[{"available":true,"c_guid":"aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de","c_author":"D.A","category":"itthon","description":"A külügyminiszter kiegészítette azon országok listáját, amelyekből érkező magyar és ottani állampolgároknak nem kell karanténba menniük, ha igazolják utazásuk gazdasági, üzleti célját.\r

\r

","shortLead":"A külügyminiszter kiegészítette azon országok listáját, amelyekből érkező magyar és ottani állampolgároknak nem kell...","id":"20210313_Gruziabol_is_szabadon_johetnek_az_uzleti_utazok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"324f838b-5d29-471f-ac3b-9180c296ee2d","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_Gruziabol_is_szabadon_johetnek_az_uzleti_utazok","timestamp":"2021. március. 13. 10:39","title":"Grúziából is szabadon jöhetnek az üzleti utazók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69632b18-8748-4a17-a757-9c70484cea0a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Önirónia, líra, gyásznapok és rezignáció versekbe lényegülve. Korkép és kórképek Jenei Gyula kötetében.","shortLead":"Önirónia, líra, gyásznapok és rezignáció versekbe lényegülve. Korkép és kórképek Jenei Gyula kötetében.","id":"202110_konyv__lepkekent_verdeso_szorongas_jenei_gyula_legszomj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69632b18-8748-4a17-a757-9c70484cea0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86d60db-c756-41f3-bff6-ee372ddf24df","keywords":null,"link":"/360/202110_konyv__lepkekent_verdeso_szorongas_jenei_gyula_legszomj","timestamp":"2021. március. 12. 14:00","title":"\"Elgémberedett végtag a lélek” - versek egy végtelennek tűnő járványév első 50 napjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A novai Csicsergő Szabadidőközpont elbocsátotta a legtöbb alkalmazottját, bértámogatást is csak januárban kaptak, és ki sem nyithattak egy percre sem.","shortLead":"A novai Csicsergő Szabadidőközpont elbocsátotta a legtöbb alkalmazottját, bértámogatást is csak januárban kaptak, és ki...","id":"20210312_nav_nova_penztargep_ellenorzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"515bd2f8-2eff-4980-a64a-0a86eebbcbd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_nav_nova_penztargep_ellenorzes","timestamp":"2021. március. 12. 07:24","title":"A NAV ellenőrizte, miért nem használja november óta a pénztárgépét egy zalai üdülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9a4de8-215b-4241-bca7-f9ba665e11b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 8897 embert ápolnak Coviddal, elhunyt 163 beteg.\r

\r

","shortLead":"Kórházban 8897 embert ápolnak Coviddal, elhunyt 163 beteg.\r

\r

","id":"20210313_koronavirus_jarvany_magyarorszagi_szamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc9a4de8-215b-4241-bca7-f9ba665e11b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc619db5-1c7f-43c9-a446-eae5f9a02232","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_koronavirus_jarvany_magyarorszagi_szamok","timestamp":"2021. március. 13. 08:55","title":"Koronavírus: majdnem ezren vannak már lélegeztetőgépen, 9444 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha bárki kritizálja a magyar kormányt, azt Orbán Viktor PR-szolgálata azonnal úgy veszi, hogy a népet és a hazát érte támadás – írja a legolvasottabb német lap tudósítója, aki igen jól ismeri a térséget. ","shortLead":"Ha bárki kritizálja a magyar kormányt, azt Orbán Viktor PR-szolgálata azonnal úgy veszi, hogy a népet és a hazát érte...","id":"20210313_Suddeutsche_Zeitung_Orban_Viktor_lapszemle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a817d1-4fe5-4242-8706-831be61e9ade","keywords":null,"link":"/360/20210313_Suddeutsche_Zeitung_Orban_Viktor_lapszemle","timestamp":"2021. március. 13. 09:30","title":"Süddeutsche Zeitung: Orbánék minden bírálatra ugyanazt szajkózzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfba42b9-037a-4e7e-92ee-789f34df8094","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Ahogy a félvezetők hiánya miatt csökkentett üzemmódra kapcsoltak az autógyárak, 28 százalékkal esett vissza a termelésük, emiatt a teljes magyar ipar mínuszban zárta a januárt. A decemberhez képest így is sikerült minimális növekedést elérni, annyira sok elektronikai termék készült.","shortLead":"Ahogy a félvezetők hiánya miatt csökkentett üzemmódra kapcsoltak az autógyárak, 28 százalékkal esett vissza...","id":"20210312_ipar_termeles_ksh_autogyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfba42b9-037a-4e7e-92ee-789f34df8094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bccdb06-7256-4da3-a57e-6aad450b8bcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_ipar_termeles_ksh_autogyar","timestamp":"2021. március. 12. 09:31","title":"Óriásit zuhant az autógyárak termelése, és magával rántotta a teljes magyar ipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bded476-61cc-4f37-b984-6efe96752a50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset miatt majdnem két órán át nem jártak Pesten a 47-49-es villamosok.","shortLead":"A baleset miatt majdnem két órán át nem jártak Pesten a 47-49-es villamosok.","id":"20210313_baleset_auto_villamos_fovam_ter_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bded476-61cc-4f37-b984-6efe96752a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ed08c6-e7c6-4409-8b47-13314c5e166c","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_baleset_auto_villamos_fovam_ter_budapest","timestamp":"2021. március. 13. 12:11","title":"A 47-es villamos alá szorult egy piros autó a Fővám téren reggel - videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed116cee-6f97-4587-8548-1241fb0dafa9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy dolgok történnek az interneten.","shortLead":"Nagy dolgok történnek az interneten.","id":"20210312_kadar_janos_gloria_gaynor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed116cee-6f97-4587-8548-1241fb0dafa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e594fc8-0940-413b-aa86-0c59aba8e28a","keywords":null,"link":"/elet/20210312_kadar_janos_gloria_gaynor","timestamp":"2021. március. 12. 15:12","title":"Péntek délutánra Kádár János énekel Gloria Gaynort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]