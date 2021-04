Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elő a szelvényekkel!","shortLead":"Elő a szelvényekkel!","id":"20210410_Megvannak_az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f0291e-dce9-458e-896e-5bd9cf1df41e","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_Megvannak_az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2021. április. 10. 19:52","title":"Megvannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1ba0e0-498f-4b9c-ab87-b1ff3a6cf3cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Charles Michelnek álmatlan éjszakái vannak azóta, hogy a Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel való találkozón neki jutott szék, de az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek nem.","shortLead":"Charles Michelnek álmatlan éjszakái vannak azóta, hogy a Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel való találkozón neki...","id":"20210410_Rosszul_alszik_az_Europai_Tanacs_elnoke_a_kinos_szofas_eset_ota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c1ba0e0-498f-4b9c-ab87-b1ff3a6cf3cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5231683e-b1e9-46be-84ab-7c0d8c050cfe","keywords":null,"link":"/elet/20210410_Rosszul_alszik_az_Europai_Tanacs_elnoke_a_kinos_szofas_eset_ota","timestamp":"2021. április. 10. 14:09","title":"Rosszul alszik az Európai Tanács elnöke a kínos szófás eset óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919cfad6-6f06-413d-8c75-e02f429cad67","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az Andrássy- és a Zichy-rezidenciát is megszerezte a NER, az egyetemekhez hasonlóan közérdekű vagyonkezelőbe vitték ki az állami tulajdont. 