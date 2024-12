Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Rengeteg helyre riasztották a tűzoltókat leszakadt ágak miatt, Szegeden egy köztéri karácsonyfát is felborított a szél.","shortLead":"Rengeteg helyre riasztották a tűzoltókat leszakadt ágak miatt, Szegeden egy köztéri karácsonyfát is felborított a szél.","id":"20241224_szel-tuzoltok-fakidoles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934.jpg","index":0,"item":"bab90a50-6032-4b00-809d-731d45c885ab","keywords":null,"link":"/itthon/20241224_szel-tuzoltok-fakidoles","timestamp":"2024. december. 24. 17:13","title":"Fákat csavart ki, tetőket bontott meg a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca6c565-1215-4061-97fd-d51ef3d954af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Negyven évvel ezelőtt Bob Geldofnak volt egy ötlete, amely nemcsak életeket mentett, hanem nyomot hagyott a világban és a zenében is. Az ötlet egyszerűségében volt a nagyszerűsége: hozd össze a lehető legtöbb híres zenészt, és énekeltesd őket annak érdekében, hogy megnyíljon az emberek pénztárcája egy jó ügy érdekében. A Band Aid, és a közreműködésükkel megszületett Do They Know It’s Christmas?, vagyis Tudják, hogy karácsony van? című sláger idén 40 éves, de az évforduló komoly vitákat hozott a felszínre. ","shortLead":"Negyven évvel ezelőtt Bob Geldofnak volt egy ötlete, amely nemcsak életeket mentett, hanem nyomot hagyott a világban és...","id":"20241224_band-aid-40-bob-geldof-etiopia-afrika-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aca6c565-1215-4061-97fd-d51ef3d954af.jpg","index":0,"item":"f8458632-ac73-4889-8e63-baa8780608f4","keywords":null,"link":"/elet/20241224_band-aid-40-bob-geldof-etiopia-afrika-ebx","timestamp":"2024. december. 24. 15:00","title":"Miért kell belekötni abba, ha karácsonykor valaki adni akar?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28ab971a-24f6-49e1-b7f9-e866f80e7f51","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kevésbé szexi a felhasználók körében az Apple Watch, vagy ha szexi is, nem biztos, hogy megéri az árát. Ezt üzeni, hogy sok-sok év után már nem az iPhone-gyártó adja el a legtöbb okosórát.","shortLead":"Kevésbé szexi a felhasználók körében az Apple Watch, vagy ha szexi is, nem biztos, hogy megéri az árát. Ezt üzeni...","id":"20241224_okosora-gyartok-piaci-reszesedese-2024-q3-idc-huawei-apple-samsung-xiaomi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28ab971a-24f6-49e1-b7f9-e866f80e7f51.jpg","index":0,"item":"bfbc5747-4c63-4142-a0ae-0b08aa4c6cd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20241224_okosora-gyartok-piaci-reszesedese-2024-q3-idc-huawei-apple-samsung-xiaomi","timestamp":"2024. december. 24. 18:03","title":"Előzés Keletről: már nem az Apple adja el a legtöbb okosórát, élre tört a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kiderül, hogy ki bírja tovább a táncparketten.","shortLead":"Kiderül, hogy ki bírja tovább a táncparketten.","id":"20241226_lazar-janos-mutogatos-jatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8.jpg","index":0,"item":"de22e710-8d5f-40c9-9db4-b9781827c515","keywords":null,"link":"/itthon/20241226_lazar-janos-mutogatos-jatek","timestamp":"2024. december. 26. 11:33","title":"Lázár János mutogatós játékot játszott a feleségével karácsony alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a845c2a9-1c6e-4992-8eb7-7aff5b71eb84","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Deutsche Welle az Orbán Viktor szerint is megromlott lengyel-magyar viszonyról ír, a Bloomberg a magdeburgi merénylet hátterét elemzi, a Telegraph Trump ukrajnai béketerveinek kimenetelét latolgatja. A New York Times és a Wall Street Journal pedig arról ír, mi az, amit valóban megtehet, és mi az, amit nem a megválasztott amerikai elnök. Mekkora valójában Kína mozgástere? Trump valóban lerohanhatja Panamát? Amerikában is eljöhet az újságírók bebörtönzése?","shortLead":"A Deutsche Welle az Orbán Viktor szerint is megromlott lengyel-magyar viszonyról ír, a Bloomberg a magdeburgi merénylet...","id":"20241225_nemzetkozi-lapszemle-romanowski-orban-dw-trump-kina-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a845c2a9-1c6e-4992-8eb7-7aff5b71eb84.jpg","index":0,"item":"5d8025ca-dd0c-465e-9893-b11c7b41e24f","keywords":null,"link":"/360/20241225_nemzetkozi-lapszemle-romanowski-orban-dw-trump-kina-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2024. december. 25. 10:23","title":"Itt a példa, milyen problémákba ütközik Magyarország, ha bukik a Fidesz – nemzetközi lapszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc85cfec-9824-445a-81ae-c505d2916e02","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A perek lezárultáig felfüggeszették Sára Botond bontási határozatát.","shortLead":"A perek lezárultáig felfüggeszették Sára Botond bontási határozatát.","id":"20241224_Tordai-Bence-csaladi-haz-jogvedelem-bontas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc85cfec-9824-445a-81ae-c505d2916e02.jpg","index":0,"item":"02a25841-ef38-4481-803b-48f3121de56a","keywords":null,"link":"/itthon/20241224_Tordai-Bence-csaladi-haz-jogvedelem-bontas","timestamp":"2024. december. 24. 15:33","title":"Tordai Bence családi háza jogvédelmet kapott, egyelőre nem bonthatják el az ingatlant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98018e79-575c-4f48-b905-2861c1330932","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"„Ez életem legszomorúbb karácsonya” – közölte rajongóival a zenész.","shortLead":"„Ez életem legszomorúbb karácsonya” – közölte rajongóival a zenész.","id":"20241226_fenyo-miklos-koncert-halasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98018e79-575c-4f48-b905-2861c1330932.jpg","index":0,"item":"0b66cad2-d052-46ae-a860-ff96ff4376c1","keywords":null,"link":"/kultura/20241226_fenyo-miklos-koncert-halasztas","timestamp":"2024. december. 26. 08:28","title":"El kell halasztani Fenyő Miklós ünnepi koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913b1a80-30c8-4bc9-88da-a62ed9859832","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 12 éve eltűnt Austin Tice-t idén januárban még életben volt a Hostage Aid Worldwide nevű szervezet szerint.","shortLead":"A 12 éve eltűnt Austin Tice-t idén januárban még életben volt a Hostage Aid Worldwide nevű szervezet szerint.","id":"20241224_austin-tice-sziria-eltunt-amerikai-ujsagiro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/913b1a80-30c8-4bc9-88da-a62ed9859832.jpg","index":0,"item":"acb46aab-67aa-4740-b520-0dfbe4d3f267","keywords":null,"link":"/vilag/20241224_austin-tice-sziria-eltunt-amerikai-ujsagiro","timestamp":"2024. december. 24. 15:53","title":"Egy civil szervezet szerint életben van a Szíriában eltűnt amerikai újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]