[{"available":true,"c_guid":"7aec4827-df44-4522-ae72-c280ce60ec0e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A típusból nem sok készült, és mára értelemszerűen még kevesebb maradt fenn jó állapotban. Mi találtunk egyet.","shortLead":"A típusból nem sok készült, és mára értelemszerűen még kevesebb maradt fenn jó állapotban. Mi találtunk egyet.","id":"20210402_ritka_bmwt_talaltunk_az_alfoldon_ime_a_nyithato_teteju_regi_baur_3as","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7aec4827-df44-4522-ae72-c280ce60ec0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3a315d-c929-4abd-867b-78648e3cfadd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210402_ritka_bmwt_talaltunk_az_alfoldon_ime_a_nyithato_teteju_regi_baur_3as","timestamp":"2021. április. 02. 06:41","title":"Ritka BMW-t találtunk az Alföldön, íme a nyitható tetejű régi Baur 3-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 260 koronavírusos beteg hunyt el, és 9 ezer fölött van a fertőzöttek száma is - mondta be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban. 3-3,5 millió beoltottnál jöhet a nagyobb szabadság, a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára elindul a kulturális élet és nyitnak a szállodák - lebegtette be. A pontos részletekről később beszél. ","shortLead":"Több mint 260 koronavírusos beteg hunyt el, és 9 ezer fölött van a fertőzöttek száma is - mondta be Orbán Viktor...","id":"20210402_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48245545-e3f6-4390-b8bc-0acb9faa1904","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_Orban","timestamp":"2021. április. 02. 07:36","title":"Orbán: Jövő héten kiderül, beolthatók-e itthon a 16-18 évesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ae9d258-1380-454e-b7b8-7b533ca19ac4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovéniának már nem jutott abból a vakcina-mennyiségből, amit szolidaritási alapon oszt szét az EU, de az AstraZeneca sem szállít annyit az országnak, amennyit lekötöttek. Horvátországban viszont nyárra beolthatják a lakosság felét az extra adag Pfizer-vakcinának hála.","shortLead":"Szlovéniának már nem jutott abból a vakcina-mennyiségből, amit szolidaritási alapon oszt szét az EU, de az AstraZeneca...","id":"20210402_szlovenia_horvatorszag_jarvanyhelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ae9d258-1380-454e-b7b8-7b533ca19ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e036860b-2567-49c8-aa8e-c54e5a1d2102","keywords":null,"link":"/vilag/20210402_szlovenia_horvatorszag_jarvanyhelyzet","timestamp":"2021. április. 02. 15:52","title":"A járványhelyzet miatt indítanak alkotmányos felelősségrevonási eljárást a szlovén miniszterelnök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3afacf4a-5dfb-4ba2-bffc-1cf5f03d64f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisfilmmel jelentkeztek az orvosi szervezetek. ","shortLead":"Kisfilmmel jelentkeztek az orvosi szervezetek. ","id":"20210402_Legyen_beke_mar_legyen_vege_mar__Husvet_elott_uzentek_az_orvosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3afacf4a-5dfb-4ba2-bffc-1cf5f03d64f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf2bf05-9e54-447f-b01d-ff8c39bb9d40","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_Legyen_beke_mar_legyen_vege_mar__Husvet_elott_uzentek_az_orvosok","timestamp":"2021. április. 02. 09:40","title":"„Legyen béke már, legyen vége már” - Húsvét előtt üzentek az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d0c20c-42fe-4d34-8f56-6203b4ca7dd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint nem mindenki pedagóguspárti az országban, de azért elkezdték oltani a köznevelésben dolgozókat. A Nemzeti Pedagógus Kar elnökét, Horváth Pétert a hvg.hu podcastjában, a Fülkében pár órával azután kérdeztük erről, hogy megkapta az oltást. És kiderült az is, milyen forgatókönyvek léteznek az érettségi lebonyolítására. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint nem mindenki pedagóguspárti az országban, de azért elkezdték oltani a köznevelésben...","id":"20210403_Horvath_Peter_a_Nemzeti_Pedagogus_Kar_elnoke_a_Fulkeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03d0c20c-42fe-4d34-8f56-6203b4ca7dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d667d499-a53f-4b3c-b731-67e6481b3b33","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_Horvath_Peter_a_Nemzeti_Pedagogus_Kar_elnoke_a_Fulkeben","timestamp":"2021. április. 03. 11:00","title":"„Nem kéne kötelezővé tenni, hogy a diákok iskolába menjenek áprilisban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a68737e-5f63-40c7-a1fc-973e058518d4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy új törvényjavaslat gondoskodik arról, hogy politikusok és kormánytisztviselők is beülhessenek az egyetemi kuratóriumokba, de előírja nekik a közbeszerzést.","shortLead":"Egy új törvényjavaslat gondoskodik arról, hogy politikusok és kormánytisztviselők is beülhessenek az egyetemi...","id":"20210402_Ujabb_vagyonjuttatas_az_alapitvanyi_egyetemeknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a68737e-5f63-40c7-a1fc-973e058518d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33453ddb-7e46-4d5a-8b15-a0f658c4354c","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_Ujabb_vagyonjuttatas_az_alapitvanyi_egyetemeknek","timestamp":"2021. április. 02. 10:31","title":"Újabb vagyonjuttatás az alapítványi egyetemeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c56cbce-c9ea-430e-9e11-9e20fb153c3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Molotov-koktélokat dobáltak, kirakatokat törtek be a járványügyi intézkedések ellen tiltakozó svájci fiatalok.","shortLead":"Molotov-koktélokat dobáltak, kirakatokat törtek be a járványügyi intézkedések ellen tiltakozó svájci fiatalok.","id":"20210403_Konnygazzal_es_gumilovedekekkel_fekeztek_meg_a_tuntetoket_Sankt_Gallenben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c56cbce-c9ea-430e-9e11-9e20fb153c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce801ac-04f9-46d0-b13f-fbf022713724","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_Konnygazzal_es_gumilovedekekkel_fekeztek_meg_a_tuntetoket_Sankt_Gallenben","timestamp":"2021. április. 03. 09:34","title":"Könnygázt, gumilövedéket vetettek be a korlátozások ellen tüntetőkkel szemben Sankt Gallenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c059011-efd0-43ed-9867-2aba6869dc8c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az építészet Oscarját is elnyerte a francia építőpáros, aki bebizonyította, nem létezik olyan csúnya, elavult épület, amelyet nem lehet újjá varázsolni.","shortLead":"Az építészet Oscarját is elnyerte a francia építőpáros, aki bebizonyította, nem létezik olyan csúnya, elavult épület...","id":"202113_tervezte_anne_lacaton_es_jeanphilippe_vassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c059011-efd0-43ed-9867-2aba6869dc8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92fd3c97-c9bb-44e9-be39-efd2ad013de3","keywords":null,"link":"/360/202113_tervezte_anne_lacaton_es_jeanphilippe_vassal","timestamp":"2021. április. 03. 16:00","title":"Nincs az a romhalmaz, amit nem varázsol modern épületté a francia sztárépítészpáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]