Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9a65485a-47ea-4a87-8d40-6186645aa557","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint elfogadhatatlan, hogy a kormány nem egyeztet Budapesttel a lomtalanítási rendszer átalakításáról.","shortLead":"A főpolgármester szerint elfogadhatatlan, hogy a kormány nem egyeztet Budapesttel a lomtalanítási rendszer...","id":"20250115_Karacsony-Gergely-Maradjon-a-lomtalanitas-csak-a-keruletek-keresere-legyen-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a65485a-47ea-4a87-8d40-6186645aa557.jpg","index":0,"item":"680d19ee-9ea7-436b-9f16-a173a42001f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Karacsony-Gergely-Maradjon-a-lomtalanitas-csak-a-keruletek-keresere-legyen-valtozas","timestamp":"2025. január. 15. 10:02","title":"Karácsony Gergely: Maradjon a lomtalanítás, csak a kerületek kérésére legyen változás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8544d0-b098-44e8-9e57-3026d6fcb963","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A varázslók lelkileg stabilabbak.","shortLead":"A varázslók lelkileg stabilabbak.","id":"20241216_Hokuszpokusz-normalitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff8544d0-b098-44e8-9e57-3026d6fcb963.jpg","index":0,"item":"336da87e-95be-4b19-88a2-b3e0ff0f5c07","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20241216_Hokuszpokusz-normalitas","timestamp":"2025. január. 16. 12:41","title":"Hókuszpókusz normalitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87b640f-04bb-4e4e-aea2-b0bd8380916b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyugaton havas esőre, esőre is lehet számítani. ","shortLead":"Nyugaton havas esőre, esőre is lehet számítani. ","id":"20250115_Kifeheredett-a-taj-Magyarorszagon-es-lehet-havazas-a-folytatasban-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b87b640f-04bb-4e4e-aea2-b0bd8380916b.jpg","index":0,"item":"8ab1a002-0781-4701-8d93-3a9ef39ee7c2","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Kifeheredett-a-taj-Magyarorszagon-es-lehet-havazas-a-folytatasban-is","timestamp":"2025. január. 15. 08:23","title":"Sokfelé kifehéredett a táj Magyarországon, és lehet havazás a folytatásban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f9ce926-8e2c-4938-88b6-2c68ff521e5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hűtlen kezeléssel gyanúsítja az ügyészség az Integritás Hatóság elnökét. Biró Ferenc szabadlábon védekezik. Azzal gyanúsítják, hogy a hivatal havi közel félmillió forintért bérelt egy szolgálati autót, amit azonban az elnök felesége használt magáncélra. Az elnököt emellett hivatali visszaéléssel is gyanúsítják. Bíró Ferenc nem tett vallomást és panasszal élt a gyanúsítás ellen.","shortLead":"Hűtlen kezeléssel gyanúsítja az ügyészség az Integritás Hatóság elnökét. Biró Ferenc szabadlábon védekezik. Azzal...","id":"20250116_Gyanusitottkent-hallgattak-ki-az-Integritas-Hatosag-elnoket-mert-a-felesege-hivatali-kocsit-hasznalt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f9ce926-8e2c-4938-88b6-2c68ff521e5f.jpg","index":0,"item":"42549135-4d81-4228-963d-714cbb608d2a","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Gyanusitottkent-hallgattak-ki-az-Integritas-Hatosag-elnoket-mert-a-felesege-hivatali-kocsit-hasznalt-ebx","timestamp":"2025. január. 16. 18:36","title":"Gyanúsítottként hallgatták ki az Integritás Hatóság elnökét, mert a felesége hivatali kocsit használt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b138a3-f948-4c4a-b581-d80801e25eb5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A balhék miatt minden török vendégmunkást kitiltottak a szórakozóhelyről.","shortLead":"A balhék miatt minden török vendégmunkást kitiltottak a szórakozóhelyről.","id":"20250115_kaposvar-diszko-botrany-vendegmunkas-kirugtak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20b138a3-f948-4c4a-b581-d80801e25eb5.jpg","index":0,"item":"f3fd0e52-c9bb-4deb-9912-a12eaf0158ce","keywords":null,"link":"/kkv/20250115_kaposvar-diszko-botrany-vendegmunkas-kirugtak","timestamp":"2025. január. 15. 12:05","title":"Visszaküldték Törökországba a kaposvári diszkóban botrányt okozó vendégmunkást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3dd5ac-f708-48a8-bb71-c02bd8305512","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Tippeljen a januári hónap legizgalmasabb sporteseményeire!","shortLead":"Tippeljen a januári hónap legizgalmasabb sporteseményeire!","id":"20250115_tippjatek-januar-magyar-ferfi-kezilabda-valogatott-vilagbajnoksag-jannik-sinner-australian-open-ferencvaros-fradi-europa-liga-nfl-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af3dd5ac-f708-48a8-bb71-c02bd8305512.jpg","index":0,"item":"43c51fad-9d00-4b79-8e1d-8ffb44bc2b59","keywords":null,"link":"/sport/20250115_tippjatek-januar-magyar-ferfi-kezilabda-valogatott-vilagbajnoksag-jannik-sinner-australian-open-ferencvaros-fradi-europa-liga-nfl-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 07:00","title":"Robbie Keane besül a Fradival az Európa-ligában? Jannik Sinnert megroppantja a mentális teher?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d00be1-80ab-48e3-ae17-c0df5f79d0b5","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Egyre több országban legalizálják az eutanáziát, és intézményesítik az életvégi döntéseket annak ellenére, hogy nincs erről közös uniós szabályozás: a változáshoz jelentős mértékben hozzájárul Karsai Dániel nemzetközi visszhangot kiváltó küzdelme is. Svájc, Hollandia, Belgium és Luxemburg után Spanyolország is a legalizálás mellett döntött. A folyamat lassú, az elméleti, jogi, vallási viták mögött emberi tragédiák zajlanak.","shortLead":"Egyre több országban legalizálják az eutanáziát, és intézményesítik az életvégi döntéseket annak ellenére, hogy nincs...","id":"20250115_Lassan-de-beerik-a-Karsai-ugy-Europai-eutanazia-terkep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73d00be1-80ab-48e3-ae17-c0df5f79d0b5.jpg","index":0,"item":"0e88a94d-70bb-45cb-a48b-2b92c8ccaa92","keywords":null,"link":"/eurologus/20250115_Lassan-de-beerik-a-Karsai-ugy-Europai-eutanazia-terkep","timestamp":"2025. január. 15. 15:38","title":"Ha Karsai Dániel máshová született volna, nem kellett volna ennyit harcolnia. Itthon viszont sok embernek ő nyitotta fel a szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f728f2-073d-4189-a15b-e0d0adf7880a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter „mélységes megütközéssel” fogadta a hírt, hogy az Országos Bírói Tanács – megváltoztatva korábbi jóváhagyását – érvénytelenítette a kormánnyal kötött négyoldalú megállapodást, amely a bírói fizetésemelést szervezeti reformhoz kötötte. A felmondás ellenére ezt a kormány hatályosnak tekinti – jelezte Tuzson Bence.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter „mélységes megütközéssel” fogadta a hírt, hogy az Országos Bírói Tanács – megváltoztatva...","id":"20250115_OBT-felmondta-a-kormannyal-kotott-megallapodast-tuzson-bence-miniszter-reakcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6f728f2-073d-4189-a15b-e0d0adf7880a.jpg","index":0,"item":"5ebba4fc-22ad-43c5-8879-cdb24b62bbc9","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_OBT-felmondta-a-kormannyal-kotott-megallapodast-tuzson-bence-miniszter-reakcio-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 15:16","title":"Hiába mondta fel az OBT a kormánnyal kötött megállapodást, a miniszter szerint az így is érvényes, a testület pedig hiteltelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]