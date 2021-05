Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e08ba536-eff2-4a5e-8f33-505d12184cba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormányinfón bejelentették, lehetnek gyermektáborok a nyáron, az engedély mind a napközis, mind az ottalvós táborokra vonatkozik. A kínlat nem olyan széles, mint korábban.\r

\r

","shortLead":"A kormányinfón bejelentették, lehetnek gyermektáborok a nyáron, az engedély mind a napközis, mind az ottalvós táborokra...","id":"20210513_Indulhatnak_a_nyari_taborok_erdemes_hamar_foglalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e08ba536-eff2-4a5e-8f33-505d12184cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d922808-1770-4fb8-847f-b4dd5c00fe26","keywords":null,"link":"/elet/20210513_Indulhatnak_a_nyari_taborok_erdemes_hamar_foglalni","timestamp":"2021. május. 13. 12:24","title":"Indulhatnak a nyári táborok, érdemes hamar foglalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecba19e-a982-4194-9eac-d1ab4281d8c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kamatok változatlanok, de később lehet törleszteni a parlament előtt levő törvényjavaslat szerint.","shortLead":"A kamatok változatlanok, de később lehet törleszteni a parlament előtt levő törvényjavaslat szerint.","id":"20210513_Elegedett_a_kormany_a_paksi_hitelszerzodes_modositasaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ecba19e-a982-4194-9eac-d1ab4281d8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff80f791-3935-4ab6-ad74-8ece723637c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_Elegedett_a_kormany_a_paksi_hitelszerzodes_modositasaval","timestamp":"2021. május. 13. 13:16","title":"Elégedett a kormány a paksi hitelszerződés módosításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862ecfac-d92b-468b-b05b-0341a33fd3fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő korábban már mindent bevetett, hogy beinduljon nála a szülés. ","shortLead":"Az énekesnő korábban már mindent bevetett, hogy beinduljon nála a szülés. ","id":"20210513_Rendori_felvezetessel_ment_korhazba_egy_vajudo_enekesno","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=862ecfac-d92b-468b-b05b-0341a33fd3fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c748b8-3ffd-4d68-892e-016ddbce0903","keywords":null,"link":"/elet/20210513_Rendori_felvezetessel_ment_korhazba_egy_vajudo_enekesno","timestamp":"2021. május. 13. 13:40","title":"Rendőri felvezetéssel ment kórházba egy vajúdó énekesnő, valószínűleg Dér Heni volt az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c88460c6-1d05-406e-90d7-376269e61725","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke szerint színvonal alatti tákolmány az önkormányzati bérlakások eladására vonatkozó törvényjavaslat.","shortLead":"A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke szerint színvonal alatti tákolmány az önkormányzati bérlakások eladására...","id":"20210514_onkormanyzati_berlakasok_eladasa_gemesi_gyorgy_alkotmanybirosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c88460c6-1d05-406e-90d7-376269e61725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832d6f86-2981-417c-935c-aa07f48f1686","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_onkormanyzati_berlakasok_eladasa_gemesi_gyorgy_alkotmanybirosag","timestamp":"2021. május. 14. 07:36","title":"Gémesi György: Alkotmánybírósághoz fordulhatnak az önkormányzatok a bérlakás-privatizáció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6054507c-4dba-44e5-a1f6-dee03f9e2e98","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A hackerek az ellopott adatokat már nemcsak titkosítják, hanem azzal zsarolnak, hogy ki is szivárogtatják az érzékeny információkat. A kiberbűnözők eszköztára bővül, már nem félnek közművek – mint most egy olajvezeték – ellen bevetni őket, vagy akár a hatóságokat is támadják. A háttérben felsejlenek a kevésbé demokratikus berendezkedésű államok.","shortLead":"A hackerek az ellopott adatokat már nemcsak titkosítják, hanem azzal zsarolnak, hogy ki is szivárogtatják az érzékeny...","id":"20210513_zsarolovirus_hackertamadas_colonial_pipeline_rendorseg_regi_szoftver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6054507c-4dba-44e5-a1f6-dee03f9e2e98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeeca5ab-4382-4b76-9fd9-33b19077e7a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_zsarolovirus_hackertamadas_colonial_pipeline_rendorseg_regi_szoftver","timestamp":"2021. május. 13. 13:12","title":"Ha már a rendőrséget is zsarolják, akkor tényleg baj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72f2d92-4ac6-41ca-a764-86d0ee520ce5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy legfeljebb 15 millió forintba kerülő elektromos autó értékének 45 százalékát kaphatják meg támogatásként a sofőrök.","shortLead":"Egy legfeljebb 15 millió forintba kerülő elektromos autó értékének 45 százalékát kaphatják meg támogatásként a sofőrök.","id":"20210514_Ismet_lehet_palyazni_elektromos_taxira","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a72f2d92-4ac6-41ca-a764-86d0ee520ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492ac8fa-dd52-475f-bceb-16bfd5a25e94","keywords":null,"link":"/cegauto/20210514_Ismet_lehet_palyazni_elektromos_taxira","timestamp":"2021. május. 14. 13:45","title":"Több mint hatmilliós támogatást kaphatnak a taxisok elektromos autóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c53acb-ea4d-4109-84e9-3ab8f49d2bba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Stílusa egységes, mert mindig a halálba futó életről szól” – írta róla Ágh István.



","shortLead":"„Stílusa egységes, mert mindig a halálba futó életről szól” – írta róla Ágh István.



","id":"20210514_Az_egyik_legfontosabb_rendezonk_pedig_csak_ket_filmet_keszitett__90_eve_szuletett_Huszarik_Zoltan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8c53acb-ea4d-4109-84e9-3ab8f49d2bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d882426-2553-4f0f-a76c-119a9b992a8d","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_Az_egyik_legfontosabb_rendezonk_pedig_csak_ket_filmet_keszitett__90_eve_szuletett_Huszarik_Zoltan","timestamp":"2021. május. 14. 10:10","title":"Az egyik legfontosabb rendezőnk, pedig csak két filmet készített – 90 éve született Huszárik Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc0cacb0-0536-4c4d-8401-fb34e5cb1bcf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dankó István sminktippeket ad, Keresztes Tamás gamerként hergeli magát.","shortLead":"Dankó István sminktippeket ad, Keresztes Tamás gamerként hergeli magát.","id":"20210514_Igen_az_ujjammal_dolgozom__a_Katona_szineszei_felcsaptak_influenszernek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc0cacb0-0536-4c4d-8401-fb34e5cb1bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a137b8-9d07-4588-b233-3dfa0683aff9","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_Igen_az_ujjammal_dolgozom__a_Katona_szineszei_felcsaptak_influenszernek","timestamp":"2021. május. 14. 10:55","title":"\"Igen, az ujjammal dolgozom\" – a Katona színészei felcsaptak influenszernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]