[{"available":true,"c_guid":"90186bd0-e3c5-4fab-95bb-d47ecf83b0cd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A japán rendőrség megtalálhatta egy öt évvel ezelőtti, kiterjedt kibertámadás elkövetőit.","shortLead":"A japán rendőrség megtalálhatta egy öt évvel ezelőtti, kiterjedt kibertámadás elkövetőit.","id":"20210420_kina_kibertamadas_japan_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90186bd0-e3c5-4fab-95bb-d47ecf83b0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe42a0d-158d-494a-8198-106797b99d49","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_kina_kibertamadas_japan_ellen","timestamp":"2021. április. 20. 09:11","title":"A kínai hadsereg hackerei támadtak meg kétszáznál több japán nagyvállalatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bodó Sándor szerint sikerült megtartani a munkahelyeket.","shortLead":"Bodó Sándor szerint sikerült megtartani a munkahelyeket.","id":"20210419_bodo_sandor_kozfoglalkoztas_ujranyitas_allaskeresok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6ef624-1880-425b-8bb9-f8aa26e66f8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210419_bodo_sandor_kozfoglalkoztas_ujranyitas_allaskeresok","timestamp":"2021. április. 19. 09:26","title":"Államtitkár: Akik nem tudnak a versenyszférában dolgozni, mehetnek közmunkásnak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec2f229-ef7d-48f4-9109-be0cf1221b0e","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Ha kellő erővel és kitartóan egy irányból fúj a szél, akkor lehet igazán sárkányt repíteni. Akinek egyszer is sikerült, sohasem felejti el: a sárkány folyamatos emelkedéssel felszáll a magasba, a fejünk fölé, és ott – ha ügyesek vagyunk – egy idő után megáll a levegőben. Kezünkben a kötél végét tartjuk, és azon, akár egy köldökzsinóron keresztül, érezzük a sárkányt, mint egy élőlényt. Bármeddig maradnánk vele így, együtt – mintha mi is lebegnénk.","shortLead":"Ha kellő erővel és kitartóan egy irányból fúj a szél, akkor lehet igazán sárkányt repíteni. Akinek egyszer is sikerült...","id":"20210419_Jo_sarkanyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ec2f229-ef7d-48f4-9109-be0cf1221b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444662a2-d481-44d7-9b34-08c8adf3aeee","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20210419_Jo_sarkanyok","timestamp":"2021. április. 19. 11:37","title":"Jó sárkányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"446bad4b-b041-4c12-8e42-a3203eccc0de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vezeték nélküli eszközök gyakori problémája, hogy éppen olyankor merülnek le, amikor nincs a közelünkben töltési lehetőség. Az Urbanista újdonságával ez elméletben sosem fordulhat elő, akkor legalábbis nem, ha úgy használják, hogy fény éri.","shortLead":"A vezeték nélküli eszközök gyakori problémája, hogy éppen olyankor merülnek le, amikor nincs a közelünkben töltési...","id":"20210419_napelemes_vezetek_nelkuli_fejhallgato_urbanista_los_angeles_napenergia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=446bad4b-b041-4c12-8e42-a3203eccc0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ac2e18-8069-457c-b705-29a32048e01d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_napelemes_vezetek_nelkuli_fejhallgato_urbanista_los_angeles_napenergia","timestamp":"2021. április. 19. 11:33","title":"Jön a vezeték nélküli fejhallgató, amit fénnyel is lehet tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ef6aff-75f0-4e6d-ae34-5a641dfbed1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az új dal a járványhelyzetre reflektál.



","id":"20210419_Nem_vagyok_faradt_ne_temess__komor_klippel_jelentkeztek_Majkaek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71ef6aff-75f0-4e6d-ae34-5a641dfbed1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5347705-6b34-405c-8058-1b99398a3485","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Nem_vagyok_faradt_ne_temess__komor_klippel_jelentkeztek_Majkaek","timestamp":"2021. április. 19. 09:29","title":"„Nem vagyok fáradt, ne temess!” – komor klippel jelentkeztek Majkáék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28022079-5d30-4620-819b-95b1d5e1f0bb","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"108 megapixeles kamerával, OLED kijelzővel és szupergyors töltővel érkezett meg hazánkba a Realme 8 Pro, mely elérhető áron kínál igen korrekt szolgáltatási kört. De vajon akadnak hátulütői is? ","shortLead":"108 megapixeles kamerával, OLED kijelzővel és szupergyors töltővel érkezett meg hazánkba a Realme 8 Pro, mely elérhető...","id":"20210419_realme_8_pro_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28022079-5d30-4620-819b-95b1d5e1f0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42631152-f532-4331-8b10-bdfdbb768fd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_realme_8_pro_teszt_velemeny","timestamp":"2021. április. 19. 20:03","title":"Új ár-érték bajnok mobil Magyarországon – kipróbáltuk a Realme 8 Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5e820e-a736-4ce4-a75c-d4c3a7020415","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Ötszöri módosítás után április 16-ig lehetett beadni az ajánlatokat a Blaha Lujza tér felújítására. A régóta akadozó projekt pénz híján végül fapados verzióban valósulhat meg, de még így is hatalmas előrelépés lenne a kialakult áldatlan állapotokhoz képest.","shortLead":"Ötszöri módosítás után április 16-ig lehetett beadni az ajánlatokat a Blaha Lujza tér felújítására. A régóta akadozó...","id":"20210418_Kethonapos_csuszasban_van_a_Blaha_Lujza_ter_felujitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a5e820e-a736-4ce4-a75c-d4c3a7020415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6679429b-f057-4a3e-b7ef-953537cd2d9a","keywords":null,"link":"/kkv/20210418_Kethonapos_csuszasban_van_a_Blaha_Lujza_ter_felujitasa","timestamp":"2021. április. 18. 14:00","title":"Lecsupaszították a Blaha Lujza tér felújítását, de így is csúszhat a megvalósítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma is csökkent.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma is csökkent.","id":"20210420_koronavirus_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0126fce0-ea68-4d49-b7b8-b500d47080a2","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_koronavirus_adatok","timestamp":"2021. április. 20. 09:00","title":"Koronavírus: 199 beteg meghalt, 1645 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]