Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"68a15fe9-c422-4827-b378-72e86e9ab4d7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Donald Trumpot képviselő jogász az amerikai elnökválasztással kapcsolatos megnyilvánulásai miatt nem dolgozhat New Yorkban.\r

","shortLead":"A Donald Trumpot képviselő jogász az amerikai elnökválasztással kapcsolatos megnyilvánulásai miatt nem dolgozhat New...","id":"20210624_Rudy_Giuliani_ugyvedi_engedely_New_York","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68a15fe9-c422-4827-b378-72e86e9ab4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41d16f7-b4d8-4cf2-bda1-b1a813eee175","keywords":null,"link":"/vilag/20210624_Rudy_Giuliani_ugyvedi_engedely_New_York","timestamp":"2021. június. 24. 21:14","title":"Felfüggesztették Rudy Giuliani ügyvédi engedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szívgyulladás kockázatára vonatkozó figyelmeztetéssel egészítette ki az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hatóság (FDA) a koronavírus ellen használt Pfizer/BioNTech- és Moderna-vakcina hivatalos leírását.","shortLead":"Szívgyulladás kockázatára vonatkozó figyelmeztetéssel egészítette ki az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti...","id":"20210626_Ritka_szivgyulladast_okozhat_a_Pfizer_es_a_Moderna_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d4a820-14fd-4cb8-bf4c-c65f056e7ebe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_Ritka_szivgyulladast_okozhat_a_Pfizer_es_a_Moderna_vakcina","timestamp":"2021. június. 26. 10:21","title":"Ritka esetben szívgyulladást okozhat a Pfizer és a Moderna vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2379dda3-7e0f-41c3-96a9-8393ae27ee82","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az RTL Klubnál még dolgozna, de már ott is mondott fel és rúgták ki. A ma 72 éves műsorvezető valószínűtlennek tartja, hogy valaha visszatér a tévézéshez.","shortLead":"Az RTL Klubnál még dolgozna, de már ott is mondott fel és rúgták ki. A ma 72 éves műsorvezető valószínűtlennek tartja...","id":"20210625_Havas_Henrik_Van_meg_normalis_csatorna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2379dda3-7e0f-41c3-96a9-8393ae27ee82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0365fc56-126c-42c5-84d8-5401b687918f","keywords":null,"link":"/kultura/20210625_Havas_Henrik_Van_meg_normalis_csatorna","timestamp":"2021. június. 25. 08:05","title":"Havas Henrik: Van még normális csatorna?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc4f8ba-93e8-4e79-9b60-ce67d99c45c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepő szabadalmat nyújtott be a Xiaomi egy olyan eszközre, amely hangot használna az okostelefonok és egyéb elektronikus eszközök töltésére.","shortLead":"Meglepő szabadalmat nyújtott be a Xiaomi egy olyan eszközre, amely hangot használna az okostelefonok és egyéb...","id":"20210625_xiaomi_szabadalom_hanggal_toltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fc4f8ba-93e8-4e79-9b60-ce67d99c45c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d724a94-b1fb-41cd-89ac-7ee658b98c10","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_xiaomi_szabadalom_hanggal_toltes","timestamp":"2021. június. 25. 09:03","title":"Ilyen még nem volt: hanggal töltené a jövő telefonjait a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf8e75c-9486-4e7c-a246-102713afb6d2","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A másság iránti intolerancia teszi boldogtalanná és boldogtalanítóvá a felnőtt kor felé tartó utódainkat. A közjóra érzékeny kormány érzékenyít, a közjóra érzéketlen kormány érzéketlenít. Vélemény.","shortLead":"A másság iránti intolerancia teszi boldogtalanná és boldogtalanítóvá a felnőtt kor felé tartó utódainkat. A közjóra...","id":"20210626_Revesz_Sandor_A_gyerekbantalmazo_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adf8e75c-9486-4e7c-a246-102713afb6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0acd123-2194-4c98-aabe-6f531c121c46","keywords":null,"link":"/360/20210626_Revesz_Sandor_A_gyerekbantalmazo_kormany","timestamp":"2021. június. 25. 11:00","title":"Révész Sándor: A gyerekbántalmazó kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8adc0691-c533-4986-bfdf-6bb0e89491a6","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Nem lenne példátlan a történelemben, ha kiszáradna a Velencei-tó, volt már ilyenre példa többször is, legutóbb 150 éve. Sajnos a tömeges halpusztulás sem új jelenség, de a halállomány mostani hirtelen csökkenésének mértéke mindenkit sokkolt. A helyiek szerint csak a gyors válasz őrizheti meg a tavat mostani formájában. ","shortLead":"Nem lenne példátlan a történelemben, ha kiszáradna a Velencei-tó, volt már ilyenre példa többször is, legutóbb 150 éve...","id":"20210625_Nem_szeretnenk_ha_megint_kiszaradna__helyiek_a_Velenceito_jovojerol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8adc0691-c533-4986-bfdf-6bb0e89491a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef08aeca-c2bd-42a4-a18f-f927d54e0430","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_Nem_szeretnenk_ha_megint_kiszaradna__helyiek_a_Velenceito_jovojerol","timestamp":"2021. június. 25. 20:00","title":"\"Szóltam, hogy SOS-helyzet van\" – a Velencei-tónál nem csak halpusztulás fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa22326-d36d-49d6-a055-46f987dff7fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha füst szivárog a motorházból, azonnal félre kell állni, de a motorteret ilyenkor sem szabad óvatlanul, gyorsan felnyitni.","shortLead":"Ha füst szivárog a motorházból, azonnal félre kell állni, de a motorteret ilyenkor sem szabad óvatlanul, gyorsan...","id":"20210625_Kozel_felezer_auto_gyullad_ki_evente_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faa22326-d36d-49d6-a055-46f987dff7fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb6d20c0-13b1-44c4-a028-ff54855d5287","keywords":null,"link":"/cegauto/20210625_Kozel_felezer_auto_gyullad_ki_evente_Magyarorszagon","timestamp":"2021. június. 25. 11:17","title":"Közel félezer autó gyullad ki évente Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatók szerint 3 Celsius-fokos felmelegedés esetén háromszorosára fog nőni az időjárás okozta elhalálozás kockázata Európában.","shortLead":"Kutatók szerint 3 Celsius-fokos felmelegedés esetén háromszorosára fog nőni az időjárás okozta elhalálozás kockázata...","id":"20210625_klimavaltozas_hohullam_parizsi_klimaegyezmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1b673d-bc40-4269-8895-88e1544b8bf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_klimavaltozas_hohullam_parizsi_klimaegyezmeny","timestamp":"2021. június. 25. 18:33","title":"A mai hőhullámok semmik azokhoz képest, amik később jöhetnek, ha még tovább melegszik a bolygó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]