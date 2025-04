Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d9e6b8eb-5123-4891-90fb-e37bdd5e00ea","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A látogatás idejére az amerikai kormányzat felfüggesztette a Kirill Dmitrijev elleni szankciókat. ","shortLead":"A látogatás idejére az amerikai kormányzat felfüggesztette a Kirill Dmitrijev elleni szankciókat. ","id":"20250402_egyesult-allamok-oroszorszag-ukrajnai-haboru-targyalas-kirill-dmitrijev-steve-witkoff","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9e6b8eb-5123-4891-90fb-e37bdd5e00ea.jpg","index":0,"item":"3e787bfd-c335-4c7c-8199-e69919ce88b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_egyesult-allamok-oroszorszag-ukrajnai-haboru-targyalas-kirill-dmitrijev-steve-witkoff","timestamp":"2025. április. 02. 13:38","title":"Putyin főtárgyalója Washingtonba utazott, hogy Trump különmegbízottjával egyeztessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7550720-9db1-4917-bd24-a94191665611","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az elvárások betartását az állami egészségbiztosító ellenőrzi.","shortLead":"Az elvárások betartását az állami egészségbiztosító ellenőrzi.","id":"20250401_korhazi-varolista-protezismutet-neak-protokoll","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7550720-9db1-4917-bd24-a94191665611.jpg","index":0,"item":"4a6b6b35-2402-4e46-83e2-a14310d297d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_korhazi-varolista-protezismutet-neak-protokoll","timestamp":"2025. április. 01. 16:06","title":"Olyan hosszúak a kórházi várólisták, hogy új protokollt vezettek be a protézisműtétekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e07c05a6-e1a6-4055-9c0f-47b68d70e5c7","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Címernek látszik, de nem az.","shortLead":"Címernek látszik, de nem az.","id":"20250402_-Sulyok-Tamas-sajat-logot-kapott-az-allamfo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e07c05a6-e1a6-4055-9c0f-47b68d70e5c7.jpg","index":0,"item":"68efd925-6819-4bb9-bb89-35f75f04bde6","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_-Sulyok-Tamas-sajat-logot-kapott-az-allamfo-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 13:26","title":"Ön is észrevett valami furát Sulyok Tamás fotóin? Saját logót kapott az államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c6d74e-029e-4be8-a06a-08229d898eb1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az elektromos jármű az ütközést követően kigyulladt.","shortLead":"Az elektromos jármű az ütközést követően kigyulladt.","id":"20250401_Xiaomi-SU7-halalos-baleset-Kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6c6d74e-029e-4be8-a06a-08229d898eb1.jpg","index":0,"item":"d72786de-8583-4aa0-97b9-346a47ef8bea","keywords":null,"link":"/cegauto/20250401_Xiaomi-SU7-halalos-baleset-Kina","timestamp":"2025. április. 01. 15:57","title":"Három áldozata van a Xiaomi SU7 első halálos balesetének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445aa76a-58cb-4efd-9af4-b657bd0eac46","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Koncz Zsófia számítása szerint havonta 109 ezer forint pluszbevételhez juthatnak majd az érintett nők.","shortLead":"Koncz Zsófia számítása szerint havonta 109 ezer forint pluszbevételhez juthatnak majd az érintett nők.","id":"20250331_A-Fidesz-benyujtotta-a-ketgyermekes-anyak-szja-mentessegerol-szolo-torvenyjavaslat-adomentes-gyed-gyes-parlament-orszaggyules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/445aa76a-58cb-4efd-9af4-b657bd0eac46.jpg","index":0,"item":"8182e7ec-7189-4101-b238-e447b5207465","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_A-Fidesz-benyujtotta-a-ketgyermekes-anyak-szja-mentessegerol-szolo-torvenyjavaslat-adomentes-gyed-gyes-parlament-orszaggyules","timestamp":"2025. március. 31. 20:31","title":"A Fidesz benyújtotta a kétgyermekes anyák szja-mentességéről szóló törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d702e8d-56d1-46d3-bb75-6b58a94e31d4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem tudtak kompromisszumra jutni a GE Vernova veresegyházi fizetéseiről.","shortLead":"Nem tudtak kompromisszumra jutni a GE Vernova veresegyházi fizetéseiről.","id":"20250401_Nincs-egyezseg-berek-figyelmezteto-sztrajk-GE-veresegyhazi-telephely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d702e8d-56d1-46d3-bb75-6b58a94e31d4.jpg","index":0,"item":"831b47b1-8449-4231-bb97-b9943e83c2be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_Nincs-egyezseg-berek-figyelmezteto-sztrajk-GE-veresegyhazi-telephely","timestamp":"2025. április. 01. 12:20","title":"Nincs egyezség a bérekről, figyelmeztető sztrájkot tartottak a GE veresegyházi gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cffb9175-075f-4a6c-940c-d25c555f2b15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hadseregükkel, haditengerészetükkel és rakétaerejükkel is próbálnak ráijeszteni Tajvanra.","shortLead":"A hadseregükkel, haditengerészetükkel és rakétaerejükkel is próbálnak ráijeszteni Tajvanra.","id":"20250401_Kina-haditengereszet-hadgyakorlat-Tajvan-szigoru-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cffb9175-075f-4a6c-940c-d25c555f2b15.jpg","index":0,"item":"389c45b9-ff3f-45a6-9b0f-f602de1afa67","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_Kina-haditengereszet-hadgyakorlat-Tajvan-szigoru-figyelmeztetes","timestamp":"2025. április. 01. 08:49","title":"Kína hadgyakorlatot kezdett Tajvan partjainál, és élősködőnek nevezték a sziget elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d349eb22-90eb-43bc-b7a8-27460cce857c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Mészáros József, Sóskút polgármestere azt mondta, kedden tárgyaltak a kormányhivatallal az Andrada-beruházásáról, illetve az ahhoz kapcsolódó engedélyekről. ","shortLead":"Mészáros József, Sóskút polgármestere azt mondta, kedden tárgyaltak a kormányhivatallal az Andrada-beruházásáról...","id":"20250402_soskuti-akkufeldolgozo-kornyezethasznalati-engedely-kormanyhivatal-andrada","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d349eb22-90eb-43bc-b7a8-27460cce857c.jpg","index":0,"item":"7c38d5ae-25ac-4312-8f34-1e6088e62bc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_soskuti-akkufeldolgozo-kornyezethasznalati-engedely-kormanyhivatal-andrada","timestamp":"2025. április. 02. 17:39","title":"Visszavonta a sóskúti akkufeldolgozó környezethasználati engedélyét a kormányhivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]