[{"available":true,"c_guid":"fe7cd71f-fc53-4599-98bd-ca8f0a29f442","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Jártunk már mi is jó lemezboltokban, tudjuk, milyen az – reagált a Bródy Sándor utcai lemezbolt arra, hogy a Financial Times beválogatta őket a világ legjobb lemezboltjai közé.","shortLead":"Jártunk már mi is jó lemezboltokban, tudjuk, milyen az – reagált a Bródy Sándor utcai lemezbolt arra, hogy a Financial...","id":"20250119_Vilaghires-lett-egy-budapesti-lemezbolt-de-ok-csak-nevetnek-ezen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe7cd71f-fc53-4599-98bd-ca8f0a29f442.jpg","index":0,"item":"d3e7909b-073c-46ee-a990-3da4aec39abf","keywords":null,"link":"/elet/20250119_Vilaghires-lett-egy-budapesti-lemezbolt-de-ok-csak-nevetnek-ezen","timestamp":"2025. január. 19. 08:36","title":"Világhíres lett egy budapesti lemezbolt, de ők csak nevetnek ezen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ae80c8-f2fb-4614-84b4-c43a8bb1f95c","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Jim Jarmusch kedvenc színészével magyarországi tapasztalatairól, a Brody név gyakoriságáról, Lars von Trier sajátos módszereiről és A brutalista egy korai változatáról is beszélgettünk, amelyben nem is Adrien Brody lett volna a főszereplő.","shortLead":"Jim Jarmusch kedvenc színészével magyarországi tapasztalatairól, a Brody név gyakoriságáról, Lars von Trier sajátos...","id":"20250119_Brutalista-Isaach-de-Bankole-interju-Adrien-Brody-Jarmusch","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95ae80c8-f2fb-4614-84b4-c43a8bb1f95c.jpg","index":0,"item":"f14a81f4-c02a-4b6f-8c05-57ca6716b73d","keywords":null,"link":"/360/20250119_Brutalista-Isaach-de-Bankole-interju-Adrien-Brody-Jarmusch","timestamp":"2025. január. 19. 19:30","title":"„Egy budapesti sarokra az volt kiírva, hogy Adrien Brody utca” – Isaach de Bankolé A brutalista forgatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce37044f-75de-4d37-a5a9-ba0a2e5a6be9","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Hétfőn teszi le hivatali esküjét Donald Trump, ennek alkalmából felidézzük, hogyan alakult ki és színesedett évszázadokon át az új amerikai elnök beiktatásának ceremóniája, és hozott időnként szokatlan, rendkívüli és bizarr elemeket is.","shortLead":"Hétfőn teszi le hivatali esküjét Donald Trump, ennek alkalmából felidézzük, hogyan alakult ki és színesedett...","id":"20250119_amerika-elnoki-beiktatasok-menete-tortenete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce37044f-75de-4d37-a5a9-ba0a2e5a6be9.jpg","index":0,"item":"a72b1c9a-173b-4cac-9b3d-698d9501313a","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_amerika-elnoki-beiktatasok-menete-tortenete","timestamp":"2025. január. 19. 18:10","title":"Az amerikai elnök, akinek menekülnie kellett a részeg dúvadak elől, és halálos betegséget kapott a saját beiktatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e415f20-582f-4152-992f-f3b7e20d6825","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már teszteli a Meta az Edits nevű videószerkesztő programot, amely a TikTok-tulajdonos ByteDance eszközét, a kínai CapCutot helyettesíthetné az Egyesült Államokban.","shortLead":"Már teszteli a Meta az Edits nevű videószerkesztő programot, amely a TikTok-tulajdonos ByteDance eszközét, a kínai...","id":"20250120_meta-instagram-edit-capcut-betiltas-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e415f20-582f-4152-992f-f3b7e20d6825.jpg","index":0,"item":"9aac8929-274f-44c1-82f9-e5b1354d7060","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_meta-instagram-edit-capcut-betiltas-egyesult-allamok","timestamp":"2025. január. 20. 12:03","title":"Új videószerkesztőt készít az Instagram, miután a CapCut elérhetetlenné vált Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53021079-4bbe-4a8f-8071-e76f1b2c164c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Marcin Romanowskit elrabolják és megkínozzák a filmben.","shortLead":"Marcin Romanowskit elrabolják és megkínozzák a filmben.","id":"20250119_lengyelorszag-film-marcin-romanowski-politikai-menedekjog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53021079-4bbe-4a8f-8071-e76f1b2c164c.jpg","index":0,"item":"91875824-3229-4425-8155-e8b58426ac54","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_lengyelorszag-film-marcin-romanowski-politikai-menedekjog","timestamp":"2025. január. 19. 21:53","title":"Budapesten forgattak filmet a politikai menedékjogot kapó volt lengyel miniszterhelyettessel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754d7bc3-bcf2-4556-ad35-d89929ab7430","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az életéről szóló könyvet népszerűsíti az egyházfő.","shortLead":"Az életéről szóló könyvet népszerűsíti az egyházfő.","id":"20250119_tiktok-ferenc-papa-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/754d7bc3-bcf2-4556-ad35-d89929ab7430.jpg","index":0,"item":"4846bfd8-d83f-4ab4-8e23-ea4003f00278","keywords":null,"link":"/elet/20250119_tiktok-ferenc-papa-video","timestamp":"2025. január. 19. 18:34","title":"Ferenc pápa először jelentkezett videóval a TikTokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3770829-7a51-4f7c-8b42-55db04f82a16","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az állampapírok kamatainak 40 százalékát költenék el, de nem a lakásvásárlás, hanem az utazás az elsődleges cél. A pénz közel harmadát hagynák meg az államkasszában úgy, hogy újra állampapírt vesznek belőle.","shortLead":"Az állampapírok kamatainak 40 százalékát költenék el, de nem a lakásvásárlás, hanem az utazás az elsődleges cél. A pénz...","id":"20250120_otp-groupama-allampapir-kamatok-utazas-koltes-ingatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3770829-7a51-4f7c-8b42-55db04f82a16.jpg","index":0,"item":"6b57ad05-aeb0-4a54-9340-be2d2b2074b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_otp-groupama-allampapir-kamatok-utazas-koltes-ingatlan","timestamp":"2025. január. 20. 11:20","title":"Érkezik a pénzeső, megmérték, hányan hallgatnának Nagy Mártonra és kezdenének költekezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e0c90a-caa1-4e7c-a1d8-e1004b891388","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A generátorban futó orosz kód állítólag nem jelentett biztonsági kockázatot.","shortLead":"A generátorban futó orosz kód állítólag nem jelentett biztonsági kockázatot.","id":"20250119_Toroltek-az-orosz-kodot-az-Ugyfelkapu-hoz-ajanlott-kodgeneratorbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90e0c90a-caa1-4e7c-a1d8-e1004b891388.jpg","index":0,"item":"f18205f2-6b30-4428-a7a4-13e6a21f481b","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Toroltek-az-orosz-kodot-az-Ugyfelkapu-hoz-ajanlott-kodgeneratorbol","timestamp":"2025. január. 19. 09:24","title":"Törölték az orosz kódot az Ügyfélkapu+-hoz ajánlott kódgenerátorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]