985a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_olaf_vizsgalat_keszthely","timestamp":"2021. március. 02. 13:17","title":"Uniós beruházásokat vizsgál az OLAF és a rendőrség Keszthelyen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d6039db-4b63-4f27-af5c-baab93db7a14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere szerint Magyarország rendkívül jó érzékkel kezelte a járvány első fázisát.","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere szerint Magyarország rendkívül jó érzékkel kezelte a járvány első fázisát.","id":"20210302_Kasler_Miklos_szigoritas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d6039db-4b63-4f27-af5c-baab93db7a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6125105e-3e49-45aa-96fa-bfa7b5388fd4","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_Kasler_Miklos_szigoritas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 02. 06:56","title":"Kásler Miklós: Újabb szigorításokra lehet szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]