[{"available":true,"c_guid":"60940b1d-08ae-4c4e-a2d3-cf4311e60a33","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hiába most a rekorderős négyhengeres, nem igazán nyerte el a vásárlók tetszését.","shortLead":"Hiába most a rekorderős négyhengeres, nem igazán nyerte el a vásárlók tetszését.","id":"20250226_Mercedes-AMG-C63-ujra-V8-motorterben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60940b1d-08ae-4c4e-a2d3-cf4311e60a33.jpg","index":0,"item":"2ee0d8d6-145f-4d54-b326-9c225c095cbe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_Mercedes-AMG-C63-ujra-V8-motorterben","timestamp":"2025. február. 26. 08:50","title":"Mercedes-AMG C63: jöhet a nagy visszatérés, újra V8-as lenne a motortérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46af5572-121f-49c5-90e3-00c0647758f3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A határozatot így is elfogadták.","shortLead":"A határozatot így is elfogadták.","id":"20250224_ensz-kozgyules-ukrajnai-haboru-oroszorszag-eliteles-nem-szavazat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46af5572-121f-49c5-90e3-00c0647758f3.jpg","index":0,"item":"2a407a85-4354-472b-a9f4-cd340f63aca7","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_ensz-kozgyules-ukrajnai-haboru-oroszorszag-eliteles-nem-szavazat-ebx","timestamp":"2025. február. 24. 19:54","title":"Az USA mellett Magyarország is nemmel szavazott az Oroszországot elítélő ENSZ-határozatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d506b0a-2294-42e8-865a-3d776017f3b3","c_author":"Dulai Péter","category":"360","description":"M. László 17 évesen egy kisfiú lefejezésével kezdte bűnözői karrierjét, majd minden szabadulása után újabb szexuális bűncselekményt követett el – legutóbb két kislány ellen. Jogosan merül fel a kérdés, vajon miért engedik vissza a társadalomba a hasonló karrierbűnözőket. Kitanics Márk igazságügyi pszichológus szakértő szerint a szadisztikus elkövetők még akkor is veszélyesek, ha szexuális vágyuk idősebb korukra csökken, esetükben tehát csak a társadalomtól elzárás lehet eredményes. ","shortLead":"M. László 17 évesen egy kisfiú lefejezésével kezdte bűnözői karrierjét, majd minden szabadulása után újabb szexuális...","id":"20250225_Milyen-erzes-lehet-ha-en-megolok-valakit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d506b0a-2294-42e8-865a-3d776017f3b3.jpg","index":0,"item":"6e133e05-391c-4761-b6f0-ef266a3c9bf5","keywords":null,"link":"/360/20250225_Milyen-erzes-lehet-ha-en-megolok-valakit","timestamp":"2025. február. 25. 19:30","title":"„Egy ilyen embernek már nem az orgazmus a célja, hanem hogy megalázza az áldozatát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31dc80c5-651e-4fe8-a349-fe327aefbf76","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hétvégén már a változásoknak megfelelően kell erre autózni.","shortLead":"A hétvégén már a változásoknak megfelelően kell erre autózni.","id":"20250225_Video-autosok-Florian-teri-feluljaro-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31dc80c5-651e-4fe8-a349-fe327aefbf76.jpg","index":0,"item":"809b351d-b6ee-42aa-83e5-4566937405df","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_Video-autosok-Florian-teri-feluljaro-felujitas","timestamp":"2025. február. 25. 10:10","title":"Videó: Erre számíthanak hónapokig az autósok a Flórián téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Európa érdeke, Trump motivációi, a német választások tanulságai a világsajtó fókuszában. Válogatásunk a lapok írásaiból.","shortLead":"Európa érdeke, Trump motivációi, a német választások tanulságai a világsajtó fókuszában. Válogatásunk a lapok írásaiból.","id":"20250225_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"89abf7f2-9ff9-4ad9-a164-b4c126c7df95","keywords":null,"link":"/360/20250225_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 25. 11:00","title":"Volt NATO-főtitkár: Ukrajna számára a legnagyobb biztonsági garancia a NATO-tagság lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Brüsszelezve, LMBTQ-propagandázva gyermekvédelmet emlegetett a Kormányzati Tájékoztatási Központ, és ugyan nem magyarázták meg, mire gondolt Orbán Viktor, amikor az idei Pride-ra utalt, de azt sejtették, hogy ha most nem is tiltható be a rendezvény, a kormánynak lehetnek ez irányba ható „további lépései”.","shortLead":"Brüsszelezve, LMBTQ-propagandázva gyermekvédelmet emlegetett a Kormányzati Tájékoztatási Központ, és ugyan nem...","id":"20250224_Jogszabaly-Pride-betiltas-Orban-kormanyzat-Fidesz-KDNP-torvenymodositas-alaptorveny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b.jpg","index":0,"item":"8e5dd67c-acc7-4ccc-962e-094d33358935","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Jogszabaly-Pride-betiltas-Orban-kormanyzat-Fidesz-KDNP-torvenymodositas-alaptorveny-ebx","timestamp":"2025. február. 24. 17:52","title":"A hatályos jogszabály alapján a Pride nem tiltható be, de a kormányzat a HVG-nek nem zárta ki, hogy a törvény megváltozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83369622-c39f-4ba0-915e-62c328cac852","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók szerint a búza és a kukorica génszerkesztésével ugyanolyan, Q10 koenzimben gazdag növényt lehet előállítani, ahogy azt a rizzsel sikerült megcsinálni.","shortLead":"Kínai kutatók szerint a búza és a kukorica génszerkesztésével ugyanolyan, Q10 koenzimben gazdag növényt lehet...","id":"20250224_q10-koenzim-fogyasztasa-rizs-sziv-es-errendszeri-megbetegedes-genmodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83369622-c39f-4ba0-915e-62c328cac852.jpg","index":0,"item":"50c2a47f-3425-43b3-9447-b82e3bb40cd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_q10-koenzim-fogyasztasa-rizs-sziv-es-errendszeri-megbetegedes-genmodositas","timestamp":"2025. február. 24. 13:03","title":"Megcsinálták a kínai szuperrizst, segíthet kivédeni a szívbetegségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61cced61-cf2f-494a-b86b-80866546db30","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"80 ezer autótulajdonosnak kell március 1-ig rendezni a kötelező biztosítás esedékes összegét, különben súlyos következményekkel kell számolniuk.","shortLead":"80 ezer autótulajdonosnak kell március 1-ig rendezni a kötelező biztosítás esedékes összegét, különben súlyos...","id":"20250225_kgfb-hatarido-befizetes-fbamsz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61cced61-cf2f-494a-b86b-80866546db30.jpg","index":0,"item":"a678c6e9-7647-46a4-84ca-b8a831a1c41b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_kgfb-hatarido-befizetes-fbamsz","timestamp":"2025. február. 25. 08:36","title":"Sok pénzt bukhat az az autós, aki most nem figyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]