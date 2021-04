Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi 54 éves volt. ","shortLead":"A férfi 54 éves volt. ","id":"20210416_somogy_kozutkezelo_halalos_baleset_forgalomiranyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a063f8-aa0d-417c-915a-7fb872e5ffd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_somogy_kozutkezelo_halalos_baleset_forgalomiranyitas","timestamp":"2021. április. 16. 14:27","title":"Elgázolták a közútkezelő egyik emberét Somogyban, a helyszínen meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d47a2c-3e5c-4b78-8e2e-51bd0657186a","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Mindkét oldalról áramlanak a fegyverek az ukrán–orosz határ térségébe, a két fél egymást vádolja a 2014-ben kirobbant válság forróvá tételével. Az újabb háború veszélye akkor nőtt meg, amikor a Nyugat és Oroszország viszonya mélypontra hűlt. ","shortLead":"Mindkét oldalról áramlanak a fegyverek az ukrán–orosz határ térségébe, a két fél egymást vádolja a 2014-ben kirobbant...","id":"202115__ukranorosz_feszultseg__moszkva_es_afejloves__valtozo_usa__a_hataron_vannak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25d47a2c-3e5c-4b78-8e2e-51bd0657186a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5623536a-7cfe-409c-9ed6-81fe5dc48049","keywords":null,"link":"/360/202115__ukranorosz_feszultseg__moszkva_es_afejloves__valtozo_usa__a_hataron_vannak","timestamp":"2021. április. 17. 16:00","title":"Putyin Ukrajnával teszteli Biden elszántságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d66830-9aae-4404-b88e-9faab267786f","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Kormányzati kevélység, növekedési hajsza és a klientúra további gazdagítása fogja jellemezni a gazdaságpolitikát a választásokig. Két év alatt bő 9 ezermilliárd forinttal költ többet az állam a bevételeinél – a járvány elleni védekezés helyett a győzelem reményében.","shortLead":"Kormányzati kevélység, növekedési hajsza és a klientúra további gazdagítása fogja jellemezni a gazdaságpolitikát...","id":"202115__valasztasi_osztogatas__gyorsulo_inflacio__kiszoritosdi__belove","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10d66830-9aae-4404-b88e-9faab267786f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579821b8-9ad9-468b-b95e-5f7e766fba89","keywords":null,"link":"/360/202115__valasztasi_osztogatas__gyorsulo_inflacio__kiszoritosdi__belove","timestamp":"2021. április. 17. 08:15","title":"Orbán nem a járványt akarja legyőzni, hanem az ellenzékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41edda5-19d8-435e-983d-cbd3d53b454c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Immár szinte minden, a gazdaságban keletkező számlát lát az adóhatóság. Két hét alatt több mint 300 millió számláról kaptak adatot, a legerősebb napon, április 7-én 3,5 millióról.","shortLead":"Immár szinte minden, a gazdaságban keletkező számlát lát az adóhatóság. Két hét alatt több mint 300 millió számláról...","id":"20210417_Megdolt_a_szamlazasi_rekord_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b41edda5-19d8-435e-983d-cbd3d53b454c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb85b89a-4b4b-4230-a909-6874b253e589","keywords":null,"link":"/kkv/20210417_Megdolt_a_szamlazasi_rekord_Magyarorszagon","timestamp":"2021. április. 17. 12:54","title":"Megdőlt a számlázási rekord Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c27afc-e954-48f1-aad6-96816c20e545","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BBC azt járta körül, miért hal meg sok kisgyerek Brazíliában a Covid–19 miatt.","shortLead":"A BBC azt járta körül, miért hal meg sok kisgyerek Brazíliában a Covid–19 miatt.","id":"20210416_brazilia_koronavirus_gyerek_sokszervi_gyulladas_covid19","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7c27afc-e954-48f1-aad6-96816c20e545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18e66f6-7760-4c34-a9eb-1d8051217bdc","keywords":null,"link":"/vilag/20210416_brazilia_koronavirus_gyerek_sokszervi_gyulladas_covid19","timestamp":"2021. április. 16. 17:30","title":"Egy brazil család tragédiáján keresztül mutatták be, hogy sok kisgyerek hal meg koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96410c82-05ce-42aa-b65c-cb22c0ae8cbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az adatközpontokhoz kitalált grafikus vezérlők után processzorfronton is terjeszkedésbe kezd az Nvidia.","shortLead":"Az adatközpontokhoz kitalált grafikus vezérlők után processzorfronton is terjeszkedésbe kezd az Nvidia.","id":"20210416_nvidia_grace_szerver_processzor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96410c82-05ce-42aa-b65c-cb22c0ae8cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c5693a-ab0e-4c7a-b4ee-8fa80dc7b2e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_nvidia_grace_szerver_processzor","timestamp":"2021. április. 16. 11:03","title":"Bestiális erő – mondja az Nvidia az új szerverprocesszoráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf6d3a9-6ac3-4420-8cad-813b56066fcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akció során 58 emberrel szemben intézkedtek. ","shortLead":"Az akció során 58 emberrel szemben intézkedtek. ","id":"20210417_3as_villamos_ellenorzes_rendorseg_bkk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdf6d3a9-6ac3-4420-8cad-813b56066fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b23eba1-8fbd-40af-88c0-88329f3e55c0","keywords":null,"link":"/itthon/20210417_3as_villamos_ellenorzes_rendorseg_bkk","timestamp":"2021. április. 17. 11:05","title":"Megszállták a 3-as villamost a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbfd5d94-8496-464b-a705-839ee622d22d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több útszakasz is beállt a városban a rendőri ellenőrzések miatt","shortLead":"Több útszakasz is beállt a városban a rendőri ellenőrzések miatt","id":"20210416_dunaujvaros_rendori_keszultseg_vasmu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbfd5d94-8496-464b-a705-839ee622d22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6baa25-0ded-46d6-b554-9b7db0ee2c65","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_dunaujvaros_rendori_keszultseg_vasmu","timestamp":"2021. április. 16. 22:01","title":"Telex: Biztonságiak próbáltak bejutni Dunaújvárosba, óriási rendőri készültség van a vasműnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]