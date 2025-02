Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a2859f79-83f5-434a-a1dd-2f95a6fb8c1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az óvodabezárások ellen tüntettek, a fideszes polgármester a képviselőkkel együtt bezárkózott.","shortLead":"Az óvodabezárások ellen tüntettek, a fideszes polgármester a képviselőkkel együtt bezárkózott.","id":"20250228_magyar-peter-tuntetok-sopron-kozgyules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2859f79-83f5-434a-a1dd-2f95a6fb8c1f.jpg","index":0,"item":"af43f0c3-fdf4-4745-aa22-b80c210a4738","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_magyar-peter-tuntetok-sopron-kozgyules","timestamp":"2025. február. 28. 07:50","title":"Magyar Péter tüntetőkkel vonult a soproni városházára, félbeszakadt a közgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a059af7d-cfe4-4a60-94e1-e5e69802115c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kétszeresére bővíti gyártókapacitását a japán Nissin Foods.","shortLead":"Kétszeresére bővíti gyártókapacitását a japán Nissin Foods.","id":"20250228_nissin-foods-instant-zacskos-leves-gyartouzem-bovitese-kecskemet-elelmiszeripar-kkv-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a059af7d-cfe4-4a60-94e1-e5e69802115c.jpg","index":0,"item":"57fefed1-0eca-45c9-8481-52bfe43d3020","keywords":null,"link":"/kkv/20250228_nissin-foods-instant-zacskos-leves-gyartouzem-bovitese-kecskemet-elelmiszeripar-kkv-vallalkozas","timestamp":"2025. február. 28. 14:52","title":"Negyvenmilliárdból bővül a zacskósleves-birodalom kecskeméti üzeme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb4ebddd-2f8f-4e1d-a300-23fd36ef6900","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Sós Bálint Dániel Minden rendben című, Hajdu Szabolcs főszereplésével készült filmjét március 20-án mutatják be a mozikban.","shortLead":"Sós Bálint Dániel Minden rendben című, Hajdu Szabolcs főszereplésével készült filmjét március 20-án mutatják be...","id":"20250227_Egy-apa-dilemmaja-aki-az-egyetlen-szemtanuja-hogy-a-fia-tragediat-okozott---elozetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb4ebddd-2f8f-4e1d-a300-23fd36ef6900.jpg","index":0,"item":"f3d15876-c278-47bd-b14f-c845a21bf6f5","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_Egy-apa-dilemmaja-aki-az-egyetlen-szemtanuja-hogy-a-fia-tragediat-okozott---elozetes","timestamp":"2025. február. 27. 13:39","title":"Egy apa dilemmája, aki az egyetlen szemtanúja, hogy a fia tragédiát okozott – előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37aa50b7-4516-4abb-ad97-45f39a7295f6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az utastérben egy közel két méter hosszú franciaágynak van hely. ","shortLead":"Az utastérben egy közel két méter hosszú franciaágynak van hely. ","id":"20250227_Bemutatkozott-Bigster-kempingverzioja-a-Dacia-satrat-is-kinal-hozza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37aa50b7-4516-4abb-ad97-45f39a7295f6.jpg","index":0,"item":"7e1bdccb-daa2-48b2-86a5-defee20bc3ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_Bemutatkozott-Bigster-kempingverzioja-a-Dacia-satrat-is-kinal-hozza","timestamp":"2025. február. 27. 08:10","title":"Bemutatkozott a Dacia Bigster kempingverziója, még sátor is van hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c584c8-5b9e-4b10-afaa-417e58c58cfd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 75 éves politikus 1999 óta ül börtönben, miután hazaárulásért elítélték.","shortLead":"A 75 éves politikus 1999 óta ül börtönben, miután hazaárulásért elítélték.","id":"20250227_ocalan-felszolitas-fegyverletetel-pkk-kurdok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0c584c8-5b9e-4b10-afaa-417e58c58cfd.jpg","index":0,"item":"2d346e0f-655a-419b-90f2-ec70c4c26cf7","keywords":null,"link":"/vilag/20250227_ocalan-felszolitas-fegyverletetel-pkk-kurdok-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 15:49","title":"A bebörtönzött kurd vezér, Abdullah Öcalan fegyverletételre szólította fel az általa alapított PKK-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e5f172-d7d8-4fa1-ad99-7e60ae174710","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"Az Európába menekülő ukránok száma nő, a hazatérési kedvük azonban csökken. A Magyarországra kényszerült ukránok között egyre több a felnőtt férfi, de legnagyobb csoportjukat ma is a nők és a gyermekek alkotják. Az ő életüket megnehezíti a lakhatási válság és a megroppant egészségügy.","shortLead":"Az Európába menekülő ukránok száma nő, a hazatérési kedvük azonban csökken. A Magyarországra kényszerült ukránok között...","id":"20250227_felteteles_honvagy-ukran-menekultek-magyaroszagon-maradok-hazaterok-harom-eves-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9e5f172-d7d8-4fa1-ad99-7e60ae174710.jpg","index":0,"item":"40d3180b-cc3f-462f-ac6c-81e4cfdb4edd","keywords":null,"link":"/360/20250227_felteteles_honvagy-ukran-menekultek-magyaroszagon-maradok-hazaterok-harom-eves-haboru","timestamp":"2025. február. 27. 14:37","title":"Kiszolgáltatott anyák tartják a frontot: több tízezer ukrán még évekig vagy végleg Magyarországon marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d1fb95e-1dc9-4c42-a698-59ea5fdc2b6f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kaliforniai mérnökök alkották meg azt a tenyérnyi szerkezetet, ami a tengeráramlásokat kihasználva lényegében szörföl a vízben keletkező örvényeken.","shortLead":"Kaliforniai mérnökök alkották meg azt a tenyérnyi szerkezetet, ami a tengeráramlásokat kihasználva lényegében szörföl...","id":"20250227_robot-carl-tenger-vizsgalat-dron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d1fb95e-1dc9-4c42-a698-59ea5fdc2b6f.jpg","index":0,"item":"2a88ab75-3e72-4bfb-bc14-73e13e7fdefb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_robot-carl-tenger-vizsgalat-dron","timestamp":"2025. február. 27. 17:03","title":"80%-kal kevesebb energiát használ az új robot, ami a tengerek állapotát mérheti fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97e9036-ebbb-4bbf-a6af-a44f3fce66ce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legendás hollywoodi sztár 95 éves volt. Őt és a feleségét is holtan találták a Santa Fe-i otthonukban. ","shortLead":"A legendás hollywoodi sztár 95 éves volt. Őt és a feleségét is holtan találták a Santa Fe-i otthonukban. ","id":"20250227_meghalt-gene-hackman","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a97e9036-ebbb-4bbf-a6af-a44f3fce66ce.jpg","index":0,"item":"8d0b0cec-6d3a-4ce5-90b6-de4892109b87","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_meghalt-gene-hackman","timestamp":"2025. február. 27. 09:29","title":"Meghalt Gene Hackman ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]